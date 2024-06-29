«Это реально выживание». Участники — о съемках самого сурового сезона «Последнего героя» на Алтае Первый русский сезон шоу «Последний герой» выходит на ТВ

Премьера реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня на телеканале ТВ3. Впервые в истории действие проекта проходит в России — на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках одного из состязаний, где пообщался с участниками и организаторами шоу.

Локация

Местом проведения 11-го сезона реалити-шоу «Последний герой» стала Республика Алтай. В течение месяца участники живут в лагере на берегу Телецкого озера, которое входит в список ЮНЕСКО. Съемки испытаний также проходили у водопада Учар, Гейзерного озера, Марсианских гор, горы Белуха и урочища Калбак-таш.

Генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала «Газете.Ru», что в качестве места для проведения шоу также рассматривался Дальний Восток — в частности, Камчатка.

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«В силу удаленности локаций и сложностей с логистикой выбрали именно Алтай. Для «Последнего героя» необходима первозданная природа и места, куда не ступала нога человека. Поэтому мы выбрали Телецкое озеро. Здесь есть все необходимое для съемок — дикая природа, невероятной красоты пейзажи», — объяснила Сумачева.

Всю технику и прочие необходимые вещи команда привезла на фурах из Москвы. Организаторы уверяют, что строго относятся к чистоте и тщательно убирают территорию после съемок.

Ведущая и участники

Второй сезон подряд проект ведет Ксения Бородина. По словам Сумачевой, она отлично справляется с работой в реалити-проектах:

«Она любит людей, думает о них, анализирует их поведение. У нее большой опыт, и я уверена, что она идеально подходит на роль ведущей «Последнего героя».

В течение месяца Бородина, как и участники, живет на Алтае и выезжает на съемки испытаний в самую разную погоду — в первую неделю шел дождь, а ночью было очень холодно. Об экстремальных условиях съемок ведущая рассказывала в соцсетях.

«Тут на каждом шагу клещи, комары, мошки. Кто тут только не живет: есть вероятность встретить медведя, волка, лису»; «Ночные съемки проходят после 12, а температура опускается до 2-3 градусов»; «На лодке едем. Темень такая, что ничего не видно и страшно жутко, потом к месту съемок идешь через лес», — писала Бородина.

Несмотря на сложности, за несколько дней до премьеры «Последнего героя» она пообещала, что новый сезон будет «невероятным».

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«Природа Алтая насколько завораживающе красива, настолько же и бескомпромиссна по отношению к участникам. Это будет совершенно уникальный опыт, который мы совсем скоро будем проживать вместе в эфире ТВ3», — сообщила ведущая шоу в своем видеообращении с Алтая.

В новом сезоне участники проекта разделились на два племени по шесть человек — «Волки» и «Медведи». В племя «Волков» вошли звезда шоу «Пацанки» Кристина Захарова, актриса Ксения Суркова («Временные трудности»), двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, актер и модель Давид Ниамеди («Нулевой пациент»), цирковой тренер Александр Лось и кавээнщик Дмитрий Конышев (команды КВН «КемБридж», «Все серьезно» и «Зеленый чемодан»).

Племя «Медведей» представили нейрохирург Алан Царикаев, резидент Comedy Club и кавээнщик Иван Пышненко (команда КВН «Станция Спортивная»), блогер Николай Сердюков, радиоведущая Александра Маслакова, фитнес-тренер Артем Антипов и ведущий шоу «Охотники за привидениями» Павел Ярыгин.

Испытания и поощрения

Испытания требуют физических усилий, логики и умения работать в команде. По словам Сумачевой, у организаторов есть прописанный сценарий испытаний, который в течение сезона при необходимости корректируется редакторской группой.

«Поощрения за победу также продумываются заранее: человек в условиях дикой природы будет радоваться даже зубным щеткам и мылу, которые, кстати, в одной из серий получит одна из команд. Мотивировать может что угодно — от посещения бани, а это особенно актуально в условиях дикой природы и промозглой погоды, до еды и привычных нам предметов домашнего обихода», — поделилась продюсер.

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По словам одного из организаторов проекта, чаще всего в качестве поощрений используется то, что приведет к активности участников: например, удочка (пойдут рыбачить) или огонь (будут его использовать и поддерживать).

Несмотря на необходимость работы в команде, каждую неделю на тайном голосовании участники определяют того, кто покинет проект. До конца дойдет только один — он станет последним героем и получит 5 млн рублей.

Что можно взять с собой?

Племена живут на берегу Телецкого озера, куда их привезли после доскональной проверки. С собой запретили брать гаджеты, еду, косметику и даже предметы личной гигиены вроде зубной пасты и щетки — участники признались, что приспособились чистить зубы с помощью веточек сосны.

Как рассказала шеф-редактор проекта, некоторые участники пытались пронести запрещенные вещи, вшивая их в одежду: «Не поверите, сколько всего я нашла и в каких местах, — охотничьи спички, деньги. Я не знаю, кому они собрались платить — медведю в тайге или рыбакам, которые могли проплывать мимо?

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Также изымали кубики «Магги», чайные пакетики, сахар, соль, специи, они все это в одежду вшивали. Нам приходилось тщательно просматривать одежду — если в ней был необычный шовчик, прокладочка, то мы вспарывали это и внутри обязательно что-то находили».

