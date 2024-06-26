Петров пост в 2024 году: когда он начнется и какие правила нужно соблюдать Петров пост 2024: даты, что можно и нельзя есть в период поста

Петровский (или Петров) — первый из летних постов. В начале июля православные верующие начинают поститься до праздника Петра и Павла. О том, когда начнется и сколько продлится Петров пост в 2024 году, что можно и чего нельзя есть в этот период и какие ограничения стоит соблюдать, «Газете.Ru» рассказал священник одного из петербургских храмов отец Николай.

Когда начинается и сколько дней длится Петров пост

Петров пост (который также называют Апостольским, постом Пятидесятницы, Петровским постом, Петровкой) предваряет празднование дня памяти апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

«Этот пост называют Апостольским, поскольку в Деяниях апостолов есть упоминание, что они постились, собравшись в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы другое название – Троица, а потом выходили на проповедь. В память об этом Петров пост и был установлен», — рассказал «Газете.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Он уточнил, что дата начала поста переходящая : он начинается через неделю после Троицы, дата которой зависит от Пасхи. Длительность Петрова поста из-за этого тоже каждый год разная.

с 1 по 11 июля православные верующие будут соблюдать Петров пост в 2024 году

«Конец Петровского поста всегда выпадает на 12 июля — в день памяти апостолов Петра и Павла. Потому он и называется Петровым. Если Пасха поздняя, как в этом году, то пост может длиться совсем немного, до 10 дней. Если Пасха ранняя, то пост длинный и бывает до шести недель», — объяснил священник.

Справка По церковному календарю Петров день в пост не входит, однако, если праздник выпадает на среду или пятницу, пост принято соблюдать, но не очень строго – разрешены пища с маслом, рыба и вино.



В 2024 году Петров день выпадает на пятницу, 12 июля.



История и суть Петрова поста

Впервые Петров пост упоминается в «Апостольском писании» III века за авторством Ипполита Римского. Тогда он еще не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Первоначально он предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост (например, из-за серьезной болезни или беременности). Позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название.

Установление Петрова поста относится к ранним временам христианской Церкви. Он утвердился, когда в Константинополе и Риме в IV веке (324 году) под руководством святого равноапостольного Константина Великого были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по старому стилю, по новому — 12 июля), и с тех пор этот день стал торжественным для всех верующих христиан.

Суть Петрова поста заключается в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру.

Пост необходим не только для «телесной» чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.

«Перед Петровым постом последняя неделя, троичная — без поста в среду и пятницу. А воскресенье, после которого уже начинается Петров пост — это Неделя всех святых. Считается, что это как будто второй день ангела для всех верующих», — отметил отец Николай.

Традиции в Петров пост

Апостольский пост считается временем духовного покаяния, молитвы и посвящения себя Богу, обратил внимание Николай Савченко. Во время поста верующие выполняют ряд религиозных обязанностей, в том числе посещают церковь, участвуют в богослужениях, сосредотачиваются на молитве, покаянии и ограничении. Из рациона исключают или ограничивают потребление мясных и молочных продуктов, яиц, а также алкоголя.

«В Петров пост надо постараться поститься. В это время обычно шли трудные сельскохозяйственные работы — покос сена, ворошение, стогование и перевозка на сеновалы. Самое сложное — это покос. Надо было порой под жарким солнцем накосить много травы. Женщины и дети ворошили сено. Длинный день предопределял длинный рабочий день — до захода солнца. То есть в прежние времена в это время просили у Господа Бога сил на тяжелую работу. Лень в эти дни считалась самым страшным делом. Сейчас, когда у многих из нас есть возможность отдыхать летом, то это, конечно, что-то новое. Но если человек работал весь год, то почему бы ему и не отдохнуть. Но с отдыхом надо знать меру, не злоупотреблять расслаблением и позволением себе слабостей», — рассказал священник про традиции Петрова поста.

Как правильно подготовиться к посту

За одну-две недели до начала Петровского поста необходимо облегчить работу организму, чтобы не навредить своему здоровью. По словам священника, не стоит «наедаться наперед», поскольку так можно только усугубить положение.

