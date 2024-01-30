Умер бывший участник группы «Машина времени»

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Бывший участник группы «Машина времени» Юрий Ильиченко скончался на 73-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Владислав Бачуров.

Журналист не назвал причину смерти артиста.

Ильиченко родился в Ростове-на-Дону, но еще в детстве переехал в Ленинград. В 18 лет он присоединился к группе «Мифы». В 1976-1977 годах Ильченко выступал с рок-группой «Машина времени».

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