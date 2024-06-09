Изменник, альфонс и контрабандист: 5 главных мужчин Людмилы Зыкиной

10 июня исполняется 95 лет со дня рождения советской и российской певицы Людмилы Зыкиной. Уникальный голос и невероятное трудолюбие принесли артистке славу и богатство, но в любви Зыкиной отчаянно не везло — мужчины ее предавали, бросали ради других женщин и использовали в корыстных целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владлен Позднов

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С первым мужем, инженером Владленом Поздновым, Людмила Зыкина познакомилась в сложный период своей жизни. Когда девушке было 20 лет, ушла из жизни ее мать, и из-за сильных переживаний Зыкина потеряла голос. Но Позднов окружил ее такой любовью и заботой, что спустя некоторое время голос вернулся. Супруг стал уговаривать ее вернуться к карьере певицы, но Зыкина отказывалась — она мечтала о детях. Вскоре девушка забеременела, но беременность оказалась внематочной: 22-летняя Зыкина потеряла не только ребенка, но и возможность стать матерью в будущем.

После новой потери Людмила Зыкина впала в депрессию, выйти из которой ей помогла любимая работа в хоре имени Пятницкого. Начались постоянные гастроли, и семейная жизнь отошла на второй план. Однажды, во время гастролей по Индии, к Зыкиной подошел уличный прорицатель, который предсказал ей всемирную славу и скорое расставание с мужем. Звезда не поверила, но вернувшись в Москву, узнала от соседей, что в ее отсутствие к мужу постоянно приходила женщина. Позднов все отрицал, Зыкина ему поверила.

Спустя некоторое время правда все же вскрылась: певице позвонила лучшая подруга и призналась, что уже полгода состоит в отношениях с ее супругом. Зыкина не смогла простить предательства, собрала вещи и ушла от мужа после трех лет брака. Артистка тяжело переживала развод и выплескивала эмоции в своих песнях, одна из которых была как раз про измену: «Все трое перессорились, все трое разошлись…»

close 100% Людмила Зыкина и Александр Аверкин, 1995 год ТАСС

В середине 50-х на одном из концертов для воинов Таманской дивизии поэт Владимир Боков познакомил Людмилу Зыкину с начинающим музыкантом Александром Аверкиным. Молодые люди подружились, а в 1957 году Зыкина исполнила свою знаменитую песню «На побывку едет…», музыку к которой написал как раз Аверкин.

Помимо совместного творчества, Зыкину и Аверкина связывали романтические отношения, которые они тщательно скрывали от посторонних глаз. И только спустя многие годы вдова композитора Галина Аверкина рассказала о бурном романе артистов.

«Она пела в хоре Пятницкого, а также сольные песни. Но на Аверкине она раскрылась. Вот что-то такое произошло: возможно, любовь дала такой импульс, что и глаза загорелись. Многое в отношениях Людмилы Георгиевны и Александра Петровича покрыто тайной. Тайный муж Зыкиной — это про Александра Петровича», — призналась Галина Аверкина в эфире программы «Привет, Андрей!».

Женщина добавила, что уже после смерти мужа (Александр Аверкин умер в 1995 году в возрасте 60 лет. --. «Газета.Ru») она обнаружила в его вещах «перевязанные тесемочкой» письма от Зыкиной.

«Она писала Саше в армию. Это был гражданский брак. Они не так много прожили. У Людмилы Георгиевны появились другие композиторы», — уточнила женщина.

Евгений Свалов

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Вторым официальным супругом Людмилы Зыкиной стал журналист и фотограф журнала «Советский воин» Евгений Свалов. Они познакомились в 1957 году: мужчина увидел певицу в троллейбусе, проводил до дома, а затем пригласил на свидание. Зыкина снова поверила в любовь — через несколько месяцев они поженились.

К тому моменту она была уже популярной певицей и хорошо зарабатывала, в то время как ее супруг перебивался весьма скромными гонорарами. По слухам, чтобы сгладить финансовое неравенство, артистка придумала схему: периодически она отправляла на имя Свалова денежные переводы за якобы опубликованные фотографии.

