«Бандиты во времени», «Обреченные на славу», «Женщина в озере» и еще девять сериалов июля Какие сериалы выходят в июле 2024 года

Возрождение «Бандитов во времени» Терри Гиллиама под руководством Тайки Вайтити, историческая драма с Энтони Хопкинсом от режиссера Роланда Эммериха, экранизация «Женщины в озере» с Натали Портман, новая адаптация «Декамерона», курортная комедия с Анной Михалковой и Александром Робаком и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.

«Убойный отпуск» — 1 сезон, реж. Сергей Дьячковский

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 июля

Курортная комедия про семейную пару (традиционные Александр Робак и Анна Михалкова), находящуюся одновременно на грани развода и на отдыхе в Турции, — пока в деле не возникает труп в постели. Импортозамещенная «Бортпроводница», которая достается нам путем запоя. Подробнее об «Убойном отпуске» мы писали в подборке лучших шоу с фестиваля «Пилот».

«Хороших девочек не убивают» («A Good Girl's Guide to Murder») — 1 сезон, созд. Поппи Коган

Где и когда смотреть: на BBC iPlayer — с 1 июля

Недовольная официальными выводами расследования, юная Пиппа Фитц-Амоби решает сама выяснить, кто и как несколько лет назад убил школьную красавицу. Это становится темой выпускного проекта Пиппы. Главную роль в адаптации первой части книжной трилогии Холли Джексон сыграла звезда «Уэнсдей» Эмма Майерс.

«И снова здравствуйте!» — 3 сезон, созд. Егор Чичканов

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 4 июля

Камбэк криминальной комедии с вернувшимся из мертвых Андреем Мерзликиным — теперь на «Кинопоиске» вместо «Иви».

«Санни» («Sunny») — 1 сезон, созд. Кейти Роббинс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 10 июля

Черная комедия про женщину из Киото (Рашида Джонс), которая теряет мужа (Хидэтоси Нисидзима) и сына в загадочной авиакатастрофе — и после этого получает в дар домашнего робота нового поколения, разработанного компанией ее супруга.

«Викинги: Вальхалла» («Vikings: Valhalla») — 3 сезон, созд. Джеб Стюарт

Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 июля

Прощальный выпуск спин-оффа исторического эпика «Викинги», действие которого разворачивается спустя сто лет после событий оригинала и посвящено противостоянию скандинавов и англичан, а также внутренним религиозным конфликтам среди потомков викингов. Звезда «Последнего министра», «1703» и «Тетриса» Софья Лебедева по-прежнему в строю.

«Обреченные на славу» («Those About to Die») — 1 сезон, созд. Роберт Родэт

Где и когда смотреть: на Peacock и в «Амедиатеке» — с 18 июля

Пеплум (костюмно-историческая картина, основанная на библейских и античных сюжетах), придуманный сценаристом «Спасти рядового Райана» Робертом Родэтом и срежиссированный мастером фильмов-катастроф Роландом Эммерихом. Императоры (за эту сторону отвечает Энтони Хопкинс) и гладиаторы в Древнем Риме II века.

«Кобра Кай» («Cobra Kai») — 6 сезон (1 часть), созд. Джон Хильд, Джош Гурвиц и Хэйден Шлоссберг

Где и когда смотреть: на Netflix — с 18 июля

Первая треть заключительного сезона комедийной драмы про школу боевых искусств, которая продолжает оригинальный цикл фильмов «Парень-каратист».

«Женщина в озере» («Lady in the Lake») — мини-сериал, созд. Альма Харель

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 19 июля

Экранизация романы Лоры Липпман о журналистке в Балтиморе 60-х, которая расследует нераскрытое убийство девушки. В главной роли — Натали Портман.

Где и когда смотреть: на AMC — с 22 июля

Финальный сезон антиутопического триллера с Дженнифер Коннелли по мотивам французского комикса и полнометражного фильма Пон Чжун Хо про бесконечно курсирующий по вымершей Земле поезд, где нашли пристанище последние представители человечества.

«Бандиты во времени» («Time Bandits») — 1 сезон, созд. Джемейн Клемент, Иэн Моррис и Тайка Вайтити

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 24 июля

Приключенческое фэнтези по мотивам одноименного фильма Терри Гиллиама. Разработкой новой версии занимались авторы «Реальных упырей» Джемейн Клемент и Тайка Вайтити. Зрителям обещают смешное путешествие сквозь пространство и время в компании разномастных воров и их нового подопечного — 11-летнего школьника, увлекающегося историей. В актерский состав шоу вошла звезда «Друзей» Лиза Кудроу.

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«Футурама» («Futurama») — 8 сезон (2 часть), созд. Мэтт Грейнинг

Где и когда смотреть: на Hulu — с 24 июля

Спустя год — вторая десятка свежих эпизодов вновь возрожденного сай-фай-ситкома от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга о доставщике пиццы, который проводит в криосне 1000 лет и просыпается в 2099 году. Подробнее о ребуте «Газета.Ru» писала здесь.

«Декамерон» («The Decameron») — 1 сезон, созд. Кейтлин Джордан

Где и когда смотреть: на Netflix — с 25 июля

Костюмная черная комедия по одноименному сборнику новелл Джованни Боккаччо — про то, как представители итальянской знати переживают эпидемию чумы 1348 года на загородной вилле.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.