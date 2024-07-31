«Игры», «Убийства в одном здании», «Город бога» и еще 11 сериалов августа Какие сериалы выходят в августе 2024 года

Костюмная драма о закулисье Олимпиады-80, черная комедия с Джеффом Голдблюмом в роли Зевса, продолжение «Города бога», новые сезоны «Убийств в одном здании», «Властелина колец: Колец власти» и «Эмили в Париже», финал «Академии «Амбрелла», а также сразу два супергеройских мультсериала (про Бэтмена и Черепашек-ниндзя) — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в августе, и рассказывает о самых интересных.

«Бэтмен: Крестоносец в плаще» («Batman: Caped Crusader») — 1 сезон, созд. Брюс Тимм, Дж. Дж. Абрамс и Мэтт Ривз

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 1 августа

Духовный наследник легендарного мультсериала девяностых, разработанный его создателем Брюсом Тиммом при участии Дж. Дж. Абрамса и Мэтта Ривза, режиссера последнего полнометражного «Бэтмена». Предполагается, что новый проект станет возвращением франшизы к нуарным корням, речь в нем пойдет о ранних годах Крестоносца в плаще — до формирования союза с комиссаром Гордоном и готэмской полицией. В этой версии главного героя озвучивает Хэмиш Линклейтер — звезда «Полуночной мессы» Майка Флэнагана.

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 3 августа

За текущей летней Олимпиадой в Париже россияне могут легально наблюдать только на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), а за подготовкой московских Игр 1980 года — на «Кинопоиске». Исторический сериал Александры Ремизовой («Триггер», «Нулевой пациент», «Монастырь») расскажет историю избалованного сына спортивного функционера (Григорий Верник), которого после очередного скандала отправляют волонтерствовать в оргкомитет Олимпиады. Режиссером и исполнителем одной из главных ролей выступил Евгений Стычкин, до этого поставивший сериал «Нулевой пациент».

«Взрослые» — 1 сезон, созд. Екатерина Тодоровская

Где и когда смотреть: в Okko — с 5 августа

Режиссерский дебют Екатерины Тодоровской — драмеди-сериал «Взрослые» с Марией Мацель, Анастасией Талызиной и Стасей Милославской в главных ролях. Из-за трио подруг в центре повествования в памяти всплывает недавний «Первый класс»; шоу действительно похожи, только тут обходится без трупа (во всяком случае, на старте), а вместо элитной школы точкой притяжения служит уютная дача. Подробнее о проекте — здесь.

close 100% Кадр из сериала «Взрослые» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

«Академия «Амбрелла» («The Umbrella Academy») — 4 сезон, созд. Стив Блэкман

Где и когда смотреть: на Netflix — с 8 августа

Заключительный выпуск экранизации комиксов солиста My Chemical Romance Джерарда Уэя про команду супергероев, которая воссоединяется для расследования смерти своего наставника и предотвращения апокалипсиса.

«Черепашки-ниндзя: Истории» («Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles») — 1 сезон, созд. Кристофер Л. Йост и Алан Ван

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 9 августа

Сериальное продолжение прошлогоднего мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (о том, почему это лучшее из всего, что снимали про Черепах в XXI веке, мы писали здесь). В этот раз Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело противостоят злодею Бишопу, который собирается уничтожить всех мутантов.

«Индустрия» («Industry») — 3 сезон, созд. Микки Даун и Конрад Кэй

Где и когда смотреть: на Max — с 12 августа

Продолжение британо-американской финансовой драмы о зумерах, после учебы устроившихся в крупный лондонский инвестбанк. В новых сериях к актерскому составу шоу присоединились звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон и Сара Голдберг из сериала «Барри».

«Плохая обезьяна» («Bad Monkey») — 1 сезон, созд. Билл Лоуренс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 августа

Криминальная комедия от создателя «Клиники» и «Теда Лассо» Билла Лоуренса, где Винс Вон изображает бывшего детектива Эндрю Йенси, теперь занятого проверками ресторанов в южной части Флориды. После того, как во время рыбалки один из туристов находит отрезанную руку, Йенси (который надеется вернуться на прежнюю должность) проваливается в неприглядный мир жадности и коррупции, объединяющий Флориду и Багамы.

