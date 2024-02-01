«Май декабрь», «Лед 3», «Орион и Тьма» и еще 28 фильмов февраля

«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс
Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля
Драма Вима Вендерса про токийского уборщика туалетов, увлекающегося музыкой и фотографией. Звезда «Мемуаров гейши» и «Вавилона» Кодзи Якусё, сыгравший главного героя, получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале.
«Кривая дорога» («He Went That Way»), реж. Джефф Дарлинг
Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля
Криминальная драма по мотивам реального случая: серийный убийца натыкается на дрессировщика животных. В главных ролях снялись Джейкоб Элорди («Эйфория», «Присцилла: Элвис и я», «Солтберн») и Закари Куинто («Герои», «Звездный путь», «Американская история ужасов»).
«Правда», реж. Максим Кузнецов
Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля
Драматический триллер о недавно освободившемся из тюрьмы молодом человеке (звезда сериала «ЮЗЗЗ» Кузьма Котрелев), который становится фигурантом расследования нескольких случаев пропажи детей.
«В теле убийцы» («Akmadeul»), реж. Ким Чжэ Хун
Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля
Фантастический триллер в духе «Без лица»: главарь банды садистов и преследовавший его полицейский попадают в аварию и каким-то образом меняются телами.
Кадр из фильма «В теле убийцы» (2023)Contents G
«Орион и Тьма» («Orion and the Dark»), реж. Шон Шармац
Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 февраля
Приключенческий мультфильм по сценарию автора «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем» Чарли Кауфмана. По сюжету крайне тревожный мальчик, боящийся всего подряд, но главным образом темноты, встречается с воплощением своего кошмара — Тьмой. Вместе они отправляются в путешествие, в ходе которого герою предстоит научиться принимать неизвестное.
«Ученик тигра» («The Tiger's Apprentice»), реж. Раман Хёй
Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 2 февраля
Анимационная лента Рамана Хёя (франшиза «Шрек») про мальчика, который должен освоить древнюю магию, чтобы стать новым хранителем феникса.
«Май декабрь» («May December»), реж. Тодд Хейнс
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Драма Тодда Хейнса об актрисе (Натали Портман), которая в преддверии съемок нового фильма приезжает познакомиться с прототипом своей героини (Джулианна Мур) и ее мужем (Чарльз Мелтон из «Ривердейла»), чьи отношения начались более 20 лет назад, когда ей было 36, а ему — всего 13. Картина вошла в список лучших фильмов 2023 года по версии «Газеты.Ru».
«Мармелад» («Marmalade»), реж. Кейр О'Доннелл
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Романтический фильм-ограбление, в котором молодой человек по имени Барри (звезда «Очень странных дел» Джо Кири) рассказывает сокамернику по имени Отис (Элдис Ходж из «Города на холме») об отношениях с девушкой по имени Мармелад (Камила Морроне из «Дейзи Джонс и The Six») и их неудачной попытке обнести банк, а тот решает помочь ему сбежать из тюрьмы и воссоединиться с возлюбленной.
«Реальная история Уиннер» («Reality»), реж. Тина Саттер
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Криминальная драма об американской военной переводчице, которую посадили в тюрьму за передачу журналистам секретных данных о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В главной роли — звезда «Эйфории», «Белого лотоса» и «Мадам Паутины» Сидни Суини.
«5 сантиметров в секунду» («Byōsoku Go Senchimētoru»), реж. Макото Синкай
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Повторный прокат аниме Макото Синкая, состоящего из трех историй о любви, времени и расстоянии.
«Три мушкетера: Миледи» («Les Trois Mousquetaires: Milady»), реж. Мартен Бурбулон
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Вторая часть кинодилогии по роману Александра Дюма «Три мушкетера» с Франсуа Сивилем («Париж. Город мертвых»), Евой Грин и Венсаном Касселем в главных ролях.
«Дьявол в деталях. Дело Миранды» («Miranda's Victim»), реж. Мишель Дэннер
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Историческая драма, основанная на жизни Патрисии Вейр — женщины, в 1963 году похищенной и изнасилованной преступником Эрнесто Мирандой. Именно после судебного процесса против него возникла юридическая норма, названная «Правилом Миранды»: информация, полученная от задержанного до того, как ему зачитают права, не может включаться в материалы дела.
Кадр из фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (2023)All in Films
«Поцелуй» («Kysset»), реж. Билле Аугуст
Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля
Экранизация единственного законченного романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» руки двукратного лауреата «Золотой пальмовой ветви» и обладателя «Оскара» Билле Аугуста.
«Солнечное побережье» («Suncoast»), реж. Лора Чинн
Где и когда смотреть: на Hulu — с 9 февраля
Подростковая драмеди о девушке, чей брат имеет статус паллиативного больного. В главной роли — Нико Паркер («Дамбо», «Одни из нас»), также в ленте снялись Вуди Харрельсон и Лора Линни.
«Повышение» («Upgraded»), реж. Карлсон Янг
Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 9 февраля
Романтическая комедия о девушке-стажерке (Камила Мендес из «Ривердейла»), которая во время рабочего рейса в Лондон случайно попадает в первый класс, знакомится там с красавчиком-богачом (Арчи Рено из «Тени и кости») — и врет ему о своей жизни, чтобы произвести впечатление.
