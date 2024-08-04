«Дэдпул и Росомаха»: история игрушек от Marvel

Российские кинотеатры в рамках так называемого предсеансового обслуживания начали показывать кинокомикс «Дэдпул и Росомаха». Это третья картина о болтливом наемнике-мутанте в исполнении Райана Рейнольдса — и официальный дебют персонажа в киновселенной Marvel. А еще это фильм, в котором Хью Джекман вернулся к роли Росомахи из Людей Икс. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков (без спойлеров!) делится впечатлениями от картины.

Три года назад, когда закончился первый сезон «Локи», я, как и многие, с осторожностью писал, что мультиверс для Marvel — палка о двух концах.

С одной стороны, в художественном смысле он развязывает руки: можно наворотить бог знает чего. С другой, он создает бесчисленное множество красных зон, где легче легкого оступиться: можно, опять-таки, наворотить бог знает чего. В нашем таймлайне история, кажется, стала разворачиваться по второму пути.

В конце 2019 года Мартин Скорсезе разгневал поклонников кинокомиксов словами о том, что фильмы Marvel в большей степени похожи на парки аттракционов, чем на кино. Спустя время оказалось, что режиссер просто начал говорить об этих вещах до того, как это стало мейнстримом: в то время у Marvel только-только завершилась третья фаза киновселенной, а вместе с ней и вся «Сага бесконечности» — франшиза была на пике, до начала проблемной четвертой фазы оставалось около полутора лет. Сегодня, в разгар пятой фазы (и «Саги мультивселенной»), складывается ощущение, что Скорсезе выразился излишне мягко.

Просмотр «Дэдпула и Росомахи» больше напоминает не поход в парк аттракционов, а брожение по магазину игрушек — тех самых, что все эти фильмы как раз призваны продавать. Бесконечные ряды полок уставлены коробочками с фигурками любимых героев. Бери — развлекайся. Сломается — не страшно: возьмешь с полки следующую. Выбирай, в каком костюме.

Если верить актеру Майклу Шеннону, который — без особого удовольствия — вернулся к роли генерала Зода в ленте DC «Флэш» (студия другая, проблемы плюс-минус те же), по ту сторону камеры все ощущается схожим образом: «Не буду врать, как актер я не слишком был удовлетворен [возвращением к роли]. Эти фильмы про мультивселенные похожи на то, как кто-то играет с экшн-фигурками. Типа: «Вот один человек. Вот другой человек. И они дерутся!» <...> Я там по сути для того, чтобы бросить [герою] вызов».

close 100% Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024) Marvel Studios

Сложно сказать, чем заинтересовал Хью Джекмана, который играл Росомаху с 2000 по 2017 год — и блестяще попрощался с образом в «Логане» Джеймса Мэнголда, проект «Дэдпул и Росомаха». Возможно, дело в дружбе с Райаном Рейнольдсом, возможно, в финансовом положении, возможно, действительно соскучился; вариантов масса — как ни крути, мультивселенная.

Еще сложнее сказать, что двигало Робертом Дауни — младшим: он устроил грандиозный поклон в финальных «Мстителях», в прошлогодних интервью по поводу «Оппенгеймера» беспокоился, не атрофировались ли у него актерские мышцы за годы изображения Тони Старка, а после победы на «Оскаре» уже оказался не прочь вернуться в Marvel — и вот, как выяснилось, будет теперь Доктором Думом.

Те зрители, что упорно сохраняют лояльность франшизе, настаивают: тут не те же самые герои, а их альтернативные версии — значит, не считается. Но это, конечно, уловки. В глазах большинства Джекман и Дауни-младший возвращаются в строй после долгого отсутствия; остальное — малозначительные тонкости. Это так или иначе ретроспективно опустошает драматизм их выступлений в «Логане» и «Мстителях: Финале».

close 100% Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024) Marvel Studios

Фильм «Дэдпул и Росомаха», разумеется, как бы признает эту проблему и старательно отшучивается в свойственной нигилистической манере; логика, если упрощать, такая: если демонстративно чрезмерно пооскорблять чувства «верующих», они не оскорбятся. Но шутки про то, что дальше Disney будет доить Хью Джекмана до 90 лет, не отменяют того, что дальше Disney, видимо, будет доить Хью Джекмана до 90 лет. А шутки про затянутость экспозиции не отменяют затянутости экспозиции.

Странное дело: Райан Рейнольдс, чье детище досталось Disney при покупке корпорации 20th Century Fox вместе с остальным ее добром, вроде бы сумел пробиться в официальную киновселенную Marvel более-менее на своих условиях; как сообщается с экрана в обход четвертой стены, единственное, что демиург франшизы Кевин Файги строго-настрого запретил, — это кокаин. Но воплощение мечты актера, влюбленного в своего персонажа, производит впечатление вещи достаточно бездушной.

close 100% Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024) Marvel Studios

В этом она сильно отличается, скажем, от картины «Человек-паук: Нет пути домой». Та схожим образом фонтанировала камео и теребила участки мозга, ответственные за ностальгию, но при этом умудрялась сохранять человечность и теплоту. Природа такой противоположности состоит, кажется, в том, что Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд не прощались со своими Спайдерменами, — фильмы Сэма Рэйми и Марка Уэбба просто в какой-то момент не получали продолжений. Вот что действительно не считается.

А сколько бы раз про здешнего Джекмана ни повторяли, что это другой, немножко даже бракованный Росомаха, он все равно остается Джекманом-Росомахой. А значит, не столько персонажем, сколько пластмассовой игрушкой, совершающей какие-то действия и произносящей какие-то слова.

По-своему символично, что герои проводят значительную часть фильма в месте под названием Пустота. Пустота — как раз то, с чем покидаешь сеанс «Дэдпула и Росомахи».

close 100% Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024) Marvel Studios

Дата выхода (США): 26 июля 2024 года

Дата выхода (Россия): 3 августа 2024 года

Продолжительность: 128 минут

Режиссер: Шон Леви

В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Дилейни, Лесли Аггамс, Аарон Стэнфорд, Мэттью Макфэдьен