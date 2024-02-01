Кадры из фильмов «Май Декабрь», «Лед 3», «Орион и Тьма» и «Три мушкетера: Миледи»

«Май декабрь», «Лед 3», «Орион и Тьма» и еще 28 фильмов февраля Какие фильмы выходят в кино и онлайн в феврале 2024 года

Драма о неравном браке с Натали Портман и Джулианной Мур, финал франшизы «Лед» с Александром Петровым, мультфильм по сценарию Чарли Кауфмана, лента Вима Вендерса, два новых Энтони Хопкинса и два старых Джима Джармуша, возвращение Хаяо Миядзаки — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в феврале, и рассказывает о самых интересных.

«Идеальные дни» («Perfect Days»), реж. Вим Вендерс

Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля

Драма Вима Вендерса про токийского уборщика туалетов, увлекающегося музыкой и фотографией. Звезда «Мемуаров гейши» и «Вавилона» Кодзи Якусё, сыгравший главного героя, получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале.

«Кривая дорога» («He Went That Way»), реж. Джефф Дарлинг

Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля

Криминальная драма по мотивам реального случая: серийный убийца натыкается на дрессировщика животных. В главных ролях снялись Джейкоб Элорди («Эйфория», «Присцилла: Элвис и я», «Солтберн») и Закари Куинто («Герои», «Звездный путь», «Американская история ужасов»).

Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля

Драматический триллер о недавно освободившемся из тюрьмы молодом человеке (звезда сериала «ЮЗЗЗ» Кузьма Котрелев), который становится фигурантом расследования нескольких случаев пропажи детей.

«В теле убийцы» («Akmadeul»), реж. Ким Чжэ Хун

Где и когда смотреть: в кино — с 1 февраля

Фантастический триллер в духе «Без лица»: главарь банды садистов и преследовавший его полицейский попадают в аварию и каким-то образом меняются телами.

close 100% Кадр из фильма «В теле убийцы» (2023) Contents G

«Орион и Тьма» («Orion and the Dark»), реж. Шон Шармац

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 февраля

Приключенческий мультфильм по сценарию автора «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем» Чарли Кауфмана. По сюжету крайне тревожный мальчик, боящийся всего подряд, но главным образом темноты, встречается с воплощением своего кошмара — Тьмой. Вместе они отправляются в путешествие, в ходе которого герою предстоит научиться принимать неизвестное.

«Ученик тигра» («The Tiger's Apprentice»), реж. Раман Хёй

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 2 февраля

Анимационная лента Рамана Хёя (франшиза «Шрек») про мальчика, который должен освоить древнюю магию, чтобы стать новым хранителем феникса.

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Драма Тодда Хейнса об актрисе (Натали Портман), которая в преддверии съемок нового фильма приезжает познакомиться с прототипом своей героини (Джулианна Мур) и ее мужем (Чарльз Мелтон из «Ривердейла»), чьи отношения начались более 20 лет назад, когда ей было 36, а ему — всего 13. Картина вошла в список лучших фильмов 2023 года по версии «Газеты.Ru».

«Мармелад» («Marmalade»), реж. Кейр О'Доннелл

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Романтический фильм-ограбление, в котором молодой человек по имени Барри (звезда «Очень странных дел» Джо Кири) рассказывает сокамернику по имени Отис (Элдис Ходж из «Города на холме») об отношениях с девушкой по имени Мармелад (Камила Морроне из «Дейзи Джонс и The Six») и их неудачной попытке обнести банк, а тот решает помочь ему сбежать из тюрьмы и воссоединиться с возлюбленной.

«Реальная история Уиннер» («Reality»), реж. Тина Саттер

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Криминальная драма об американской военной переводчице, которую посадили в тюрьму за передачу журналистам секретных данных о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В главной роли — звезда «Эйфории», «Белого лотоса» и «Мадам Паутины» Сидни Суини.

«5 сантиметров в секунду» («Byōsoku Go Senchimētoru»), реж. Макото Синкай

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Повторный прокат аниме Макото Синкая, состоящего из трех историй о любви, времени и расстоянии.

«Три мушкетера: Миледи» («Les Trois Mousquetaires: Milady»), реж. Мартен Бурбулон

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Вторая часть кинодилогии по роману Александра Дюма «Три мушкетера» с Франсуа Сивилем («Париж. Город мертвых»), Евой Грин и Венсаном Касселем в главных ролях.

«Дьявол в деталях. Дело Миранды» («Miranda's Victim»), реж. Мишель Дэннер

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Историческая драма, основанная на жизни Патрисии Вейр — женщины, в 1963 году похищенной и изнасилованной преступником Эрнесто Мирандой. Именно после судебного процесса против него возникла юридическая норма, названная «Правилом Миранды»: информация, полученная от задержанного до того, как ему зачитают права, не может включаться в материалы дела.

close 100% Кадр из фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (2023) All in Films

«Поцелуй» («Kysset»), реж. Билле Аугуст

Где и когда смотреть: в кино — с 8 февраля

Экранизация единственного законченного романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» руки двукратного лауреата «Золотой пальмовой ветви» и обладателя «Оскара» Билле Аугуста.

«Солнечное побережье» («Suncoast»), реж. Лора Чинн

Где и когда смотреть: на Hulu — с 9 февраля

Подростковая драмеди о девушке, чей брат имеет статус паллиативного больного. В главной роли — Нико Паркер («Дамбо», «Одни из нас»), также в ленте снялись Вуди Харрельсон и Лора Линни.