По словам команды «Медведей», с собой можно было взять две пары кроссовок, ботинки, по двое штанов и худи, пять трусов, носки и одну любимую вещь, а женщинам — еще по два бюстгальтера.

Условия проживания

В определенном радиусе на берегу озера племена подобрали себе локации для обустройства лагерей. Им выдали по куску брезента, чтобы спасаться от дождя, ограниченное количество спальных мешков, репелленты (пахучие вещества, отпугивающие птиц, грызунов, насекомых и защищающие от них) и мини-мачете. Дальше они сами строили себе укрытия, обустраивали быт и добывали пропитание. Организаторы заявили, что соприкосновение с цивилизацией у племен происходит только во время поездок на автомобиле до мест проведения испытаний.

«Племя «Медведей» выбрало реально хорошее место и качественно его обустроило — они будто в поход пришли. Наш спасатель посмотрел и сказал, что там реально жить можно. В первый же вечер они основательно ко всему подошли, начали строить жилье и до сих пор что-то отстраивают, расширяют, составляют дизайн-проекты», — рассказала шеф-редактор.

Она также отметила, что территория, на которой снимается шоу, обработана средством от клещей, а все участники застрахованы от укуса. За племенами со стороны следят спасатели и медики, чтобы при необходимости прийти на помощь. Раз в сутки участники могут обратиться к врачу самостоятельно.

Самой большой проблемой племена назвали холод и влажность — по словам Ивана Пышненко из «Медведей», в начале июня температура опускалась до нуля, а вещи не высыхали из-за сырости.

«У нас три спальника на шесть человек, это было «весело». Мы два раскрывали и расстилали, а одним укрывались. Спим хорошо одетыми, в куртках, шапках и, конечно, в термобелье. Плюс у нас не палатка, а сруб на два этажа — он продувается и протекает. Нам выдали кусок брезента, но его не хватает — частично покрыли крышу сосновыми ветками. Если небольшой дождь, это помогает, но при ливне протекает», — поделился Пышненко.

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По словам его соплеменника Николая Сердюкова, со временем они приспособились мыться в холодной воде. Участники отметили, что «это реально выживание» — и в первые дни было тяжело настроиться на существование в суровых условиях.

«В первые семь дней у каждого была мысль: «Нафиг мне оно надо?» Это страшно. Ночью темень, нет огня», — признался Пышненко.

Отвечая на вопрос «Как вам спится?», участники признались, что плохо — из-за холода, голода и сырости.

Питание

Каждый участник получает по 100 граммов гречки на три дня — остальное приходится добывать самостоятельно (также не исключено, что еда может стать наградой за одно из испытаний). Огонь для тепла и приготовления пищи племена добывали с помощью камня и долгое время поддерживали тление.

На испытание, куда пригласили журналистов, команды привезли и отправили по палаткам. Перед встречей нас предупредили, что они наверняка будут просить что-то вкусное, — и попросили не поддаваться на уговоры.

«Карманы выворачивайте, что у вас там есть? Шоколадка есть такая-то? Надо было их не слушать, а спрятать», — так «Медведи» начали диалог с прессой.

Мотивация

Племена признались, что пришли на проект, потому что «Последний герой» — культовое реалити, от участия в котором они не могли отказаться.

«Это правдивое реалити о том, как люди выживают. Здесь нет искусственных скандалов, интересно просто смотреть на процесс выживания, коммуникации… Но я не ожидал, что будет так тяжело! По картинкам Алтай, конечно, более симпатичный», — сказал Пышненко.

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Для многих важен сам путь и проверка себя на прочность — но в случае выигрыша участники уже придумали, на что его потратят. Например, Александр Лось мечтает вложить деньги в строительство спортзала в Донбассе, а Давид Ниамеди — провести маме в дом водопровод и потратить часть средств на свой бренд одежды.

«Идя на этот проект, я не думал о выигрыше, — я просто очень хочу показать своему сыну, что не нужно сдаваться, несмотря ни на что. Если выиграю — будет круто, конечно», — признался Дмитрий Конышев.

Участники также отметили, что на проекте они не тратят деньги, отдыхают от соцсетей и сбрасывают лишний вес.

Отсутствие связи

В течение всего месяца семьи участников могли связаться только с организаторами шоу — чтобы убедиться, что у их близких все в порядке. Для радиоведущей Александры Маслаковой этот «Последний герой» стал вторым — она призналась, что мама заплакала и не хотела отпускать ее снова, потому что знала, что там «все по-настоящему». А Ивана Пышненко супруга отпустила «с удовольствием» и хорошо его собрала:

«У меня все вещи подписаны! Все, что было у меня в сумке, собрала Оля. Оля, я люблю тебя! Мне это все помогает, хоть многого и не хватает», — сказал юморист.

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Кроме отсутствия связи с близкими, участники также оторваны от новостной повестки — встретившись с журналистами, они настойчиво пытались узнать, одержал ли российский боец Ислам Махачев 14‑ю победу подряд в UFC.

Они также признались, что в первое время по привычке искали телефон в кармане, а затем поняли, что это отличный детокс от гаджетов.

«Это мечта любого человека, потому что в современном мире невозможно не пользоваться телефоном. А без него жизнь становится настолько интереснее, ярче. Начинаешь по-другому на нее смотреть, больше обращаешь внимание на все. Оказывается, есть о чем поговорить и без телефонов», — отметил Николай Сердюков.