«Музыка — единственное, что держит меня на земле». Интервью с Дарьей Храмовой из группы «Непара»

Участница группы «Непара» Дарья Храмова дважды была конкурсанткой шоу «Ну-ка, все вместе!», а теперь оказалась в числе судей. В преддверии финала конкурса, который будет показан 8 марта на телеканале «Россия», она рассказала о своих фаворитах, карьере и том, как попала в «Непару». А еще призналась, что живет ради того, чтобы быть на сцене.

— 8 марта мы узнаем имена победителей специального сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Скажите, пожалуйста, кто ваши фавориты и за кого вы будете болеть?

— Я, если честно, финала очень жду, потому что он получился необыкновенным, — накал страстей достиг пика. Очень болею за девчонок из ансамбля «Каданс», за хор своего товарища Ильи Булыгина Open Sound, мне понравился хор из Татарстана. На самом деле мне бы хотелось, чтобы каждый участник в финале чувствовал себя победителем, потому что это действительно так. Попасть в этот проект — значит уже превзойти самого себя. И мне кажется, что все финалисты заслуживают первого места.

— Ваша история с проектом «Ну-ка, все вместе!» началась в качестве участника шоу, а сегодня вы — член жюри. Как вы попали в проект?

— Просто отправила на кастинг свою анкету. Я заполнила основные строчки — фамилия, имя, возраст, — приложила видеозаписи с выступлений и аудиозаписи самых любимых песен, которые хотела бы исполнить. И мне поступил ответ — приглашение. Поскольку это был только первый сезон, было непонятно, каков формат шоу, что будет происходить, как будут оцениваться участники. На кастинге у всех нас было очень много вопросов. Когда я пришла в первый раз на съемочную площадку и увидела масштаб — гигантскую стену, декорации, свет, объемный звук, — конечно, это был полный восторг. Участие в первом сезоне было для меня необыкновенным, в частности, благодаря работникам WeitMedia, которые всех обнимают своим добрым отношением. На проекте находиться было одно удовольствие.

— Песни, с которыми вы выходили на сцену проекта, будучи его участницей, очень разные. По какому принципу вы выбирали композиции?

— На проекте я старалась показать разные свои стороны. Что я могу быть улыбчивой, веселой, а могу быть драматической певицей. Также хотелось показать и свои вокальные данные, что я могу спеть мелизмы, могу спеть открытым грудным звуком, могу достать высокие ноты. При этом для меня было важно петь на русском языке, чтобы меня понимал слушатель. Конечно, без зарубежных композиций не обошлось, ведь я хотела показать вокальные приемы, но основными в проекте для меня были песни на русском языке.

— Как участница проекта вы оба раза были близки к победе, но первое место так и не взяли. Почему так получилось?

— В первом сезоне проекта «Ну-ка, все вместе!» в день финала у меня произошла большая личная трагедия. Рано утром ушел из жизни мой отец. А в суперсезон «Битва сезонов» я как-то и не шла за победой. В моем понимании, прийти на этот проект — уже огромное достижение. Мне было просто здорово подготавливать композиции в своем собственном, личном прочтении, показывать людям, как я чувствую эти песни. Когда у меня получилось еще и занять место в тройке... Я этого не ожидала, я выходила с задачей спеть так, чтобы получить удовольствие и чтобы это тронуло людей. И вообще я считаю, что мое второе место в суперсезоне — ничем не хуже, а, может быть, даже лучше [первого]. Оно принесло мне любовь зрителя, которой я добиваюсь всю жизнь.

— Как вы из участницы и финалистки проекта стали членом жюри? Каково было оказаться по «ту сторону» шоу, как вы смотрели на конкурсантов?

— Когда мне предложили стать членом «сотни», я, конечно, была очень взволнована, — думала, что буду говорить, как буду судить, по каким критериям оценивать. Я себя не считаю человеком, который должен определять чью-то судьбу, поэтому решила, что буду поддерживать всех, кого смогу. И так и было — я думаю, все увидели, что я практически каждое выступление поддерживала. За очень редким исключением. Самое сложное — это финал. Когда шла на судейскую стену, я понимала, что из-за одного голоса может решиться вообще все. И я себе сказала так: «Я буду поддерживать всех до последней минуты». Потому что все участники финала — достойнейшие коллективы. Так и получилось — болела за всех. Каждый раз просто слезы и мурашки.