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 9 февраля

Романтическая комедия о девушке-стажерке (Камила Мендес из «Ривердейла»), которая во время рабочего рейса в Лондон случайно попадает в первый класс, знакомится там с красавчиком-богачом (Арчи Рено из «Тени и кости») — и врет ему о своей жизни, чтобы произвести впечатление.

Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля

Финальная часть музыкально-спортивной трилогии о хоккеисте и его дочери с Александром Петровым в главной роли.

«Рецепт любви» («La passion de Dodin Bouffant»), реж. Чан Ань Хунг

Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля

Историческая романтическая драма Чан Ань Хунга («Норвежский лес», «Я прихожу с дождем») о любви шеф-поварихи и владельца ресторана во Франции конца XIX столетия. В главных ролях — Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель, на Каннском фестивале Чан Ань Хунг был удостоен приза за лучшую режиссуру.

«Идеальные друзья» («The Trouble with Jessica»), реж. Мэтт Уинн

Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля

Черная комедия о попытках четырех друзей избавиться от тела знакомой, совершившей самоубийство во время совместного ужина.

«Между нами лето», реж. Юрий Шаров

Где и когда смотреть: в кино — с 14 февраля

Музыкальный ромком про любовный треугольник во время отдыха в санатории летом 1999 года. В главной женской роли снялась звезда драмы «Географ глобус пропил» Анфиса Черных.

«Одна жизнь» («One Life»), реж. Джеймс Хоуз

Где и когда смотреть: в кино — с 15 февраля

Биографическая драма о филантропе Николасе Уинтоне, прозванном «британским Шиндлером»: накануне Второй мировой войны он организовал вывоз 669 детей (в основном еврейского происхождения) из оккупированной Чехословакии в Великобританию. Пожилую версию героя сыграл Энтони Хопкинс, а молодую — Джонни Флинн («Дэвид Боуи: История человека со звезд»). Также в ленте снялись Джонатан Прайс и Хелена Бонем Картер.

«Судная ночь. Джекпот» («Your Lucky Day»), реж. Дэн Браун

Где и когда смотреть: в кино — с 15 февраля

Триллер, в котором попытка кражи лотерейного билета приводит к кровопролитию и захвату заложников. На кону — $156 млн. Лента стала одной из последних работ звезды «Эйфории» Ангуса Клауда, скончавшегося в июле 2023 года.

«Выживут только любовники» («Only Lovers Left Alive»), реж. Джим Джармуш

Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля

Повторный прокат культовой вампирской драмы Джима Джармуша.

«Рыбка Поньо на утесе» («Gake no Ue no Ponyo»), реж. Хаяо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля

Повторный прокат мультфильма Хаяо Миядзаки о дружбе мальчика и рыбки — дочери колдуна и морской богини.

«Самая большая луна», реж. Алексей Попогребский

Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля

Городское фэнтези Алексея Попогребского («Коктебель», «Как я провел этим летом», «Оптимисты») про сверхлюдей, умеющих управлять человеческими эмоциями и не чувствующих боли, однако неспособных любить. В главных ролях снялись Иван Ивашов («Капитан Волконогов бежал») и дебютантка Симона Куст, также в актерский состав вошли Филипп Янковский («Карамора») и Аристарх Венес («Детективный синдром»).

Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля

Байопик немецкого гангста-рэпера курдского происхождения Xatar, снятый режиссером «Головой о стену» и «Золотой перчатки» Фатихом Акином.

close 100% Кадр из фильма «Золото Рейна» Warner Bros. Film Productions Germany

Где и когда смотреть: в кино — с 22 февраля

Драма соавтора сценария сериала «Чики» Антона Коломееца о соцработнице (Елена Яковлева), которая сталкивается с экзистенциальным кризисом в преддверии 60-летия. На фестивале в Выборге (том, что в прошел в 2023 году без названия «Окно в Европу») лента получила приз за лучший фильм, а также диплом жюри за лучший актерский ансамбль.

«Код 8: Часть II» («Code 8: Part II»), реж. Джефф Чан

Где и когда смотреть: на Netflix — с 28 февраля

Продолжение научно-фантастического боевика 2019 года про мужчину со сверхспособностями, который связывается с преступниками, чтобы добыть денег на помощь больной матери. Двоюродные братья Робби Амелл («Люди будущего») и Стивен Амелл («Стрела») вернулись к своим ролям из первого фильма.

«Пес-призрак: Путь самурая» («Ghost Dog: The Way of the Samurai»), реж. Джим Джармуш

Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля

Повторный прокат культовой гангстерской притчи Джима Джармуша.

close 100% Кадр из фильма «Пёс-призрак: путь самурая», 1999 год KPA/Clobal Look Press

«По Фрейду» («Freud's Last Session»), реж. Мэтт Браун

Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля

Драма о вымышленной встрече, якобы имевшей место через два дня после начала Второй мировой войны: отец психоанализа Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) и автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд) спорят о существовании Бога и других вещах.

«Красные комнаты» («Les chambres rouges»), реж. Паскаль Планте

Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля

Психологический триллер про женщину, фанатеющую от серийного убийцы и уверенную в его невиновности. Чтобы доказать ее в суде, героиня пускается на поиски пропавшего видео, где запечатлено убийство 13-летней девочки.

«Границы безумия» («La llegada»), реж. Алехандро Рохас и Хуан Себастьян Васкес

Где и когда смотреть: в кино — с 29 февраля

Триллер об испанской паре, которую подвергают изнурительному допросу на американской границе.