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Балабанов, братья Люмьер и созданный с помощью ИИ хоррор: что покажут на кинофестивале в Москве

Что смотреть на Московском международном кинофестивале в 2024 году: 10 фильмов и сериалов

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Кадры из фильмов «Я не киллер», «Полночь с дьяволом», «Марс Экспресс» и «Про уродов и людей»

Кадры из фильмов «Я не киллер», «Полночь с дьяволом», «Марс Экспресс» и «Про уродов и людей»

IFC Films/Netflix/ММКФ
В пятницу, 19 апреля, начинается 46-й Московский международный кинофестиваль, который продлится целую неделю. В преддверии смотра кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал десять фильмов и сериалов из программы, которые не стоит пропускать. Среди них — новый фильм Ричарда Линклейтера, нашумевший инди-хоррор про демоническое ток-шоу, неонуарный мультик с детективами на Марсе и многое другое.

«Марс Экспресс» («Mars Express»), реж. Жереми Перен

Программа: «Мультвселенная»

Один из самых любопытных представителей анимационного блока — французская неонуарная фантастика про недалекое будущее, в котором частной сыщице и ее напарнику-андроиду поручают разыскать студентку-хакершу. Расследование заводит их в подпольный мир марсианской столицы, на кону оказывается будущее Вселенной.

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Кадр из фильма «Марс Экспресс»

ММКФ

«Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов

Программа: «Русские премьеры»

Шестой фильм за неполные три года режиссерской карьеры фестивального любимца и бывшего ученого Романа Михайлова («Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао»). По сюжету российские кинематографисты приезжают в индийский город Варанаси снимать артхаус. На месте они предаются философским размышлениям, а «фильм начинает снимать сам себя».

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Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»

ММКФ

«Полночь с дьяволом» («Late Night with the Devil»), реж. Колин и Кэмерон Кернсы

Программа: «Дикие ночи»

Инди-хоррор, который стал предметом жарких споров из-за использования изображений, сгенерированных нейросетью. Картина сделана в формате «найденной пленки». В центре сюжета — выпуск лейт-найт-шоу от 1977 года, посвященный Хэллоуину. Чтобы повысить рейтинги, ведущий (Дэвид Дастмалчян из «Человека-муравья» и «Оппенгеймера») приглашает в студию, предположительно, одержимую девочку.

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Кадр из фильма «Полночь с дьяволом»

IFC Films

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» («L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat»), реж. Луи и Огюст Люмьеры

Программа: «Эпизод первый. Движение. Новая надежда»

Самая известная работа братьев Люмьер, предположительно, вызвавшая панику среди посетителей первого показа. Редкий шанс проверить эффект на себе.

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Кадр из фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота»

ММКФ

«Пришелец», реж. Иван Соснин

Программа: основной конкурс

Картина режиссера «Иванова счастья», «Далеких близких» и предстоящего сериала с Юрием Стояновым «Мамонты» Ивана Соснина. В центре повествования — молодой человек Леша (Максим Стоянов), которого жители небольшой уральской деревни считают чудаком. В то время, когда он не ухаживает за бабушкой, Леша рисует странные круги на полях и ловит радиоволны, надеясь вступить в контакт с инопланетянами. Жизнь юноши и его соседей меняется, когда герой действительно встречает девочку Яну (Алена Мирошникова) с другой планеты.

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Кадр из фильма «Пришелец»

ММКФ

«Про уродов и людей», реж. Алексей Балабанов

Программа: «Эпизод первый. Движение. Новая надежда»

Ретродрама Алексея Балабанова (присутствующая в программе на правах искусной стилизации под немое кино) про порнографа, который разрушает благополучные с виду семьи в Петербурге рубежа XIX и XX столетий.

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Кадр из фильма «Про уродов и людей»

ММКФ

«Проект «Прометей» (сериал), реж. Максим Свешников

Программа: «Первая серия»

Детективный триллер с элементами мистики, снятый постановщиком сериалов «Контейнер» и «Плейлист волонтера» Максимом Свешниковым. Бескомпромиссная журналистка Анна (Любовь Аксенова в знакомом амплуа) по итогам встречи с влиятельным незнакомцем (Филипп Янковский в знакомом амплуа) подключается с расследованию исчезновения авиалайнера в 1998 году. Это происходит после того, как в наши дни один из пассажиров вдруг дозванивается до своих родных. Помощниками Анны становятся преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор Никита (Александр Алябьев).

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Кадр из сериала «Проект «Прометей»

ММКФ

«Трасса» (сериал), реж. Душан Глигоров

Программа: «Первая серия»

Психологический триллер о судье Светлане Незнамовой (Карина Разумовская), которая в поисках пропавшей приемной дочери Киры (Елизавета Ищенко) сталкивается с сетью торговцев подростками. Одновременно в курортном городке в Ставропольском крае происходит трагедия, как-то связанная со случившимся: 13-летняя девочка расстреливает свою спящую семью, после чего пытается совершить самоубийство. Дело поручают следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).

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Кадр из сериала «Трасса»

ММКФ

«Хуже всех», реж. Саша Кармаева

Программа: «Русские премьеры»

Комедийная драма о школьнице Ксюше, которая после очередной порции фэтшейминга решает завести реклейминг-блог от лица самоироничной Жирухи. Однако чем больше приходит славы, тем менее становится смешно.

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Кадр из фильма «Хуже всех»

ММКФ

«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер

Программа: «Специальные показы»

Романтическая экшн-комедия Ричарда Линклейтера, где Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик», «Кто угодно, но не ты») играет полицейского под прикрытием, который сперва изображает киллера, чтобы арестовать заказчиков, но затем отвлекается на спасение дамы в беде. Лента должна выйти в российский прокат в середине мая (но, как говорится, на Минкульт надейся, а сам не плошай).

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Кадр из фильма «Я не киллер»

Netflix

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