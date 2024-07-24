Налоговая заблокировала счета Глюкозы. Она уехала из России после скандального концерта ФНС заблокировала счета Глюкозы после скандального концерта в Красноярске

ФНС России заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, в трех банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. Всего певица недоплатила в российский бюджет 262,8 тыс. рублей. Ранее она уже погасила долг в размере 1 млн. Проблемы с налоговой усилились после скандального выступления в Красноярске, которое раскритиковали из-за странного поведения певицы.

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), сообщил Telegram-канал BRIEF со ссылкой на соответствующие данные ФНС.

Задолженность артистки составляет 263 тыс. рублей. Заморожены ее счета в трех российских банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

Проблемы с налоговой начались у Глюкозы спустя несколько дней после концерта в Красноярске, на котором, по словам очевидцев, она странно себя вела и не попадала в ноты. Многие зрители ушли с концерта до его окончания.

В середине прошлого месяца стало известно, что Ионова задолжала налоговой 1,2 млн рублей. Как сообщал Telegram-канал Shot, исполнительница получила предупреждение о том, что в случае неуплаты ее счета будут заблокированы, а выезд за границу — ограничен.

«Чесалась и тряслась»

Концерт в Красноярске состоялся 20 июля, город отмечал День металлурга. Как рассказали зрители порталу NGS24.ru, певица пела под фонограмму, а также «трогала себя за интимные места». Некоторые решили, что она была пьяна.

В «Лиге безопасного интернета» предложили проверять исполнительницу перед каждым выступлением во всех городах России.

На инцидент в Красноярске отреагировал и бывший продюсер Глюк'oZы Максим Фадеев.

«Не могу я молчать, решил высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюк'oZа. Сейчас мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZа, настоящей Глюк'oZой, которая была создана мной. Она была всего лишь актрисой приглашенной. Поэтому ее время вышло в коллективе и ее попросили уйти», — сказал Фадеев.

Он добавил, что юристы начали составлять иск, чтобы запретить Ионовой использовать псевдоним и петь его песни.

Организаторы концерта в Красноярске тоже готовят иск: они сочли, что певица «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Сама Ионова рассказала, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, она потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала, и на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила артистка.

Она также выразила сожаление, что расстроила людей, пришедших на концерт.

«Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — добавила исполнительница.

Скорый отъезд

Как пишет «СтарХит», Ионова улетела из России после скандального концерта. 23 июля она была замечена в Баку.

По информации издания, певица прилетела, чтобы выступить на международном музыкальном фестивале «Dream Fest». Артистка не вышла на красную дорожку мероприятия и отказалась общаться с журналистами. Поп-исполнительница была запечатлена в черной кепке и солнцезащитных очках.