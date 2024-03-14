«Я в первую очередь муж и папа». Сергей Жуков — о сериале «Камера Мотор», новой «Фабрике звезд» и семье

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков — хитмейкер, музыкальный продюсер, ресторатор и отец пятерых детей, с недавних пор стал еще и кинопродюсером. В марте на ТНТ состоялась премьера сериала «Камера Мотор» производства «Руки Вверх! Продакшн». Это добрая история о парне, который в 1991 году по нелепой случайности попал в колонию-поселение и начал переснимать там голливудские фильмы. В интервью «Газете.Ru» Жуков рассказал об идее и съемках сериала, своем наставничестве в «Новой Фабрике звезд», втором сезоне «Плаксы» и внимании к семье.

— Идея сериала «Камера Мотор» удивляет своей оригинальностью. Кто к вам с ней пришел?

— Идея зародилась в недрах нашей кинокомпании «Руки Вверх! Продакшн». Мы хотели снять сериал для широкой аудитории и подумали, что ностальгическая комедия — это любопытный жанр. А уже потом наполнили ее деталями экшна и романтической истории.

— Почему именно 90-е?

— Мы не сомневались, что времена 90-х станут благодатной почвой для нового проекта. Да, есть немалое количество людей, которые вспоминают 90-е как время дефицита, бытовых трудностей. Но ведь мы все смотрели одни и те же фильмы на кассетах и по телевизору, слушали одни и те же песни, которые сейчас снова на пике популярности. Я хорошо это вижу благодаря посетителям нашей сети «Руки Вверх! Бар». Люди приходят, чтобы повеселиться, вспомнить детство, юность и свои первые чувства, тесно переплетенные с культурой того времени. В особенности — музыкой и кино.

Мне кажется, у каждого человека хранятся в памяти теплые воспоминания о том, как он впервые посмотрел голливудский фильм или услышал песню, которые теперь ассоциируются с чем-то бесконечно добрым и светлым. Это важный посыл нашего сериала «Камера Мотор».

close 100% Кадр со съемок сериала «Камера Мотор» Пресс-служба ТНТ

— Какие у вас были впечатления после прочтения сценария?

— Сценарий писали талантливые ребята, которые решили сделать главного героя, работника видеосалона Николая Виденина по прозвищу Видик, романтичным парнем, влюбленным в мир кино. Это абсолютно положительный, вдохновляющий персонаж, и я сразу понял, что зрители его полюбят. Из-за нелепой ошибки он лишается свободы — попадает в места не столь отдаленные. Но внутреннюю свободу не отнять, поэтому в колонии-поселении он начинает творить — и вместе с другими заключенными переснимает голливудские хиты. Если смотреть глубже, то «Камера Мотор» может быть и сериалом о живительной силе творчества. Уверен, что каждый зритель найдет в нем что-то свое.

— Вы посещали съемочную площадку? Где она располагалась, какая там была атмосфера?

— Большая часть съемок прошла в Тверской области, наши менеджеры нашли потрясающие локации, соответствующие духу сериала. То, что вы увидите на экране, — это живая натура, не павильон. И берег Волги — самый настоящий. На площадку я, конечно же, приезжал, а когда не было такой возможности, звонил команде по видеосвязи.

Я полностью доверяю режиссеру Саше Абдуллаеву, который был главой съемочного процесса и смог сделать так, чтобы атмосфера была в хорошем смысле творческой — веселой, но в то же время с дисциплиной. Знаю, что актеры были заряжены, постоянно шутили. Мне очень хочется, чтобы зрители почувствовали этот вайб.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— Сюжет вызовет ностальгию у тех, чья молодость пришлась на конец эпохи СССР. Сериал рассчитан на взрослую аудиторию?

— Мне кажется, что каждый житель нашей большой страны так или иначе знаком с фильмами «Терминатор», «Челюсти», «Звездные войны», «Красотка», «Назад в будущее». Кто-то смотрел их в видеосалонах, кто-то — уже в эфире телевидения, а кто-то и на цифровых носителях. И, повторюсь, тема 90-х близка не только тем, кто тогда родился или взрослел. Поэтому мне кажется, что сериал будет интересен зрителям разных возрастов. Хотя, конечно, мы рассчитываем вызвать у зрителей теплые ностальгические чувства. Точнее, даже не сомневаемся, что так и получится. Хочу подчеркнуть, что в «Камере Мотор» есть также и любовная линия, и линия дружбы. Это универсальные и близкие каждому темы.

— Почему проект может быть интересен молодежи?

— Когда мы внутри продакшна обсуждали будущий проект, то думали о том, что хотим снять «кино в духе Леонида Гайдая». Ведь комедии Гайдая любят все — несмотря на то, что время идет, многое вокруг нас меняется. Но фундаментальные ценности остаются теми же! И мне кажется важным передавать их от поколения к поколению.

