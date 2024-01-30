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Умер бывший участник группы «Машина времени»

Бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет

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Бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильиченко скончался на 73-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Владислав Бачуров.

Журналист не назвал причину смерти артиста.

Ильиченко родился в Ростове-на-Дону, но еще в детстве переехал в Ленинград. В 18 лет он присоединился к группе «Мифы». В 1976-1977 годах Ильченко выступал с рок-группой «Машина времени».

28 января в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет умер художественный руководитель Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.

24 января российский актер Александр Саюталин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский», умер в возрасте 60 лет.

Днем ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 51 года ушел из жизни вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр).

Ранее на Украине умер актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.

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