Кадры из фильмов «Сто лет тому вперед», «Манкимэн», «Падение империи» и «Министерство неджентльменских дел» (2024)

«Сто лет тому вперед», «Министерство неджентльменских дел» и еще 20 фильмов апреля Какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле 2024 года

Новая версия «Гостьи из будущего», экшн-комедия Гая Ричи про бесславных ублюдков Второй мировой, триллер Алекса Гарленда о новой гражданской войне в США, режиссерский дебют Дева Пателя, обещающий «Джона Уика» в Мумбаи, повторный прокат «Острова проклятых» Мартина Скорсезе, «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи и «Весны, лета, осени, зимы… и снова весны» Ким Ки Дука — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле, и рассказывает о самых интересных.

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Тарантинообразный истерн про ограбление обоза и поиски похищенного золота. В актерском составе — Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко и Павел Деревянко.

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Научно-фантастическая мелодрама Бертрана Бонелло, частично основанная на повести Генри Джеймса «Зверь в чаще». По сюжету в относительно недалеком будущем девушка (Леа Сейду) проходит процедуру очищения ДНК и в процессе оказывается в своих прошлых жизнях. Там она встречается с мужчиной (Джордж Маккей), которого будто бы знала всегда.

close 100% Arte France Cinéma

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Байопик ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии Сэмюэла Беккета, охватывающий всю его жизнь: детство, дружбу с Джеймсом Джойсом, участие во французском Сопротивлении в годы Второй мировой войны, литературный взлет, «Нобелевку», роман с переводчицей и критикессой Барбарой Брэй, дальнейшие годы затворничества вплоть до смерти в 1989 году. На протяжении всего фильма Беккет, сыгранный Гэбриэлом Бирном, ведет внутренний монолог.

close 100% Umedia

«Хитмен. Последнее дело» («Knox Goes Away»), реж. Майкл Китон

Где и когда смотреть: в кино — с 4 апреля

Второй режиссерский проект актера Майкла Китона — триллер, в котором Майкл Китон изображает наемного убийцу с диагностированной формой деменции (Болезнь Крейтцфельдта — Якоба, стремительно прогрессирующая, 100% летальных исходов). Герой решает потратить свои последние дни на спасение сына, совершившего страшное преступление. Вместе с Китоном в картине снялись Джеймс Марсден и Аль Пачино.

Где и когда смотреть: на Netflix — с 5 апреля

Биографическая драма о закулисье скандального интервью принца Эндрю, вышедшего на Би-би-си в ноябре 2019 года (в нем он пытался оправдаться за дружбу с Джеффри Эпштейном и откреститься от обвинений в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, но вышло хуже). Журналистку Эмили Мейтлис, которая брала интервью, сыграла Джиллиан Андерсон, принца Эндрю изобразил Руфус Сьюэлл, а в редакторку шоу Newsnight Сэм Макалистер перевоплотилась Билли Пайпер.

«Падение империи» («Civil War»), реж. Алекс Гарленд

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Антиутопический триллер автора «Из машины» и «Аннигиляции» Алекса Гарленда — про то, как группа журналистов (Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни и Стивен Хендерсон) отправляется в путешествие по растерзанным новой гражданской войной США, чтобы взять интервью у проигрывающего конфликт президента-фашиста (как бы Трампа). Ужасающая картина, которая лишь немного отстает от чудовищного уровня ультранасилия, захлестнувшего окружающую действительность.

«Манкимэн» («Monkeyman»), реж. Дев Патель

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Режиссерский дебют звезды «Молокососов» и «Миллионера из трущоб» Дева Пателя, спродюсированный хоррормейкером Джорданом Пилом. На этапе производства фильм описывали как «Джона Уика» в Мумбаи». По сюжету молодой человек (его сыграл сам Патель) мстит коррумпированным лидерам за гибель матери, а в процессе становится защитником обездоленных.

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» («Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom»), реж. Ким Ки Дук

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Повторный прокат культовой кинопритчи Ким Ки Дука о сансаре внутри одной пагоды.

close 100% Кадр из фильма «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (2003) Cinesoul

«Джойка» («Joika»), реж. Джеймс Напье

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Биографическая драма о Джой Уомак — первой американке, окончившей Московскую государственную академию хореографии с красным дипломом (и второй американке, принятой в балетную труппу Большого театра). В главной роли снялась Талия Райдер из «Никогда, редко, иногда, всегда», ее русскую наставницу изобразила Дайан Крюгер.

