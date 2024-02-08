Сооснователь «Машины времени» умер в Москве. Макаревич* не приедет на похороны Сооснователь группы «Машины времени» Борзов умер на 71-м году жизни

Автор названия группы «Машина времени» и первый барабанщик коллектива Юрий Борзов скончался в своей квартире в Москве. Ему было 70 лет. По предварительным данным, у музыканта случился сердечный приступ. Лидер группы Андрей Макаревич сообщил, что Борзов болел раком, и выразил соболезнования в связи с его смертью. При этом на похороны в Россию Макаревич приезжать отказался, сославшись на работу.

Умер первый барабанщик, сооснователь и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов, сообщил Telegram-канал Shot. Музыканта нашли без признаков жизни утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. Артисту было 70 лет.

По информации канала, Борзов лежал на полу в домашнем халате, следов насильственной смерти на теле не было. Источник «Известий» заявил, что Борзов ударился головой, и ему стало плохо. Спустя время близкие музыканта заметили резкое ухудшение его состояния и вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у Борзова случился сердечный приступ. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Смерть Борзова подтвердил агентству РИА Новости лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом). По его словам, Борзов болел раком — Shot со ссылкой на источник в окружении музыканта также сообщил, что он около шести лет боролся с онкологическим заболеванием.

В беседе с Shot Макаревич сказал, что не прилетит на прощание со своим коллегой по группе. В качестве причины он назвал высокую загруженность на работе. 9 февраля у него назначено выступление в Тель-Авиве — в последние годы музыкант проживает в Израиле.

«Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. Пятьдесят шесть лет назад, в девятом классе мы с ним придумали «Машину времени», он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком – во всех отношениях. И что бы он ни делал – рисовал, строил, рассказывал – получалось у него исключительно красиво», – написал Макаревич на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юрий Борзов родился 15 июня 1953 года в Ленинграде. С Макаревичем Борзов познакомился во время учебы в школе в Москве. Творческую деятельность начал в качестве барабанщика группы The Kids. Такое название носила будущая группа «Машина времени». Кроме Борзова, в коллектив входили Андрей Макаревич, Игорь Мазаев, Александр Иванов, Павел Рубен и Сергей Кавагоэ. Все они учились в московских школах №19 и №20.

В 1969 году Борзов предложил Макаревичу сменить название группы на Time Machines, или «Машины времени». Такое название группа носила до 1973 года. Затем название сделали в единственном числе — «Машина времени».

Борзов участвовал в записи первого альбома группы, названного Time Machines. В 1972 году он покинул коллектив и ушел в группу Алексея Романова «Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези», через год она распалась.

Кроме музыки занимался графикой и архитектурой, писал картины. В 1988 году получил премию на международном конкурсе «Образ моста будущего», который проходил в Японии. В 2018 году организовал выставку картин под названием «Письма от незнакомых дам». С 1985 года участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.

Среди наиболее известных песен «Машины времени» — «Разговор в поезде», «Свеча», «Синяя птица», «Марионетки», «В добрый час», «Она идет по жизни смеясь», «Ты или я», «За тех, кто в море», «Однажды мир прогнется под нас», «Место, где свет», «Звезды не ездят в метро», «Поворот». Всего коллектив выпустил 13 альбомов, последний из которых поклонники услышали в 2016 году.