В пост нужно как мягко входить, так и выходить. И воздержание в пост полезно и для души, и также для тела, ведь человек раньше никогда не имел возможности есть мясо каждый день, какую возможность мы имеем сейчас. Жизнь без поста неестественна для человека и непривычна. Человеческий организм приспособлен Богом к посту, и пост полезен. Николай Савченко священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге

Заранее в качестве подготовки к посту рекомендуется:

меньше употреблять мясных и кисломолочных продуктов;



упор сделать на зелень, овощи и фрукты;



пить больше воды для улучшения пищеварения и снижения дискомфорта от смены рациона.

Что можно есть во время Петровского поста

Что касается пищевых ограничений, то, по сравнению с Великим постом, Петров не такой строгий, уточнил отец Николай. Во время него следует отказаться только от мясной и молочной пищи.

«Петров пост — самый легкий из всех постов. В него можно есть рыбу, но от молочных продуктов и тем более от мясных надо воздерживаться. В старые времена этот пост был непрост для крестьян, поскольку к этому времени все зерно и все овощи прошлого урожая были съедены за год и посеяны весной, а нового урожая еще не было. При этом коровы на сочной зеленой траве уже обильно давали молоко, а курицы — яйца. Но это как раз скоромные продукты молочная, мясная пища, которую не едят во время поста, от которых надо воздерживаться», — обратил внимание собеседник «Газеты.Ru».

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Календарь питания в Петровский пост

По понедельникам разрешена горячая еда без растительного масла. В эти дни можно готовить различные супы и каши, варить картошку или макароны.

По вторникам разрешается небольшое послабление. Можно есть грибы, рыбу, и готовить горячую пищу с растительным маслом.

По средам — сухоядение. Хлеб, орехи, сухофрукты, фрукты, ягоды, овощи. Все в натуральном виде, без термальной обработки и масла. Допускаются овощные или фруктовые салаты без заправки.

По четвергам разрешается горячая еда с растительным маслом и рыба.

По пятницам — сухоядение.

По субботам и воскресеньям — рыба и горячие блюда с растительным маслом. Также допустимо вино, но в небольших количествах.

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Стоит помнить, что во время поста главное — не ограничение в пище. Если по состоянию здоровья вы не можете держать пост в полной мере, можно попросить благословение у священника не соблюдать пост.

Кому можно не соблюдать пост

Выделяют несколько категорий людей, кому разрешены послабления во время поста:

беременные женщины;



кормящие матери;



несовершеннолетние;



люди, имеющие серьезные медицинские диагнозы;



военнослужащие;



рабочие, занятые тяжелым физическим трудом.

Что можно и нельзя делать в Петров пост

Пост — это не только ограничения в рационе. Важнее позаботиться о чистоте души. Церковь не устанавливает конкретных запретов в период поста, но православные верующие все равно стараются придерживаться определенных традиций и правил.

Во время Петровского поста следует:

Отказаться от вредных привычек. Алкоголь в больших количествах в пост не употребляют. Можно попробовать отказаться от сигарет и меньше сидеть в социальных сетях.

Посетить церковь. Если есть потребность, можно исповедоваться или причаститься. Также не будет лишним посетить несколько церковных служб.

Побыть в одиночестве. В народе сложилась традиция не устраивать в дни Петрова, да и любого другого поста, шумные гулянья и празднования. Это время можно полностью посвятить себе и своим мыслям и проанализировать совершенные поступки.

По народным поверьям, в Петров пост нельзя стричься. Этому суеверию много лет и, согласно ему, стрижка в пост навлечет долгие годы несчастья. Также в этот период не стоит брать и давать в долг, иначе начнутся финансовые проблемы. Нельзя заниматься рукоделием, шить и вышивать — согласно примете, нарушивший запрет «зашьет» свое счастье и навлечет на себя беду.

Зато ближе к празднику Петра и Павла, который выпадает на 12 июля, можно и нужно устраивать генеральную уборку в доме, чтобы очистить свое жилище перед важным церковным праздником, и привести дом в порядок.

Можно ли жениться и венчаться в Петров пост

Отмечать заключение брака в ЗАГСе не запрещается, но, по церковным правилам, все же лучше отложить пышное торжество. Поверье гласит: молодые люди, сыгравшие свадьбу в этот период, быстро разойдутся или будут несчастливы. Более того, по словам Николая Савченко, во время Петровского поста молодожены не смогут повенчаться.

«В пост венчание не совершается. Венчание надо всегда планировать до или после поста», — заключил священник.