«Лед 3», реж. Юрий Хмельницкий
Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля
Финальная часть музыкально-спортивной трилогии о хоккеисте и его дочери с Александром Петровым в главной роли.
«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг
Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля
Историческая романтическая драма Чан Ань Хунга («Норвежский лес», «Я прихожу с дождем») о любви шеф-поварихи и владельца ресторана во Франции конца XIX столетия. В главных ролях — Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель, на Каннском фестивале Чан Ань Хунг был удостоен приза за лучшую режиссуру.
«Идеальные друзья» («The Trouble with Jessica»), реж. Мэтт Уинн
Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля
Черная комедия о попытках четырех друзей избавиться от тела знакомой, совершившей самоубийство во время совместного ужина.
«Между нами лето», реж. Юрий Шаров
Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля
Музыкальный ромком про любовный треугольник во время отдыха в санатории летом 1999 года. В главной женской роли снялась звезда драмы «Географ глобус пропил» Анфиса Черных.
«Одна жизнь» («One Life»), реж. Джеймс Хоуз
Где и когда смотреть: в кино — с 15 февраля
Биографическая драма о филантропе Николасе Уинтоне, прозванном «британским Шиндлером»: накануне Второй мировой войны он организовал вывоз 669 детей (в основном еврейского происхождения) из оккупированной Чехословакии в Великобританию. Пожилую версию героя сыграл Энтони Хопкинс, а молодую — Джонни Флинн («Дэвид Боуи: История человека со звезд»). Также в ленте снялись Джонатан Прайс и Хелена Бонем Картер.
«Судная ночь. Джекпот» («Your Lucky Day»), реж. Дэн Браун
Где и когда смотреть: в кино — с 15 февраля
Триллер, в котором попытка кражи лотерейного билета приводит к кровопролитию и захвату заложников. На кону — $156 млн. Лента стала одной из последних работ звезды «Эйфории» Ангуса Клауда, скончавшегося в июле 2023 года.
«Выживут только любовники» («Only Lovers Left Alive»), реж. Джим Джармуш
Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля
Повторный прокат культовой вампирской драмы Джима Джармуша.
«Рыбка Поньо на утесе» («Gake no Ue no Ponyo»), реж. Хаяо Миядзаки
Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля
Повторный прокат мультфильма Хаяо Миядзаки о дружбе мальчика и рыбки — дочери колдуна и морской богини.
«Самая большая луна», реж. Алексей Попогребский
Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля
Городское фэнтези Алексея Попогребского («Коктебель», «Как я провел этим летом», «Оптимисты») про сверхлюдей, умеющих управлять человеческими эмоциями и не чувствующих боли, однако неспособных любить. В главных ролях снялись Иван Ивашов («Капитан Волконогов бежал») и дебютантка Симона Куст, также в актерский состав вошли Филипп Янковский («Карамора») и Аристарх Венес («Детективный синдром»).
«Золото Рейна» («Rheingold»), реж. Фатих Акин
Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля
Байопик немецкого гангста-рэпера курдского происхождения Xatar, снятый режиссером «Головой о стену» и «Золотой перчатки» Фатихом Акином.
Кадр из фильма «Золото Рейна»Warner Bros. Film Productions Germany
«Свет», реж. Антон Коломеец
Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля
Драма соавтора сценария сериала «Чики» Антона Коломееца о соцработнице (Елена Яковлева), которая сталкивается с экзистенциальным кризисом в преддверии 60-летия. На фестивале в Выборге (том, что в прошел в 2023 году без названия «Окно в Европу») лента получила приз за лучший фильм, а также диплом жюри за лучший актерский ансамбль.
«Код 8: Часть II» («Code 8: Part II»), реж. Джефф Чан
Где и когда смотреть: на Netflix — с 28 февраля
Продолжение научно-фантастического боевика 2019 года про мужчину со сверхспособностями, который связывается с преступниками, чтобы добыть денег на помощь больной матери. Двоюродные братья Робби Амелл («Люди будущего») и Стивен Амелл («Стрела») вернулись к своим ролям из первого фильма.
«Пес-призрак: Путь самурая» («Ghost Dog: The Way of the Samurai»), реж. Джим Джармуш
Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля
Повторный прокат культовой гангстерской притчи Джима Джармуша.
Кадр из фильма «Пёс-призрак: путь самурая», 1999 годKPA/Clobal Look Press
«По Фрейду» («Freud's Last Session»), реж. Мэтт Браун
Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля
Драма о вымышленной встрече, якобы имевшей место через два дня после начала Второй мировой войны: отец психоанализа Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) и автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд) спорят о существовании Бога и других вещах.
«Красные комнаты» («Les chambres rouges»), реж. Паскаль Планте
Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля
Психологический триллер про женщину, фанатеющую от серийного убийцы и уверенную в его невиновности. Чтобы доказать ее в суде, героиня пускается на поиски пропавшего видео, где запечатлено убийство 13-летней девочки.
«Границы безумия» («La llegada»), реж. Алехандро Рохас и Хуан Себастьян Васкес
Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля
Триллер об испанской паре, которую подвергают изнурительному допросу на американской границе.
Кадр из фильма «Границы безумия» (2022)Basque Films S.L.