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» («Vampire humaniste cherche suicidaire consentant»), реж. Ариан Луи-Сэз

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Комедийная драма с исчерпывающим названием. По сюжету юная вампирша Саша, которая не хочет убивать ради крови, но вынуждена что-то предпринять после того, как родители отказываются ее обеспечивать, заключает сделку с Полом — молодым человеком с суицидальными наклонностями.

close 100% Art & Essai

Где и когда смотреть: в кино — с 11 апреля

Байопик немецкого гангста-рэпера курдского происхождения Xatar, снятый режиссером «Головой о стену» и «Золотой перчатки» Фатихом Акином.

close 100% Кадр из фильма «Золото Рейна» Warner Bros. Film Productions Germany

«Величайшие хиты» («The Greatest Hits»), реж. Нед Бенсон

Где и когда смотреть: на Hulu — с 12 апреля

Романтическое фэнтези Неда Бенсона, режиссера картины «Исчезновение Элеанор Ригби». По сюжету девушка Харриет обнаруживает, что некоторые песни буквально заставляют ее вернуться в прошлое, — в то время, когда ее парень Макс был еще жив. Неспособность отпустить старую любовь осложняет встреча с новым симпатичными молодым человеком. В главных ролях снялись Люси Бойтон, Джастин Х. Мин и Дэвид Коренсвет.

«Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Экранизация фантастической повести Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой (в 1985 году это произведение было адаптировано в виде мини-сериала «Гостья из будущего»). Алису в новой версии играет Дарья Верещагина («Оффлайн»), Колю Герасимова — звезда «Монастыря» Марк Эйдельштейн, космических пиратов Весельчака У и Глота изображают Александр Петров («Текст») и Юрий Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Также в проекте задействованы Константин Хабенский («Ночной дозор»), Федор Бондарчук («Балет») и Виктория Исакова («Эпидемия»).

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Повторный прокат культовой драмы Бернардо Бертолуччи о любви на троих в одной парижской квартире на фоне кризиса мая 1968 года.

close 100% Recorded Picture Company

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Исторический эпик по роману Иды Йессен «Капитан и Энн Барбара», в котором Мадс Миккельсен едет на картошку (буквально). По сюжету датский король Фредерик V посылает искателя приключений Людвига фон Калена (Миккельсен) колонизировать пустоши на полуострове Ютландия. Тот основывает там поселение и начинает выращивать новую культуру (картофель).

«Реальная история Уиннер» («Reality»), реж. Тина Саттер

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Криминальная драма об американской военной переводчице, которую посадили в тюрьму за передачу журналистам секретных данных о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В главной роли — звезда «Эйфории», «Белого лотоса» и «Мадам Паутины» Сидни Суини.

«По Фрейду» («Freud's Last Session»), реж. Мэтт Браун

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Разговорная драма о вымышленной встрече через два дня после начала Второй мировой войны: отец психоанализа Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) и автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд) спорят о Боге и других насущных вопросах.

«Судная ночь в Аркадии» («Arcadian»), реж. Бенжамин Брюэр

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Постапокалиптический триллер с Николасом Кейджем в главной роли. Действие разворачивается в недалеком будущем. Остатки человечества ведут относительно спокойную жизнь днем, а по ночам спасаются от страшных смертоносных существ. Когда отец двух братьев-близнецов оказывается серьезно ранен, его сыновьям приходится применить на практике все, чему он их научил, чтобы спасти его — и выжить самим.

«Rebel Moon. Часть вторая: Оставляющая шрамы» («Rebel Moon – Part Two: The Scargiver»), реж. Зак Снайдер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 19 апреля

Вторая половина «Мятежной луны» — неофициального фанфика Зака Снайдера по «Звездным войнам». Подробнее о первой серии можно почитать в нашей рецензии.

«Министерство неджентльменских дел» («The Ministry of Ungentlemanly Warfare»), реж. Гай Ричи

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Экшн-комедия, в которой Гай Ричи воссоединяется со звездой «Агентов А.Н.К.Л.» Генри Кавиллом. В центре сюжета — Управление специальных операций, британская служба, созданная в 1940 году по распоряжению Уинстона Черчилля для осуществления разведки и диверсий в оккупированной нацистами Европе.

«Зло не существует» («Aku wa sonzai shinai»), реж. Рюсукэ Хамагути

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Драма японского режиссера Рюсукэ Хамагути, автора экранизации рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины». По сюжету жители маленькой деревни узнают, что крупная токийская корпорация задумала построить рядом с ними глэмпинг, что крайне пагубно отразится как на окружающей среде, так и на местном коммьюнити.

«Остров проклятых» («Shutter Island»), реж. Мартин Скорсезе

Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля

Повторный прокат культового детективного триллера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Марком Руффало, которые играют приставов, расследующих побег пациентки из психиатрической лечебницы.

close 100% Кадр из фильма «Остров проклятых» (2009) imdb.com

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

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