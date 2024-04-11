Умер О. Джей Симпсон — актер, звезда американского футбола и герой громкого дела об убийстве Актер и звезда американского футбола О. Джей Симпсон умер от рака в 76 лет

В США в возрасте 76 лет скончался спортсмен и актер О. Джей Симпсон, врачи диагностировали у него рак простаты. Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены Николь и ее любовника. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным. Спустя годы Симпсона все же посадили — за вооруженное ограбление.

В Лас-Вегасе умер 76-летний спортсмен и актер О. Джей Симпсон. Об этом сообщила семья бывшей звезды НФЛ в его аккаунте в X (бывший Twitter):

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, не устоял в борьбе с раком. Его окружали дети и внуки».

В 2023 году у Симпсона диагностировали рак, но тогда он не назвал подробностей своего состояния. Спортсмен говорил, что смог справиться с болезнью после продолжительного курса лечения. Тем не менее в феврале появились слухи о его госпитализации на фоне развивающегося рака простаты. Симпсон их отрицал, однако, по предварительным данным, последние месяцы жизни он провел в хосписе.

Карьерный взлет

Орентал Джеймс Симпсон родился 9 июля 1947 года в Сан-Франциско в небогатой семье. Его мать работала администратором в больнице, а отец был шеф-поваром, но в 1986 году умер от СПИДа. Будущая звезда встретил свою первую жену Маргарет Уитли еще в университете. В семье родились двое сыновей, но один из них — Аарен — утонул в бассейне из-за несчастного случая. После этого пара рассталась. Симпсон закрутил новый роман с Николь Браун, свои отношения они оформили в 1985 году, но развелись спустя семь лет.

Симпсон построил успешную спортивную карьеру, в 1985 году войдя в Зал славы профессионального американского футбола. Он стал первым футболистом в истории НФЛ, пробежавшим более 2000 выносных ярдов за сезон. В 1973 году Симпсона признали самым ценным игроком НФЛ, лучшим игроком нападения и спортсменом года. Он стал шестикратным участником Матча звезд НФЛ и пять раз попадал в первую сборную всех звезд лиги.

Еще во время учебы, в разгар спортивной карьеры, Симпсон начал сниматься в кино. В 1979 году он даже основал свою кинокомпанию Orenthal Productions. Одна из самых известных его ролей — детектив Нортберг в комедийной трилогии «Голый пистолет».

Дело о двойном убийстве

Однако всемирно известным Симпсон стал в 1994 году, когда его обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника (по другой версии — случайного свидетеля) Рональда Голдмана.

Ходили слухи, что Симпсон изменял жене, между ними были натянутые отношения. Знакомые замечали синяки на теле Николь, а на новогодней вечеринке в 1989 году футболист публично грозился убить супругу. В том же году она обратилась в полицию, но в итоге забрала заявление. Только в 1992 году женщина подала на развод. Она говорила своим знакомым, что Симпсон продолжает ее преследовать, и беспокоилась за свою жизнь. Николь вела дневник, где описала около 60 эпизодов домашнего насилия.

13 июня 1994 года дом Николь пришла проверить ее соседка: ее беспокоил непрекращающийся лай собаки. Именно она обнаружила два тела. Николь и Рональд Голдман были заколоты ножом. Голова женщины практически была отделена от туловища, а ее лицо сильно изуродовано. Мужчину множество раз ранили в шею, грудь и живот. В момент убийства в доме находились дети.

Подозреваемым сразу стал Симпсон. Неподалеку от места преступления обнаружили кровь такой же группы, как и у футболиста. В его саду нашли окровавленную правую перчатку, а левую — в доме Николь. Симпсон попытался сбежать. Погоню за спортсменом, которая длилась около трех часов, транслировали по американскому телевидению.

Футболист сдался властям, но свою вину не признал. Сразу после убийства у дома Симпсона сфотографировали адвоката Роберта Кардашьяна — лучшего друга спортсмена. У него в руках была сумка. Предполагается, чтобы внутри лежала окровавленная одежда и орудие убийства, но это не было доказано, а сумку так и не нашли.

24 января 1995 года начался один из самых громких судебных процессов в истории. Против Симпсона было несколько неопровержимых доказательств: его кровь на месте преступления, кровь и волосы Николь и Рональда в его машине и в доме, перчатки и отпечатки обуви.

Защита Симпсона настаивала, что полицейские не только неверно интерпретировали доказательства с места преступления, но и были расистами. Полицию обвинили в фальсификации улик, поскольку перчатки якобы были слишком маленькими для больших рук футболиста. Защита утверждала, что спортсмен страдал от ревматоидного артрита и остеоартрита, поэтому он не смог бы атаковать взрослых женщину и мужчину. Экспертиза показала, что Голдман дрался с убийцей 10-15 минут, при этом на теле Симпсона нет никаких травм, кроме небольшого пореза.

Не стали учитывать и показания Джилл Шивли, которая видела Симпсона недалеко от места преступления. Женщина рассказала свою историю СМИ за деньги, чем себя скомпрометировала. Суд присяжных оправдал спортсмена.

Родители Николь все же смогли выиграть гражданский иск против Симпсона за избиение их дочери. Спортсмен должен был заплатить им $33,5 млн, но так полностью этого и не сделал, поскольку стал банкротом.

Банкротство и тюрьма

Симпсон должен был заплатить не только семье бывшей супруги, но и $1,44 млн налоговой. Он начал распродавать свои личные вещи, даже награды. 3 сентября 2007 года Симпсон вместе с приятелями ворвался в номер торговца спортивными трофеями Брюса Фромонга, проживавшего в отеле-казино Palace Station в Лас-Вегасе. Спортсмен угрожал мужчине пистолетом, требуя вернуть принадлежавшие ему кубки.

Во время суда Симпсон утверждал, что забрал только свои вещи, которые у него «украли». Спортсмена приговорили к 33 годам лишения свободы с правом на досрочное освобождение в 2017 году — через девять лет. Именно тогда он и вышел на свободу.