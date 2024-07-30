«Прокапаться после нервных срывов»: Глюкозу хотят положить в рехаб Mash: певица Глюкоза может лечь в реабилитационный центр в ближайшее время

Близкие певицы Глюкозы хотят положить ее в реабилитационный центр. По данным Mash, сама певица не против, она страдает от последствий нервного срыва. После скандального концерта в Красноярске юристы продюсера Максима Фадеева готовят иск, чтобы запретить артистке использовать псевдоним и петь его песни. Певица же утверждает, что Фадеев создает ей проблемы с прошлого года, пользуясь авторским правом, хотя, по ее словам, все договоренности были достигнуты еще в 2007 году, когда ее семья заплатила за песни и имя $600 тыс.

Близкие и команда певицы Глюкозы (Глюк'oZы, Натальи Чистяковой-Ионовой) хотят положить ее в реабилитационный центр, в котором лечилась ее коллега по сцене МакSим.

«Глюк'oZу хотят положить в рехаб в ближайшее время... близкие и команда рассматривают варианты в России и за рубежом, сама певица не против», — сообщает Mash.

Источник Telegram-канала в окружении певицы, сообщил, что «вопросом сейчас занимаются».

«В планах курс лечения, по запросам: сначала неделя тарифом VIP. Прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов», — пишет Mash.

По его данным, «артистка держится, на днях она даже выступила на мероприятии со всеми хитами».

«Сейчас к ней приставили двух охранников. Во время последнего концерта они следили за артисткой и не отходили ни на шаг», — пишет Mash.

Скандальный концерт и панические атаки

20 июля Глюк'oZа выступила на концерте в Красноярске, в ходе которого вела себя странно и не попадала в ноты. Появились слухи о том, что в ее поведении виновато опьянение психоактивными веществами и алкоголем.

Сама Наталья Чистякова-Ионова рассказала, что причиной ее странного поведения стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, она потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала, и на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила артистка.

Она также выразила сожаление, что расстроила людей, пришедших на концерт.

«Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — добавила исполнительница.

Комментируя инцидент, бывший продюсер Глюк'oZы Максим Фадеев заявил, что его юристы начали составлять иск, чтобы запретить Чистяковой-Ионовой использовать псевдоним и петь его песни.

«Сейчас мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZа, настоящей Глюк'oZой, которая была создана мной. Она была всего лишь актрисой приглашенной. Поэтому ее время вышло в коллективе и ее попросили уйти», — заявил Фадеев.

Договор с Фадеевым и конфликт

Чистякова-Ионова заявила, что Фадеев «решил развернуть целую кампанию» против нее именно сейчас, понимая, что она переживает «сложный личный момент».

Она рассказала журналистке Ксении Собчак, что в 2007 году стороны договорились о передаче права публичного исполнения более 20 песен и использования товарного знака Глюk'oZa на бессрочной основе за $600 тыс. (более 50 млн рублей по нынешнему курсу).

«В 2008 году произошло изменение законодательства по авторским правам: по сути, появился новый порядок использования в телепрограммах «сложных», то есть смежных по правам объектов — распоряжение авторским правом в составе «смежных» прав требуют теперь дополнительно прописать в договорах. У нас в договоре, заключенном до этого нововведения, естественно, этого не было», — пояснила певица.

Начиная с 2023 года, утверждает Глюкоза, Фадеев стал регулярно пользоваться коллизией, чтобы блокировать ее выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав. Затем на нее вышел представитель продюсера с информацией, что Фадеев хочет получать 25% доходов исполнительницы.

«На мой удивленный вопрос «С чего вдруг?» был ответ: «Чтобы не создавать проблем с ТВ-правами», — продолжила певица. Она добавила, что «была в недоумении и напомнила про оплату», которую внесла много лет назад.

«Потом, как и было обещано, Максим Фадеев начал создавать постоянные проблемы с правами именно на телевидении, просто пользуясь коллизией в законе. Мне жаль, ведь мы проработали вместе много лет и до и после этого договора... Надеюсь, он найдет в себе силы просто остановиться и сконцентрируется на новых хитах и проектах, которых я ему желаю», — заключила артистка.