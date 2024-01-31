Кадры из сериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Сегун», «Мистер и миссис Смит» и «Внутри убийцы»

«Аватар», «Сегун», «Мистер и миссис Смит» и еще 11 сериалов февраля Какие сериалы выходят в феврале 2024 года

Игровая адаптация «Аватара: Легенды об Аанге», новая экранизация «Сегуна», ремейк «Мистера и миссис Смит» от автора «Атланты» Дональда Гловера, российский детектив по роману израильского писателя Майка Омера «Внутри убийцы», спин-офф «Ходячих мертвецов» про Рика и Мишонн — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в феврале, и рассказывает о самых интересных.

«Сергий против нечисти» — 3 сезон: «Яга»

реж. Андрей Волгин и Максим Кондратенко

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 февраля.

Продолжение городской фэнтези-комедии про бывшего священника, который стал охотиться за нечистью. В новых сериях Сергий (Роман Маякин) заключает сомнительную сделку с Ягой (Елена Подкаминская) ради спасения своей напарницы и возлюбленной — полицейской Кати (Лукерья Ильяшенко).

close 100% Постер сериала «Сергий против нечисти: Яга» (2024) МТС Медиа/Паник продакшн

«Мистер и миссис Смит» («Mr. & Mrs. Smith») — 1 сезон

созд. Франческа Слоан и Дональд Гловер

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 2 февраля.

Переосмысление культовой экшн-комедии 2005 года «Мистер и миссис Смит». Вместо Брэда Питта и Анджелины Джоли дуэт шпионов теперь играют автор «Атланты» Дональд Гловер и Майя Эрскин из сериала «4лен» (она сменила создательницу «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, покинувшую проект из-за творческих разногласий), а завязка стала противоположной: двум шпионам, не знакомым друг с другом, поручают изображать семейную пару.

«Умерь свой энтузиазм» («Curb Your Enthusiasm») — 12 сезон

созд. Ларри Дэвид

Где и когда смотреть: на HBO — с 5 февраля.

Финальный сезон ситкома с 24-летней историей, где создатель «Сайнфелда» Ларри Дэвид играет вымышленную версию себя, — частично отошедшего от дел сценариста и продюсера, проживающего в Лос-Анджелесе.

«Полиция Токио» («Tokyo Vice») — 2 сезон

созд. Джей Ти Роджерс

Где и когда смотреть: на Max — с 8 февраля.

Второй выпуск спродюсированной Майклом Манном («Схватка») криминальной драмы про американского журналиста (Энсел Элгорт) и японского полицейского (Кэн Ватанабэ) в преступном мире Токио рубежа XX и XXI веков.

«Начальная школа «Эбботт» («Abbott Elementary») — 3 сезон

созд. Квинта Брансон

Где и когда смотреть: на ABC — с 8 февраля.

Третий сезон мокьюментари-ситкома о душевном педсоставе государственной школы в штате Филадельфия.

«Выжившие» — 2 сезон: «Пробуждение»

созд. Андрей Прошкин и Евгений Емелин

Где и когда смотреть: на Okko — с 8 февраля.

Продолжение постапокалиптического триллера про мир, столкнувшийся с неизвестным вирусом, при котором после двух часов сна люди впадают в кому. Однако, как выясняется, некоторым все же удается проснуться.

«New Look: Революция стиля» («The New Look») — 1 сезон

созд. Тодд А. Кесслер

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 14 февраля.

Биографическая драма о модельере Кристиане Диоре, живущем в послевоенном Париже. Там он создает революционную коллекцию женской одежды, которую американская пресса называет «Новым обликом». Диора сыграл Бен Мендельсон, в роли Коко Шанель снялась Жюльетт Бинош, также в актерский состав вошли Мейси Уильямс, Джон Малкович, Эмили Мортимер и Клас Банг.

«Престиж» — 1 сезон

реж. Сергей Сенцов

Где и когда смотреть: на Start — с 15 февраля.

Детектив режиссера «1703» Сергея Сенцова про большую маленькую ложь и убийство няни в элитном поселке, которое расследует «королева местной полиции» Елизавета Егоровна (Ирина Розанова).

«Созвездие» («Constellation») — мини-сериал

созд. Питер Харнесс

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 21 февраля.

Психологический триллер про астронавтку, которая в одиночку возвращается домой после аварии на МКС и обнаруживает, что ключевые элементы ее жизни куда-то исчезли.

«Аватар: Легенда об Аанге» («Avatar: The Last Airbender»)

созд. Альберт Ким

Где и когда смотреть: на Netflix — с 22 февраля.

Вторая лайв-экшн-адаптация (первую попытку предпринял М. Найт Шьямалан в 2010 году) культового мультсериала о юном маге воздуха — аватаре Аанге, способном управлять всеми четырьмя стихиями, — который вместе с друзьями пускается в путешествие, чтобы победить Хозяина огня и положить конец вековой войне между народами.

«Внутри убийцы» — 1 сезон

реж. Владимир Мирзоев

Где и когда смотреть: на Кинопоиске — с 22 февраля.

Экранизация первого романа израильского писателя Майка Омера из цикла детективов о гениальной профайлерке. Действие перенесено из Чикаго в Санкт-Петербург, а Зои Бентли стала Зоей Волгиной (Анастасия Евграфова). Вместе с сотрудником СК Тимофеем Волохом (Тихон Жизневский) героиня займется поисками маньяка-душителя, который превращает трупы своих жертв в куклы.

«Ходячие мертвецы: Выжившие» («The Walking Dead: The Ones Who Live») — мини-сериал

созд. Скотт М. Гимпл и Данай Гурира

Где и когда смотреть: на AMC — с 26 февраля.

Cпин-офф «Ходячих мертвецов» про Рика и Мишонн — героев Эндрю Линкольна и Данай Гуриры, вернувшихся во франшизу в финальном эпизоде оригинального сериала.

«Сегун» («Shōgun»)

созд. Рейчел Кондо и Джастин Маркс

Где и когда смотреть: на FX и Hulu — с 28 февраля.

Адаптация романа Джеймса Клавелла «Сегун» о Японии XVII века. В центре повествования — два героя и одна героиня: английский моряк-авантюрист Джон Блэкторн, который в результате кораблекрушения оказывается в Стране восходящего солнца; могущественный и проницательный даймё (так называли самурайскую элиту) Торанага, который делает Блэкторна своей правой рукой; и самурайка Марико, которая стремится проявить себя, несмотря на бесчестное происхождение. Их играют Космо Джарвис («Доводы рассудка»), Хироюки Санада (японский «Звонок») и Анна Саваи («Монарх»: Наследие монстров»).

«Артист с большой дороги» — 1 сезон

реж. Дмитрий Грибанов

Где и когда смотреть: на Start и Wink — с 29 февраля.

Комедия с Юрием Стояновым в роли вора-рецидивиста Артиста, который освобождается после очередного срока и хочет уйти на покой, живя на награбленное. Тайник находится дома, где, как выясняется, теперь живут невестка и внуки Артиста. Чтобы добраться до богатств, преступнику приходится переодеться в старушку и устроиться няней к собственным внукам.