— Побывав по обе стороны проекта, какие три совета вы бы дали финалистам шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»?

— Я думаю, что первое — это оставаться верным себе. Второе — выходя на сцену, отказаться от каких-либо ожиданий, а просто делать на сцене то, что умеешь и хочешь делать. И третий момент — в своей душе надо найти тот смысл, который хочется передать зрителю. Тогда слушатели обязательно откликнутся, услышат тебя и поддержат. Я думаю, что эти три правила — самые главные для артиста.

close 100% Пресс-служба шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

— Расскажите, как вы попали в группу «Непара».

— В группу «Непара» я попала благодаря кастингу, который случился после проекта «Ну-ка, все вместе!». Дело было так. В финале из-за моей утраты меня очень поддержал коллектив Александра Шоуа, он был членом жюри и похвалил мое выступление, — они спрашивали, нужна ли мне какая-то помощь, поддержка. В общем, очень тепло ко мне отнеслись. После финала я подписалась на Александра в социальных сетях и следила за обновлениями. И в один прекрасный день увидела, что в продюсерский центр Шоуа ищут вокалистку. Было не очень понятно, правда, куда конкретно ищут и для каких целей, но я подумала, что стоит отправить заявку. Хотя критериям, которые были указаны в анкете кастинга, я совершенно не соответствовала — там должна была быть девушка от 27 лет и ростом от 175 сантиметров, а мне было 23 года и ростом я 158 сантиметров. Но решила, что попытка не пытка. И как только отправила заявку, мне сразу позвонил продюсер коллектива: они меня вспомнили, пригласили на очный кастинг и попросили подготовить несколько песен группы «Непара». А я их уже пела, потому что до этого работала в кавер-группе — и мы частенько их исполняли.

На очном кастинге я буквально начало песни «Они знакомы давно» исполнила, как Александр остановил меня и сказал: «Все, мы нашли того, кого искали». Правда, тогда не очень поняла, куда нашли, потому что так и не было объявлено, в каком качестве будет работать вокалистка. Уже после мне Александр позвонил сам и сказал: «Вы приняты в коллектив, я хочу вас пригласить работать». В тот момент очень опешила, молчала, не знала, что сказать. А он спросил меня: «По-моему, это не то, о чем вы мечтали всю свою жизнь, я верно понимаю?» (Смеется.) Я сказала: «Нет, ну что вы, то, конечно, то!» Так и попала в группу «Непара».

— Волновались перед первыми концертами? Не боялись, что будут сравнивать с экс-участницей Викторией Талышинской? Как вас приняли поклонники группы?

— Я вообще не думала о том, что меня будет кто-то сравнивать. Мне кажется, совершенно очевидно, что я противоположность Виктории. Перед концертами, конечно, волновалась, мне хотелось прожить каждую песню так, чтобы зритель понял, насколько я благодарна за то, что мне вверили в руки такой пласт гениальной музыки. Когда я столкнулась с первым хейтом, когда все кричали: «Нет, Виктория лучше, верните назад Викторию», меня это ранило, потому что правда очень старалась, репетировала. Однако сейчас могу сказать, что у меня с каждым концертом все больше и больше поклонников, мне дарят огромные букеты цветов, мне много пишут в социальных сетях. Для меня это большая победа. Я смогла доказать зрителю, что и такое исполнение может быть. И что я живу этими моментами, когда выхожу на сцену, и могу через песни разговаривать с людьми.

— В какой-то момент в «Непаре» было две вокалистки. После ухода Марианны Арутюнян группа снова стала дуэтом. Вам комфортно работать вдвоем с Александром Шоуа?

