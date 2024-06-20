«Закатилась история Дома моды»: сын Вячеслава Зайцева умер спустя год после ухода кутюрье Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер от рака в 64 года

Единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева — сын Егор — умер на 65-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Мужчина скончался примерно через год после ухода отца в день рождения Дома моды кутюрье. СМИ писали, что у отца и сына были сложные отношения, но сам Егор говорил, что они понимали друг друга с полуслова. Экс-директор Дома моды рассказал «Газете.Ru», что хорошего о Зайцеве-младшем ему сказать нечего.

Смерть единственного наследника

На 65-м году жизни умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор. Накануне вечером об этом написал Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванных членов его семьи.

По предварительным данным, сын модельера скончался от осложнений на фоне онкологического заболевания примерно в 20:00 в больнице.

«Сегодня день рождения Дома моды Вячеслава Михайловича Зайцева, и сегодня умер единственный наследник великого кутюрье», — процитировал Shot слова близкого друга и партнера покойного модельера Вадима Хусаинова.

close Вячеслав Зайцев с сыном Егором на прогулке у Новодевичьего монастыря, 1985 год Егор Зайцев, 1966 год Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором, 1966 год Вячеслав Зайцев (слева) с сыном Егором (справа), 1985 год Модельер Егор Зайцев со своими моделями перед показом своей коллекции одежды на VIII Российском фестивале моды «Бархатные сезоны в Сочи» в рамках XI Международного кинофестиваля «Лики любви», 2005 год Полную галерею можно посмотреть

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В пресс-службе Российской академии художеств подтвердили, что Зайцев-младший ушел из жизни после продолжительной болезни.

Экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что модельер всегда был в конфликте с Егором, а он сам ничего хорошего о Зайцеве-младшем сказать не может. На вопрос, что теперь будет с Домом моды, Головин ответил, что у Зайцева-младшего есть «наследники, ближайший круг» — мать, жена, дочь:

«При Егоре закатилась вся эта история Дома моды. Мне жаль его мать, его жену, дочь. Умер сын, отец. Я им сочувствую, соболезную. Хорошего о Егоре мне сказать нечего».

Хронология болезни

О проблемах со здоровьем у Егора Зайцева стало известно 13 февраля 2024 года. Тогда его госпитализировали с коронавирусом. В больнице у него выявили анемию и сделали переливание крови. Затем врачи обнаружили рак в толстом отделе кишечника. Позже — образования в обоих легких и печени.

28 апреля модельер опубликовал в социальных сетях снимок, сделанный в больничной палате. В тот же день он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

4 июня Зайцева доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, а затем перевели в палату интенсивной терапии. С 16 июня его подключили к аппарату ИВЛ. У мужчины отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости.

«В последние месяцы Егор фактически не вылезал из больниц. Из-за этого он даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье [отца Зайцева]», — сообщали его знакомые.

«Папа был тираном и богом моей жизни»

Егор Зайцев умер чуть больше чем через год после ухода из жизни его отца. Вячеслав Зайцев скончался в реанимации 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. Его доставили в больницу с внутренним кровоизлиянием, которое, предположительно, стало причиной смерти.

4 мая 2023 года модельера похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково. Организацией похорон занимался его сын Егор. Тогда мужчину критиковали за выбор места, предлагали похоронить знаменитость на более престижном участке.

«Это городское муниципальное кладбище, новое и красивое. Папа прожил в Щелково последние 30 лет жизни. Департамент предложил несколько вариантов. А я хотел выполнить волю отца. Некоторые люди хотят перезахоронить его. Это кощунство!» — отмечал сын модельера в интервью.

СМИ писали, что у Зайцева-младшего были сложные отношения с отцом. Егор родился в 1960 году. Когда ему было восемь лет, родители развелись и он остался жить с матерью, с отцом общался только по телефону. Егор получил высшее образование в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина, потом работал руководителем модельного агентства Zaitsev's model management. У него была линия одежды YeZ. Также он был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от отделения дизайна.

«Вячеслав считал, что работает для людей, а Егор — ради идеи, и не важно, нужны его модели кому-то или нет», — отмечали в прессе.

Также Егор был байкером и старался соответствующе одеваться, состоял в клубе «Ночные волки».

Сам Зайцев-младший в своем последнем крупном интервью отмечал, что были люди, которые 20 лет ссорили их с отцом в прессе.

«А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали», — сказал мужчина.