Наш сериал говорит о том, как важно быть порядочным человеком, несмотря на разные обстоятельства, как важно не забывать о своей мечте, несмотря ни на что. О любви, конечно! Причем романтическую линию наши сценаристы прописали очень аккуратно — опять же в духе советского кино. В том плане, что сцена первого поцелуя Коли Виденина и его возлюбленной — оставлю ее имя в секрете — будет действительно долгожданной. А еще «Камера Мотор» пропитан любовью к кино. И он вполне может подтолкнуть молодых ребят посмотреть те фильмы, которые они еще не видели.

— Работая над сериалами, думаете ли вы, как на них отреагируют ваши дети? Как вы считаете, «зайдет» ли им «Камера Мотор»?

— Конечно, «зайдет»! Для меня действительно важно делать такие сериалы, которые я мог бы с чистой совестью показать моим детям. И «Камера Мотор» — не исключение. Мне кажется, нам удалось сохранить в сериале этот очень хрупкий баланс поучительного и смешного! И мне, наверное, не хотелось бы, чтобы «поучительное» воспринималось как нечто назидательное, как будто бы мы рассказываем детям, как правильно жить. Вовсе нет! Это в первую очередь развлекательный сериал с классными шутками. И я буду счастлив, если дети оценят эти шутки.

close 100% Кадр со съемок сериала «Камера Мотор» Пресс-служба ТНТ

— Какие у вас остались воспоминания о видеосалонах? Помните ли, какие фильмы там смотрели?

— Я жил в городе Димитровграде Ульяновской области, и в доме, который соседствовал с моим, однажды открыли видеосалон. Никогда не забуду, что вход туда стоил 1 рубль, эту деталь вы увидите в сериале. Я начал пропадать в этом видеосалоне! Пересмотрел десятки фильмов. Современным детям невозможно представить, что значило для советского ребенка — впервые увидеть «Терминатора». А я до сих пор помню тот день.

Помню также и свое знакомство с видеомагнитофоном, но это воспоминание уже относится к музыке. Мой дядя купил видик — и, кажется, он был первым человеком в Димитровграде, у которого дома был свой собственный видик. Мы с мамой пришли к нему в гости, он поставил кассету, на которой был записан клип Майкла Джексона «Thriller». Не преувеличу, если скажу, что я был шокирован.

— Вы стали одним из наставников «Новой Фабрики звезд». Как вы считаете, в чем актуальность этого шоу в наше время, когда заявить о себе можно через соцсети?

— Да, соцсети — это действительно мощная площадка, но и машину телевидения в кювет пока никто не отправлял. И такие шоу, как «Новая Фабрика звезд», продолжают выполнять одну из главных своих функций — служить социальным лифтом для молодых артистов. И я совершенно не сомневаюсь, что даже в 2024 году схема сработает: мы обязательно найдем новые лица, которые еще долго будут радовать нас своим творчеством. А соцсети при правильном использовании помогут им закрепиться на музыкальном Олимпе. Так что я бы не стал жестко разграничивать ТВ и соцсети — настоящий артист использует все возможности, которые ему выпадают.

close 100% Сергей Шнуров, Юлия Сумачева и Сергей Жуков Пресс-служба ТНТ

— В кастинге проекта приняли участие более 1000 претендентов. Как вам отобранный состав конкурсантов? Есть ли, на ваш взгляд, среди них особенно запоминающиеся личности?

— Конечно! И вы сами можете видеть их каждое воскресенье в 17:00 на ТНТ. На мой взгляд, нам удалось собрать невероятно талантливый состав конкурсантов, хотя конкуренция, чего таить, была очень жесткая. Но я хочу сказать очень важную вещь для тех, кто не прошел кастинг или покинет проект раньше, чем хотелось бы. Ребята! Вы молодые и талантливые! Если вы действительно хотите чего-то достичь, у вас это обязательно получится. Не пытайтесь никого копировать, будьте собой и верьте в себя. Потому что если вы сами не будете верить, то кто тогда будет?

— Вы заняты в большом количестве направлений: кинопроизводство, бизнес, музыка, участие в телешоу. И самое главное — семья. Как вам удается все успевать? Научите грамотному планированию времени!