— Да, сначала мы работали вдвоем с Марианной, но она покинула коллектив, поняла, что все-таки ее душа лежит больше к профессии юриста, на которую она училась все это время. Я осталась в коллективе одна, и поначалу Александр сомневался во мне, очень внимательно следил за тем, как я пою, как разговариваю, все ли у меня в порядке по знанию текста музыкальных фразировок. Следил, переживал, волновался, пытался контролировать, но потом, когда я пришла в суперсезон шоу «Ну-ка, все вместе!» и проявила себя с несколько другой стороны, все сомнения его отпустили. С того момента мы работаем с полным доверием друг к другу.

— Ходят слухи, что он очень строгий и требовательный, — это правда? Бывают моменты, когда вам хочется поспорить с ним на тему творчества?

— Да, действительно, Александр очень строгий и требовательный музыкант, поэтому наш коллектив и звучит так профессионально, чисто. Перфекционизм в музыке приводит к тому, что звучание становится красивым. Я не могу сказать, что Александр придирается к моей работе. По своему пониманию музыки, я думаю, мы с ним очень близки, и поэтому он никогда не комментировал мои музыкальные поиски. Я тоже очень требовательна и к себе, и к музыкантам, когда, допустим, играет какая-то моя сольная песня в программе, я всегда на репетициях каждому музыканту объясняю, где я хочу какой акцент услышать. В нашем коллективе для каждого участника музыка — это святое. Перфекционизм, внимательное отношение к деталям приводит нас к прекрасным результатам.

— Какие из песен «Непары» вам ближе всего? Планируете ли вы самостоятельно писать песни для группы — или это прерогатива Александра?

— Среди песен группы «Непара» есть несколько композиций, которые я прямо обожаю, хотя и остальные очень люблю. Для меня вообще огромная честь тот факт — я каждый раз об этом рассказываю, — что имею возможность прикоснуться к этому пласту музыки. Мне очень нравится «Песня о любви, которой не было», очень люблю композицию «Тысяча снов», для меня она какая-то очень родная. В каждой песне можно найти себя.

А что касается написания песен — для нашего коллектива пишут Александр и другие композиторы. Я же пишу для себя, потому что мои песни — мои личные истории. Пока я не могу представить себе, чтобы их исполнял кто-то еще. Мои истории полны драм, о которых знаю только я, и только я знаю, как их рассказать. Пока мои песни — только мои.

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— А о полностью сольной карьере вы пока не задумываетесь?

— Сольная карьера сейчас развивается у меня параллельно с группой «Непара». Точно так же, как у Александра. Группа «Непара» — это наша точка соприкосновения. Безусловно, буду развиваться в этом направлении и дальше, но пока покидать коллектив не планирую.

— Ваша мама — педагог по вокалу, вы с детства в музыке. Кем из музыкальных исполнителей вы восхищались в детстве — и кто вас вдохновляет сегодня?

— Да, моя мамулечка — преподаватель эстрадного вокала, она работает в музыкальной школе, у нее уже огромный стаж. И, конечно, когда я была маленькой, дома у нас звучала только правильная музыка, которую мама считала необходимой для моего развития. В 90% случаев это была советская эстрада — Елена Камбурова, Валентина Толкунова. То есть я росла на советской эстрадной классике. С десяти лет я уже сама заходила в музыкальные магазины и палатки, искала диски. Мама мне разрешала приобретать некоторых зарубежных исполнителей — например, диски Кристины Агилеры, Джона Бон Джови, Мэрайи Кэри, Мадонны. Сейчас сложно сказать, что у меня есть музыкальные кумиры. Скорее я слушаю артистов именно как людей, которые по-своему чувствуют и преподносят музыку. Я думаю, мне нравятся мастодонты, великие музыканты. И я стремлюсь быть таким музыкантом, который сможет занять достойное место в мире музыки.

— В одном из интервью вы сказали, что с детства знали, что будете петь. В итоге вы выбрали эстраду — а в каких музыкальных жанрах хотели бы себя еще попробовать?

