Снова в деле: загадка драгоценностей Людмилы Зыкиной

В Москве выставят на торги часть драгоценностей из коллекции Народной артистки СССР Людмилы Зыкиной: аукцион пройдет в начале декабря, сообщила журналистам пресс-служба аукционного дома «12-й стул». Организаторы торгов намерены продать 40 лотов: среди них — любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат, оцененные в 1 млн рублей, колье из белого и желтого золота (стартовая цена – 1 млн рублей), малая парюра (колье, серьги и кольцо) из белого и желтого золота с бриллиантами, кольцо с изумрудом и 18 бриллиантами и другие украшения, которые любила знаменитая исполнительница народной песни.

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Судьба драгоценностей Людмилы Зыкиной долгое время была весьма туманной – после смерти артистки в 2009 году они сначала считались утраченными, потом были найдены сотрудниками правоохранительных органов при обыске у помощницы певицы Татьяны Свинковой и стали вещдоками, в 2012 году были проданы аукционном домом «Гелос», и вот теперь – всплывают в информационном сообщении дома «12-й стул», основанного в 2016 году «группой профессионалов, которая успешно работает на антикварном рынке уже более десяти лет».

Примечательно, что аукционный дом впервые за все недолгое время своего существования будет торговать ювелирные изделия – ранее на его аукционах продавались редкие книги, гравюры, документы и фотографии.

На сайте «12-го стула» отдельно упоминается, что некоторые из украшений Людмилы Зыкиной были выставлены через три года после ее смерти другим российским аукционным домом, но позже результаты торгов были аннулированы по жалобе родственников.

«В настоящее время все юридические вопросы, касающиеся предметов коллекции и взаимоотношений между наследниками, урегулированы», — уточняется в сообщении.

И действительно, в 2012 году СМИ сообщили, что аукционный дом «Гелос» выставит на торги украшения певицы. Ожидалось, что представлены будут 25 лотов, в том числе, любимые серьги Зыкиной с сапфирами огранки кабошон (их стартовая цена составляла тогда 650 тыс. рублей). Украшения для торгов, сообщала пресса, предоставлены «Фондом Людмилы Зыкиной».

Вскоре после появления этого известия разгорелся скандал — «Комсомольская правда» сообщила, что украшения, о продаже которых сообщил уважаемый аукционный дом, считаются бесследно пропавшими, и их поисками занимаются полиция и Генпрокуратура, а о «Фонде Людмилы Зыкиной» никто из наследников певицы не слышал – организация, основанная ее племянником Сергеем Зыкиным, по словам его адвоката Георгия Левчука, называлась иначе. «Мы не учреждали этот фонд, который продает украшения. У нас «Фонд памяти певицы Зыкиной», — цитировала «КП» адвоката.

Аукционный дом «Гелос» потребовал опровержения от «Комсомольской правды» — он обвинил газету в распространении ложной информации. В заявлении говорилось, что «Гелос» направил претензию в адрес газеты совместно с адвокатом Георгием Левчуком. «Автор текста построила свой материал вокруг интервью г-на Левчука — интервью, которое он не давал», - говорилось в заявлении.

Организаторы аукциона настаивали: «драгоценности Людмилы Зыкиной, выставленные на торги, юридически чисты (получены Сергеем Зыкиным, племянником певицы, в наследство)... Ни у прокуратуры, ни у МВД нет никаких вопросов к «Гелосу».

В ответ на это главный редактор издания Владимир Сунгоркин сообщил РИА «Новости», что газета выясняет этот вопрос. «История взаимоотношений различных родственников и близких Людмилы Зыкиной очень сложная и запутанная, — сказал он. — Наши журналисты занимаются ей очень много времени, и на каждую публикацию приходят самые радикальные опровержения с разных сторон. Ни одна публикация не остается без громких заявлений», — сказал Сунгоркин.

3 марта 2012 года драгоценности Людмилы Зыкиной были проданы «Гелосом» за 31 млн 692 тысячи рублей.

Перед началом аукциона в зале выступил Георгий Левчук, еще раз уточнивший, что «все украшения - законная частная собственность». Он объяснил, что украшения были изъяты «в ходе следствия у злоумышленников» и переданы законным наследникам, то есть трем племянникам певицы, интересы которых Левчук и представлял.

Под злоумышленниками подразумевалась помощница Зыкиной Татьяна Свинкова. Позже издание «КП» рассказало, что на момент продажи ювелирные изделия числились вещдоками – правоохранители передали предметы, по поводу пропажи которых было возбуждено уголовное дело, наследникам, а те их уже продали.

Большую часть драгоценностей купил неизвестный – по телефону.