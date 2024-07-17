Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля по случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы

Успенский пост в 2024 году: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать Успенский пост: даты начала и окончания, календарь питания, ограничения

Каждый август православные верующие держат двухнедельный Успенский пост — один из самых коротких из четырех многодневных постов, но при этом один из самых строгих. Какие ограничения предписывается соблюдать в Успенский пост, как он связан с праздником Успения Пресвятой Богородицы и почему в народе его называют Спасовкой — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинается и заканчивается Успенский пост — 2024

Согласно христианской традиции, большим церковным праздникам часто предшествуют многодневные посты. Всего их четыре: Великий пост, который наступает перед Пасхой, Рождественский — перед Рождеством Христовым, Петровский — перед Днем памяти святых апостолов Петра и Павла.

Успенский пост также предшествует значимому православному празднику — Успению Пресвятой Богородицы (последний двунадесятый праздник церковного года), который в 2024 году выпадает на среду, 28 августа.

с 14 по 27 августа продлится Успенский пост в 2024 году

Успенский пост считается одним из самых коротких (Петров пост, продолжительность которого меняется от года к году, иногда бывает короче Успенского), но одним из самых строгих по уставу, рассказал «Газете.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«Успенский пост идет всего две недели — начинается в день Происхождения честных древ Креста Господня и заканчивается в день Успения Пресвятой Богородицы. Если Успение выпадает на среду или пятницу, то в этот день тоже постятся и тогда пост заканчивается на следующий день», — уточнил священник.

Также отец Николай добавил, что Успенский пост — самый новый. Он был введен позже всех остальных постов — в конце первого тысячелетия.

В чем суть Успенского поста

Традиции держать Успенский пост существуют уже много веков: упоминания о нем встречаются в источниках с V по X век. Двухнедельный пост перед Успением был установлен в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Пост предваряет подготовку к Успению Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают земной путь Божьей Матери, которая перед смертью на три дня полностью отказалась от пищи, пила только воду и проводила это время в молитвах. По примеру Девы Марии верующие в пост уделяют внимание не столько ограничениям в питании, сколько духовному очищению.

История Успенского поста: библейский сюжет

Как было сказано выше, Успенский пост предшествует большому церковному празднику — Успению Пресвятой Богородицы. Само слово «успение» означает, что Божия Матерь — Дева Мария — не умерла в привычном для нас понимании, а как бы уснула для земной жизни, чтобы проснуться в вечности. Праздник возвещает о том, что Господь вознес Марию с собой на Небеса.

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Согласно Писанию, Богородица после казни, воскресения и вознесения Иисуса Христа жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где Спаситель был распят. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил о скором завершении ее земного пути. Небесный вестник призвал ее не бояться смерти, заверив, что Марию ждет вечная жизнь.

Архангел вручил Богородице ветвь от райского дерева, которую повелел нести перед ее гробом. Узнав о скорой кончине Богоматери, все апостолы, кроме Фомы Неверующего (согласно Евангелию от Иоанна, Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Иисуса воскресшим), собрались в Иерусалиме. Ученики Христа несли гроб с телом Богородицы в Гефсиманский сад к востоку от Старого Иерусалима. Дева завещала, чтобы ее похоронили между ее праведными родителями Анной и Иоакимом и супругом Иосифом Обручником.

Спустя три дня после погребения прибыл и апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном, и тот попросил открыть гробницу, чтобы лично попрощаться с Богоматерью. Когда апостолы вошли в склеп, не обнаружили там тела Марии — господь вознес ее в рай.

Почему Успенский пост иногда называют Спасовкой

Успенский пост идет всего две недели, но на них и ближайшие даты выпадают сразу три спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Медовый и Яблочный спасы празднуют в Успенский пост, а Ореховый, как правило, приходится на его конец и ознаменовывает окончание летней уборки урожая.