— Если бы я делал все это один, то ни одна жена и семья этого бы не выдержала, потому что тогда времени побыть папой и мужем у меня бы просто не оставалось. Но, к счастью, у меня есть отличная команда, которая помогает мне рулить всеми моими проектами. Да, некоторые могут сказать: «Слушайте, он же зарабатывает деньги. Что вам еще не нравится? Вы прекрасно живете!», но никто никогда не заменит папу, никакие деньги, будь это даже триллионы.

close 100% Пресс-служба Сергея Жукова

Когда средний сын хочет, чтобы я пошел с ним на футбол, старший интересуется, возьму ли его на концерт, а дочка спрашивает, схожу ли поддержать ее на кастинге, и это все в один день, папка как-то пытается успеть! Или договаривается: «На футбол не смогу пойти, буду на съемках, но во вторник мы поедем на стадион и будем смотреть игру твоей любимой команды». Какой бы прекрасной ни была твоя работа, нельзя забывать о том, что ты в первую очередь — мужчина, муж, папа, а уже потом — все остальные твои достижения.

— Не устаете ли вы от такого количества занятости? Как восстанавливаетесь после энергозатратных проектов?

— Эмоциональное выгорание бывает, когда ты долго к чему-то идешь — и это либо очень хорошо получается, либо, наоборот, крайне плохо. Вот после такого ты можешь сказать: «Так, мне нужно перезагрузиться». Например, в прошлом году мы собирали вторые подряд «Лужники» — это еще больше людей, счастья, эмоций, радости, но после этого праздника ты чувствуешь, что отдал зрителям всего себя до последней капельки пота.

После таких больших событий я беру семью, и мы едем куда-нибудь на море или в Карелию в снега — то есть туда, где можно не думать о творчестве, а только обниматься, целоваться и рожать новых детей. У нас есть два официальных отпуска: один в январе, а второй — летом, когда мы выбираемся куда-нибудь на пару-тройку недель. В этом году мы снова в июле планируем собрать аншлаг в Москве, в «Лужниках», и в Питере на «Газпром Арене» — это будут очень большие, мощные концерты, после которых я наверняка возьму отпуск.

close 100% Пресс-служба Сергея Жукова

— В декабре 2023 года вы стали папой в пятый раз. Ваша супруга — героиня! Как вы ее поддерживаете?

— Надо отдать должное моей супруге, Регина всегда с малышом. Когда я возвращаюсь с гастролей, она дает мне отдохнуть и берет все заботы о малыше на себя — и в доме всем скажет: «Папу не трогать». Конечно, я помогаю: укладываю спать, меняю подгузники, мы вместе выходим на прогулки. Все хлопоты только в радость. Мы вместе наслаждаемся радостными моментами, как малыш растет, наблюдаем за его способностями, развитием.

— В сериале «Плакса» главную роль сыграла ваша дочь Ника. Переживали ли вы, что она пропускает через себя острую тему буллинга?

— Ника потрясающе справилась с ролью. Я очень доволен тем, как она сыграла. Но столкнулась она и с другой стороной медали. К сожалению, я знаю, с какими слухами в театре сталкивалась Ника: «Да вам папочка роль купил». Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: «Пусть она у вас в спектакле поиграет». В смысле поиграет? Если у человека нет таланта, спектакль с ним рассыплется. А по логике людей все так и есть — известные родители пришли и попросили.

Конечно, детям принимать это грустно. Выход из подобной ситуации только один: абсолютно безусловно поддерживать своих детей в любом их начинании, необязательно именно в том, чем занимаются их звездные папа и мама. Я очень хочу, чтобы мои дети нашли для себя что-то, в чем они реализуются намного лучше, чем я. И поверьте, если это будет что-то далекое от творчества — например, медицина или бизнес, я буду за них счастлив. А если ребенок все-таки захочет идти по культурной линии, то с удовольствием помогу ему, потому что он сам это выбрал. Поступить иначе я просто не могу.

close 100% Пресс-служба Сергея Жукова

— Недавно вы анонсировали выход второго сезона «Плаксы». Расскажите вкратце, чего ждать зрителям от этого проекта? Будут ли в нем сильные отличия от первого: новые персонажи, сюжетные повороты, локации?

— Второй сезон до сих пор пишется, но съемки мы уже планируем на лето этого года. Если вкратце, группа «Плакса» окажется в Москве. Наших героев ждут новые впечатления, переживания, встречи и знакомства с новыми людьми. Появятся новые сюжетные повороты и любовные линии. Сезон будет наполнен новыми приключениями и для уже полюбившихся героев. И, конечно, второй сезон принесет еще больше классной музыки!

— Посоветуйте читателю сделать что-то прямо сейчас, что поможет ему стать чуточку счастливее.

— Я думаю, что секрет счастья — в любви. К своей второй половинке, детям, родителям, друзьям и, конечно, работе. И я желаю каждому человеку найти в этой жизни такое окружение и такое дело, которое вы будете искренне любить, а значит, искренне стараться. Подумайте о том, что вы сегодняшние по-настоящему любите, чего вы по-настоящему хотите. И стремитесь к этому, пусть и небольшими шагами.