«Не позволим выступать непатриотам»: в России отменяют Орбакайте и Арбенину Мэр Владивостока Шестаков призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной

Мэр Владивостока Шестаков рекомендовал организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной отменить их выступления в городе, запланированные на 27 февраля и 19 марта соответственно, сообщили в мэрии. За два дня до этого там говорили, что певицы не признаны иноагентами и их «репертуар законодательству соответствует». В 2023 году концерты Арбениной отменяли в десятках городов, с начала 2024 года начали отменять и выступления Орбакайте.

Мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал организаторам отменить выступления российских певиц Кристины Орбакайте (концерт должен был состояться 19 марта) и Дианы Арбениной (27 февраля) в городе, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе мэрии.

«Главой города Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты во Владивостоке», — говорится в заявлении муниципалитета.

close 100% Мэр Владивостока Константин Шестаков Виталий Аньков/РИА Новости

Причиной рекомендаций стало обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» «с требованием об отмене выступлений в городе воинской славы Владивостоке». Как уточнили в администрации города, окончательное решение остается за организаторами мероприятий «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения».

При этом еще 5 февраля Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявлял об отказе городских властей отменять концерты Орбакайте во Владивостоке, отметив, что мэрия может согласовывать только проведение мероприятий со свободным входом, к которым не относятся указанные выступления.

«Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — подчеркнули в МЦУ. Аналогичным образом власти ответили на призывы отменить концерт Арбениной.

Отмены в других городах

В среду, 7 февраля, организатор выступлений Орбакайте Сергей Зайцев сообщил ТАСС, что выступления певицы в Благовещенске и Хабаровске перенесены на неопределенный срок. Выступления должны были состояться 15, 16 и 18 марта.

«В связи с отменой ряда городов в туре Кристины Орбакайте возникли накладки по логистике для других городов», — пояснил Зайцев, заверив, что билеты на концерты остаются действительными.

5 февраля организатор концертов Орбакайте в Иркутске и Красноярске Оганнес Тухманян заявил о переносе выступлений певицы, запланированных на 7 и 12 марта, на более поздние даты. Уже известно, что в Иркутске концерт артистки предполагается провести через год. По словам Тухманяна, концерты отменили в запланированные даты из-за сложности их проведения.

26 января он также сообщил об отмене концерта Орбакайте в Чите, запланированного на 14 марта, поскольку «на эти даты нет ни железнодорожного сообщения, нет ни авиационного для нас, чтобы удобно было добраться». 19 января после обращения общественников выступление отменили в Улан-Удэ — там Орбакайте должна была выступать 13 марта в Физкультурно-спортивном комплексе с концертной программой «На бис!».

Жалобы на артистку

В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, комментируя отмену концентра в Улан-Удэ, отметили, что исполнительница не является иноагентом и ее деятельность на территории России официально не запрещена. «Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорилось в заявлении.

17 января руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев сообщил, что общественники потребовали отменить концерт Орбакайте в Улан-Удэ, обвинив ее в финансировании ВСУ. По словам Жанаева, население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику исполнителей, выступающих против страны.

«Орбакайте финансировала ВСУ <...> Наша республика — одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать непатриотам. Газманов — да, Shaman — да. А вот люди, которые не поддерживают страну, нам здесь не нужны», — сказал Жанаев.

23 января директор Орбакайте Александр Качан прокомментировал срыв концерта артистки в Улан-Удэ, сказав, что не понимает причину отмены. «Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — сказал Качан.

Почему отменяют концерты

По некоторым данным, Орбакайте в настоящее время вместе с супругом и дочерью проживает в США, но периодически посещает Россию, где выступает с концертами. Кроме того, у нее якобы есть американское гражданство.

После начала СВО артистка опубликовала в соцсетях пост с осуждением военных действий, но позднее удалила его.

Арбенина после 24 февраля 2022 года выпустила песню «Не молчи», которую в России расценили как антивоенную. В апреле 2023 года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру провести проверку в отношении певицы по статье о дискредитации ВС РФ. В прошлом году выступления певицы отменяли в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе, Йошкар-Оле, Саратове, Томске.