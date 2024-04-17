Балабанов, братья Люмьер и созданный с помощью ИИ хоррор: что покажут на кинофестивале в Москве

«Марс Экспресс» («Mars Express»), реж. Жереми Перен
Программа: «Мультвселенная»
Один из самых любопытных представителей анимационного блока — французская неонуарная фантастика про недалекое будущее, в котором частной сыщице и ее напарнику-андроиду поручают разыскать студентку-хакершу. Расследование заводит их в подпольный мир марсианской столицы, на кону оказывается будущее Вселенной.
Кадр из фильма «Марс Экспресс»ММКФ
«Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов
Программа: «Русские премьеры»
Шестой фильм за неполные три года режиссерской карьеры фестивального любимца и бывшего ученого Романа Михайлова («Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао»). По сюжету российские кинематографисты приезжают в индийский город Варанаси снимать артхаус. На месте они предаются философским размышлениям, а «фильм начинает снимать сам себя».
Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»ММКФ
«Полночь с дьяволом» («Late Night with the Devil»), реж. Колин и Кэмерон Кернсы
Программа: «Дикие ночи»
Инди-хоррор, который стал предметом жарких споров из-за использования изображений, сгенерированных нейросетью. Картина сделана в формате «найденной пленки». В центре сюжета — выпуск лейт-найт-шоу от 1977 года, посвященный Хэллоуину. Чтобы повысить рейтинги, ведущий (Дэвид Дастмалчян из «Человека-муравья» и «Оппенгеймера») приглашает в студию, предположительно, одержимую девочку.
Кадр из фильма «Полночь с дьяволом»IFC Films
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» («L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat»), реж. Луи и Огюст Люмьеры
Программа: «Эпизод первый. Движение. Новая надежда»
Самая известная работа братьев Люмьер, предположительно, вызвавшая панику среди посетителей первого показа. Редкий шанс проверить эффект на себе.
Кадр из фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота»ММКФ
«Пришелец», реж. Иван Соснин
Программа: основной конкурс
Картина режиссера «Иванова счастья», «Далеких близких» и предстоящего сериала с Юрием Стояновым «Мамонты» Ивана Соснина. В центре повествования — молодой человек Леша (Максим Стоянов), которого жители небольшой уральской деревни считают чудаком. В то время, когда он не ухаживает за бабушкой, Леша рисует странные круги на полях и ловит радиоволны, надеясь вступить в контакт с инопланетянами. Жизнь юноши и его соседей меняется, когда герой действительно встречает девочку Яну (Алена Мирошникова) с другой планеты.
Кадр из фильма «Пришелец»ММКФ
«Про уродов и людей», реж. Алексей Балабанов
Программа: «Эпизод первый. Движение. Новая надежда»
Ретродрама Алексея Балабанова (присутствующая в программе на правах искусной стилизации под немое кино) про порнографа, который разрушает благополучные с виду семьи в Петербурге рубежа XIX и XX столетий.
Кадр из фильма «Про уродов и людей»ММКФ
«Проект «Прометей» (сериал), реж. Максим Свешников
Программа: «Первая серия»
Детективный триллер с элементами мистики, снятый постановщиком сериалов «Контейнер» и «Плейлист волонтера» Максимом Свешниковым. Бескомпромиссная журналистка Анна (Любовь Аксенова в знакомом амплуа) по итогам встречи с влиятельным незнакомцем (Филипп Янковский в знакомом амплуа) подключается с расследованию исчезновения авиалайнера в 1998 году. Это происходит после того, как в наши дни один из пассажиров вдруг дозванивается до своих родных. Помощниками Анны становятся преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор Никита (Александр Алябьев).
Кадр из сериала «Проект «Прометей»ММКФ
«Трасса» (сериал), реж. Душан Глигоров
Программа: «Первая серия»
Психологический триллер о судье Светлане Незнамовой (Карина Разумовская), которая в поисках пропавшей приемной дочери Киры (Елизавета Ищенко) сталкивается с сетью торговцев подростками. Одновременно в курортном городке в Ставропольском крае происходит трагедия, как-то связанная со случившимся: 13-летняя девочка расстреливает свою спящую семью, после чего пытается совершить самоубийство. Дело поручают следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова).
Кадр из сериала «Трасса»ММКФ
«Хуже всех», реж. Саша Кармаева
Программа: «Русские премьеры»
Комедийная драма о школьнице Ксюше, которая после очередной порции фэтшейминга решает завести реклейминг-блог от лица самоироничной Жирухи. Однако чем больше приходит славы, тем менее становится смешно.
Кадр из фильма «Хуже всех»ММКФ
«Я не киллер» («Hit Man»), реж. Ричард Линклейтер
Программа: «Специальные показы»
Романтическая экшн-комедия Ричарда Линклейтера, где Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик», «Кто угодно, но не ты») играет полицейского под прикрытием, который сперва изображает киллера, чтобы арестовать заказчиков, но затем отвлекается на спасение дамы в беде. Лента должна выйти в российский прокат в середине мая (но, как говорится, на Минкульт надейся, а сам не плошай).
Кадр из фильма «Я не киллер»Netflix