14 августа пройдет Медовый спас. Это название, которое народ придумал празднику Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Православная церковь учредила праздник в ХII веке в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами.

19 августа пройдет Яблочный спас, или праздник Преображения Господня. Он входит в число 12 основных церковных праздников после Пасхи. Согласно священному писанию, перед тем, как пойти на смерть, Христос со своими тремя учениками направился на гору, где случилось чудесное Преображение, явившее Божественную природу Христа.

29 августа пройдет Ореховый спас, когда принято вспоминать перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Образ проявился на холсте, которым Господь при жизни вытер лицо.

Традиции поста

В период Успенского поста принято освящать новый урожай. Верующие издавна совершали церковные обряды над медом, яблоками и другими плодами, а также освящали хлебные колосья и орехи.

Христиане во время поста, особенно в дни спасов, относят часть урожая в церковь, где выражают за него благодарность и молятся.

Календарь питания в Успенский пост

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты. По церковному уставу нельзя употреблять в пищу мясные, молочные продукты, яйца и рыбу. Однако в праздник Преображения Господня 19 августа существуют послабления.

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По понедельникам, средам и пятницам (14, 16, 21, 23, 26 августа) верующим предписано сухоядение — можно есть хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед. Нельзя употреблять горячую пищу.

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По вторникам и четвергам (15, 20, 22, 27 августа) подают горячую пищу без масла — каши, супы, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

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В субботу и воскресенье (17, 28, 24, 25 августа) допускается горячая пища с добавлением растительного масла. Это могут быть супы, каши, картофель, тушеные и печеные овощи. Разрешается пить вино в разумных количествах.

В праздник Преображения Господня, который совпадает со вторым Спасом — Яблочным (19 августа), можно есть рыбу, горячую пищу, добавлять к еде растительное масло, пить вино в умеренных количествах.

Что можно и нельзя делать в Успенский пост

Что нельзя делать в пост

Считается, что если человек не может придерживаться нужного рациона питания в силу проблем со здоровьем, следует сделать упор именно на пост духовный. В течение двух недель нужно подумать о своем жизненном пути и смысле жизни.

Во время поста стоит отказаться от шумных гуляний, не посещать развлекательные мероприятия, отметил отец Николай.

В дни поста мы стараемся ограничить себя в развлечениях и в еде. Алкогольные напитки и вредные привычки должны обуздываться с еще большей решительностью. Николай Савченко священник

Считается, что в дни поста лучше не проводить свадьбы и венчания, но если это обычная скромная регистрация в ЗАГСе или тихое венчание, то запрета на это нет. Все веселые торжества и пышные праздники стоит перенести на конец августа — после дня Успения Пресвятой Богородицы.

Нельзя, как и в любой другой пост, сплетничать, ссориться, обижать и ругаться с близкими, сквернословить.

Что можно делать во время Успенского поста

Лучше всего посвятить время поста духовной работе над собой, ходить на богослужения, молиться. Основная задача — очистить душу и освободиться от негативных мыслей.

Дни поста лучше всего проводить со своими родными и близкими, заниматься домашними делами в спокойной обстановке, а также проводить семейные обеды и ужины согласно календарю питания в пост.

close 100% Алексей Никольский/РИА Новости

По словам собеседника «Газеты.Ru», в Медовый и Яблочный спас можно сходить в храм и освятить овощи, фрукты и другие летние плоды. Часто люди несут яблоки, виноград, мед.

«В день Преображения Господня 19 августа верующие празднуют Яблочный спас. В этот день, кроме яблок, освящаются другие фрукты, например, груши, виноград, сливы, абрикосы, персики, арбузы и дыни. И в Ореховый спас, который выпадает на 29 августа, прихожане, как правило, угощают друг друга этими плодами урожая», — рассказал отец Николай.

Также существует традиция освящения колодцев и водоемов в Успенский пост. После совершения данного действия верующие купались, и это даровало людям крепкое здоровье и долголетие.