По воспоминаниям общих друзей, первые годы их брака были очень счастливыми. С новым мужем певица пристрастилась к рыбалке, находя в ней отдушину от бесконечной гастрольной жизни на колесах.

«Я удила на Истре, на Угре, на Оке под Тарусой… Обожала и подледный лов. И пусть не так уж богат был иногда мой улов, зато после дня, проведенного на снежной целине, чувствовала себя отдохнувшей, бодрой, легко дышалось, да и пелось всласть», — писала Людмила Зыкина в своей книге мемуаров «Течет моя Волга…».

Но счастье продлилось недолго: однажды Зыкина вернулась с гастролей раньше времени и застала мужа с любовницей. Простить измену артистка не смогла и подала на развод.

Владимир Котелкин

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В 1966 году Людмила Зыкина познакомилась с преподавателем иностранных языков и переводчиком Владимиром Котелкиным. Мужчина сразу объявил певице о своих серьезных намерениях, и через три месяца после знакомства позвал Зыкину замуж. Но после двух неудачных браков артистка не торопилась снова идти в ЗАГС — и приняла предложение Котелкина лишь в 1969 году.

Семейная идиллия продлилась три года: Котелкин во всем поддерживал Зыкину, ездил с ней на гастроли и помог певице написать первую автобиографическую книгу «Песня». Все изменилось в 1972 году, когда подруга артистки Екатерина Фурцева, в те годы занимавшая должность министра культуры СССР, рассказала Зыкиной, что ее муж замешан в спекуляции — контрабанде и продаже икон и антиквариата. По слухам, Зыкина в это не поверила и до последнего защищала супруга. Однако после того как певицу предупредили, что если она не разведется, то станет «невыездной», исполнительница все же ушла от Котелкина и подала на развод.

Позже он говорил во многих интервью, что брак с Зыкиной перевернул его жизнь — он отказался от престижной работы и стал личным ассистентом и водителем супруги. Котелкин также отмечал, что на протяжении всех лет совместной жизни активно занимался образованием певицы.

Виктор Гридин

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Четвертым мужем Людмилы Зыкиной стал баянист-виртуоз Виктор Гридин. Они познакомились в 1979 году, когда Людмиле Георгиевне было уже 50 лет, а Гридину — 36. Музыкант был женат и воспитывал двоих детей, но так влюбился, что оставил семью и во время гастролей по Германии сделал предложение Зыкиной. Они прожили вместе 17 лет и создали академический русский народный ансамбль «Россия», в составе которого объездили почти весь мир.

В 1996 году одна из самых ярких звездных пар тех лет неожиданно распалась. Как стало известно позже, Гридин увлекся участницей ансамбля «Россия», молодой певицей Надеждой Крыгиной, а Зыкина не стала препятствовать его счастью. По слухам, Людмила Георгиевна сама подошла к сопернице и «отдала» ей Гридина, сославшись на то, что семейных отношений между ней и супругом уже давно нет.

Несмотря на предательство, Зыкина сохранила с Гридиным дружеские отношения; более того — до последних дней своей жизни помогла детям музыканта от первого брака. В 1997 году, когда Гридин серьезно заболел, артистка подняла все свои связи и потратила немало денег на лучших врачей, чтобы спасти ему жизнь.

После его смерти Зыкина больше не сближалась с мужчинами. В 2010 году пресс-секретарь и друг артистки Юрий Беспалов выпустил книгу «Неизвестная Зыкина», в которой рассказал, что в последние годы своей жизни певица была влюблена в своего врача, психотерапевта и экстрасенса — Владимира Константинова:

«Зыкина влюбилась в него, как она сказала, «до безумия и навсегда до самой смерти». Что это была за любовь, какие чувства испытывал к ней новый возлюбленный, имевший семью и детей, годившийся ей в сыновья, судить не берусь».