«Закатилась история Дома моды»: сын Вячеслава Зайцева умер спустя год после ухода кутюрье

Смерть единственного наследника
На 65-м году жизни умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор. Накануне вечером об этом написал Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванных членов его семьи.
По предварительным данным, сын модельера скончался от осложнений на фоне онкологического заболевания примерно в 20:00 в больнице.
«Сегодня день рождения Дома моды Вячеслава Михайловича Зайцева, и сегодня умер единственный наследник великого кутюрье», — процитировал Shot слова близкого друга и партнера покойного модельера Вадима Хусаинова.
В пресс-службе Российской академии художеств подтвердили, что Зайцев-младший ушел из жизни после продолжительной болезни.
Экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что модельер всегда был в конфликте с Егором, а он сам ничего хорошего о Зайцеве-младшем сказать не может. На вопрос, что теперь будет с Домом моды, Головин ответил, что у Зайцева-младшего есть «наследники, ближайший круг» — мать, жена, дочь:
«При Егоре закатилась вся эта история Дома моды. Мне жаль его мать, его жену, дочь. Умер сын, отец. Я им сочувствую, соболезную. Хорошего о Егоре мне сказать нечего».
Хронология болезни
О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля 2024 года. Тогда его госпитализировали с коронавирусом. В больнице у него выявили анемию и сделали переливание крови. Затем врачи обнаружили рак в толстом отделе кишечника. Позже — образования в обоих легких и печени.
28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.
4 июня Зайцева доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, а затем перевели в палату интенсивной терапии. С 16 июня его подключили к аппарату ИВЛ. У мужчины отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости.
«В последние месяцы Егор фактически не вылезал из больниц. Из-за этого он даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье [отца Зайцева]», — сообщали его знакомые.
«Папа был тираном и богом моей жизни»
Егор Зайцев умер чуть больше чем через год после ухода из жизни его отца. Вячеслав Зайцев скончался в реанимации 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. Его доставили в больницу с внутренним кровоизлиянием, которое, предположительно, стало причиной смерти.
4 мая 2023 года модельера похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково. Организацией похорон занимался его сын Егор. Тогда мужчину критиковали за выбор места, предлагали похоронить знаменитость на более престижном участке.
«Это городское муниципальное кладбище, новое и красивое. Папа прожил в Щелково последние 30 лет жизни. Департамент предложил несколько вариантов. А я хотел выполнить волю отца. Некоторые люди хотят перезахоронить его. Это кощунство!» — отмечал сын модельера в интервью.
СМИ писали, что у Зайцева-младшего были сложные отношения с отцом. Егор родился в 1960 году. Когда ему было восемь лет, родители развелись и он остался жить с матерью, с отцом общался только по телефону. Егор получил высшее образование в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина, потом работал руководителем модельного агентства Zaitsev's model management. У него была линия одежды YeZ. Также он был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от отделения дизайна.
«Вячеслав считал, что работает для людей, а Егор — ради идеи, и не важно, нужны его модели кому-то или нет», — отмечали в прессе.
Также Егор был байкером и старался соответствующе одеваться, состоял в клубе «Ночные волки».
Сам Зайцев-младший в своем последнем крупном интервью отмечал, что были люди, которые 20 лет ссорили их с отцом в прессе.
«А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали», — сказал мужчина.