«Эмили в Париже» («Emily in Paris») — 4 сезон (1 часть), созд. Даррен Стар

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 августа

Продолжение драмеди автора «Секса в большом городе» и «Беверли-Хиллз, 90210» Даррена Стара с Лили Коллинз в роли молодой американской специалистки по маркетингу, которая покоряет столицу Франции.

«Дорога в тысячу ли» («Pachinko») — 2 сезон, созд. Су Хью

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 23 августа

Второй сезон драматической саги по одноименному роману Ли Мин Чжин о четырех поколениях семьи корейских эмигрантов, переехавших в Японию до начала Второй мировой войны.

«Город бога: Борьба продолжается» («Cidade de Deus: A Luta Não Para») — мини-сериал, реж. Али Муритиба

Где и когда смотреть: на Max — с 26 августа

Сериальное продолжение великого криминального эпика 2002 года. Действие шоу разворачивается в начале нулевых, спустя два десятилетия после событий оригинального фильма. После того, как из тюрьмы освобождается молодой торговец наркотиками, обстановка в Сидаде-де-Деуш — печально известной фавеле Рио-де-Жанейро — вновь накаляется. В работе над шоу приняли участие Фернанду Мейреллиш и Андреа Барата Рибейро — сорежиссер и продюсерша первого «Города бога». В каст вошли многие члены оригинального актерского состава, в том числе исполнитель главной роли Алешандру Родригес.

«Убийства в одном здании» («Only Murders in the Building») — 4 сезон, созд. Стив Мартин и Джон Хоффман

Где и когда смотреть: на Hulu — с 27 августа

Очередной выпуск комедийного детектива о трех соседях, которые объединяются на почве любви к тру-крайм-подкастам — после того, как в их собственном доме происходит убийство. Тогда герои решают провести свое расследование и, разумеется, записать об этом подкаст. В новых сериях на экраны вернется Мэрил Стрип, присоединившаяся к шоу в третьем сезоне. Среди новичков — Зак Галифианакис (Мальчишник в Вегасе»), Мелисса Маккарти («Девичник в Вегасе»), Молли Шеннон («Белый лотос»), Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки»), Ричард Кайнд («Спин-Сити»), Юджин Леви («Шиттс-Крик») и Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).

«Властелин колец: Кольца власти» («The Lord of the Rings: The Rings of Power») — 2 сезон, созд. Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 29 августа

Второй сезон масштабного фэнтези по мотивам легендариума Джона Р. Р. Толкина. В новых сериях покажут становление Саурона и дальнейшее создание Колец власти. Кроме того, в сериале появится Том Бомбадил, отсутствовавший в экранизациях Питера Джексона (персонажа изобразит звезда «Страшных сказок» Рори Киннир). Подробнее о первом сезоне мы писали здесь.

«Каос» («Kaos») — 1 сезон, созд. Чарли Ковелл

Где и когда смотреть: на Netflix — с 29 августа

Черно-комедийное фэнтези от сценаристки «Конца ***го мира» Чарли Ковелл. По сюжету всемогущий бог Зевс (Джефф Голдблюм) впадает в паранойю из-за морщины на лбу, после чего обрушивает свою месть не только на подданных, но и на троих смертных, связанных с древним пророчеством.

«Терминатор: Зеро» («Terminator Zero») — 1 сезон, созд. Мэттисон Томлин

Где и когда смотреть: на Netflix — с 29 августа

Аниме по вселенной научно-фантастической франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор». В центре сюжета — ученый Малкольм Ли, разрабатывающий нейросеть «Кокоро» — японский ответ «Скайнету». В 1997 году Ли сталкивается с двумя гостями из 2022-го: киборгом-убийцей, который должен его уничтожить, и солдаткой Эико, которая должна его спасти, а также предотвратить запуск «Кокоро». Терминатора озвучил Тимоти Олифант, другие герои шоу говорят голосами Андре Холланда, Сонои Мидзуно, Розарио Доусон и Энн Дауд.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.