— Да, у меня когда спрашивали, кем я хочу быть, то что в четыре года я говорила — «певицей», что в десять лет я говорила — «певицей», что в 20 лет я говорила — «певицей». И сейчас мне уже 27, и я говорю: «Пе-ви-цей». Это единственный смысл моей жизни. Я отучилась на джазовую эстрадную исполнительницу — и сказать, что хотела попробовать бы какой-то другой жанр, я не могу. Эстрадный жанр очень многогранный. Мне нравится разговаривать с людьми на понятном им языке. Я хочу, чтобы люди приходили в зрительный зал и мы были с ними на одной волне, чтобы они могли понять, что я хочу сказать. Я очень люблю эстраду, никогда бы не променяла ее ни на что другое.

— Помимо работы в «Непаре» и участия в «Ну-ка, все вместе!», вы продолжаете развивать свою вокальную студию и выпускаете свою линию косметики. Как вам удается все это совмещать?

— Да, я сделала небольшую косметическую линейку для дома с приятными ароматами. Когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты от этого не можешь устать. Я работаю каждый день, у меня нет выходных, для меня это просто образ жизни. Я подстроила всю свою жизнь под то, чтобы каждый день быть в рабочем состоянии. Я построила свое питание и занятия спортом так, чтобы мне это помогало на сцене. Вся моя жизнь нацелена на то, чтобы выходить на сцену и радовать людей, чтобы каждый день быть в рабочем состоянии. Мне удается все совмещать, я это люблю, я этим горю, я хочу только этого. Для меня это сплошное удовольствие.

— С какими современными музыкальными коллективами и исполнителями вы бы хотели поработать?

— Я бы хотела поработать в современных музыкальных направлениях. Например, мне очень нравится продакшн Эльмана — у него есть артист Гафур. Мне кажется, что они очень интересные ребята, у них необычная музыка. Мне бы хотелось как-то с ними соприкоснуться, возможно, когда-нибудь у меня это получится — и мы создадим что-то новое, интересное, с моим более классическим подходом к музыке и их стильным, модным, современным.

— Вы пишете музыку сами?

— Я сама пишу и музыку, и стихи, мне это очень нравится, я обожаю такое свое проявление музыкальности. Пишу я песни и музыку практически с детства, когда еще была ученицей музыкальной школы, пробовалась на «Новую волну», на детское «Евровидение», сочиняла сама себе песню, мама меня в этом очень поддерживала. И сейчас с удовольствием продолжаю писать песни, вы их можете услышать на концертах и в моих социальных сетях.

— Как вы считаете, чего не хватает современной российской сцене?

— Потрясающих артистов. Например, Сергей Лазарев — такой масштабный, артистичный, профессиональный. Его каждое шоу — это что-то невероятное, я млею, когда вижу, что он делает. Мне кажется, что нашей эстраде стоит добавить побольше таких людей, которые просто сносят энергетикой, желанием стоять на сцене. Если бы каждый артист относился к своей профессии так, как Лазарев, мы бы сейчас были на вершине всего мира.

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— В России очень много талантов. Популярность — это исключительно удача или все же упорный труд?

— Это кропотливая ежедневная работа и бесконечное желание быть на виду, быть музыкантом, быть человеком, который что-то отдает от себя людям. И не каждый человек может отказать себе во всем ради того, чтобы оказаться там. Когда ты можешь себе отказать во всем, запретить себе любые проявления слабости или какой-то лености, когда ты можешь откинуть от себя все сомнения, страхи и просто двигаться, тогда ты можешь чего-то достичь... Это мой опыт.

— Пение для вас — это про что? Это выражение личности, переживаний или полностью артистическая игра?

— Пение для меня — это вся моя жизнь. Это мой смысл жизни, это… Знаете, когда меня спрашивают, кто такая Дарья Храмова, я всегда говорю, что сначала это артистка, певица — и только потом это человек. Для меня нет другой жизни, нет другого смысла, я живу на сцене. Я готова отказаться — и отказывалась — от многого ради того, чтобы быть на сцене. От личной жизни, от любви, я все положила на то, чтобы быть на сцене и петь. Музыка — это единственное, что держит меня на этой земле, ради чего я живу и дышу.