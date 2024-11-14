Символ 2025 года по восточному календарю: чего ждать от зеленой деревянной змеи Что китайский гороскоп говорит о деревянной змее и в чем советует встречать 2025 год

Грядущий 2025 год станет годом змеи по китайскому календарю. Это животное на Востоке ассоциируется с мудростью, интуицией и тонкой стратегией. О том, что говорит китайская астрология о символе будущего года и почему змея будет ассоциироваться со стихией дерева — в материале «Газеты.Ru».

Символ 2025 года — зеленая деревянная змея

Китайский гороскоп рассчитывается на основе лунного календаря, который отличается от западного солнечного. Каждый год связан с одним из 12 животных китайского зодиака. Циклы повторяются каждые 12 лет. Год нового животного обычно начинается с празднования китайского Нового года, дата которого меняется, так как зависит от лунного цикла.

Год зеленой деревянной змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года, когда начнется следующий год — год лошади.

Змея в китайском календаре в грядущем году будет связана с элементом дерева, поскольку в системе китайского зодиака элементы (дерево, огонь, земля, металл и вода) циклично сменяют друг друга каждые два года, сочетаясь с одним из 12 животных.

Этот цикл элементов известен как «у-син» (пять стихий). Каждая стихия обладает своими характеристиками, влияющими на природу года и знак животного. Поскольку предыдущий год змеи был водяным (2013), а следующий элемент в цикле — дерево, то в 2025 году змея будет деревянной.

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Китайская легенда о змее

В китайской культуре существуют две легенды, объясняющие как змея заслужила свое место в зодиакальном цикле. Одна из них связана с ее отношениями с богами и людьми, а другая — со смекалкой и хитростью. Каждая из историй по-своему раскрывает качества змеи, которыми ее наделяют астрологи.

Первая легенда гласит, что когда-то у змеи было четыре ноги, и она могла ловко прыгать и бегать, однако чаще всего она лежала и терпеливо ждала добычу, рассказала «Газете.Ru» астролог Елена Данилова. Люди стали считать ее ленивой и бесполезной. Обиженная такими обвинениями змея решила доказать, на что способна. Затаившись в траве, она начала нападать на людей.

Бог — покровитель Земли пожаловался великому Нефритовому императору. Тот попытался убедить змею прекратить, но она не признавала себя виноватой. В наказание бог лишил ее ног, поэтому ей пришлось долго учиться ползать, прижимаясь к земле. Наконец, раскаявшись, змея обратилась к богу-покровителю за советом, и тот направил ее к дракону. Огромная рептилия научила змею бороться с наводнениями. С тех пор змея сделала множество добрых дел и заслужила шестое место среди почитаемых людьми животных.

Согласно другой китайской легенде, Нефритовый император однажды решил устроить гонку между животными, чтобы определить порядок их мест в зодиакальном цикле. Он пригласил всех животных к реке, объявив, что первое место займет тот, кто первым переправится на другой берег. По итогам гонки решалось, какое животное будет представлять каждый год в двенадцатилетнем цикле.

Змея была умна и хитра. Понимая, что ей трудно будет обогнать более сильных участников, таких как тигр и дракон, она задумала план. Подойдя к лошади, змея попросила укрыться в ее гриве, сказав, что ей страшно переправляться одной. Лошадь согласилась, не подозревая о хитрости змеи.

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Когда лошадь почти достигла финиша, змея внезапно выскользнула из ее гривы, напугав лошадь и заставив ее отступить. Воспользовавшись замешательством, змея быстро проползла вперед и финишировала первой из них двоих. Так, благодаря хитрости, змея заняла шестое место в зодиаке, а лошадь — седьмое.

Какие качества китайцы приписывают змее

Змея в китайском зодиаке символизирует мудрость, проницательность и загадочность . Китайцы верят, что люди, родившиеся в этот год, обладают глубоким интеллектом и способностью видеть истинную суть вещей, что они отличаются интуицией и спокойствием, предпочитают обдумывать каждое слово и действие. Эти качества делают змей идеальными стратегами и аналитиками, способными принимать взвешенные и дальновидные решения. Считается, что змеи редко торопятся, поскольку понимают ценность времени и знают, что лучше действовать обдуманно, чем импульсивно.

«Как змея способна к трансформациям, так и люди, рожденные в этот год, проживают немало испытаний для того, чтобы вырасти. Присущая мудрость и гибкость помогает ладить с окружением. Рожденным под покровительством этого животного проще адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам», — рассказала Данилова.

Приверженцы восточной астрологии называют характерными чертами змеи привлекательность и обаяние. Ее наделяют естественной харизмой, которая привлекает людей. Считается, что в личных отношениях змее удается сочетать привязанность с независимостью. Ей важно сохранять личное пространство, и она высоко ценит партнера, который уважает эту потребность.

По словам Даниловой, в восточной астрологии считается, что у змеи-мужчины лучшие союзы складываются с лошадью, тигром и собакой, тогда как для змеи-женщины наиболее удачны отношения с кроликом и свиньей.

Каким обещает быть 2025 год по восточному календарю

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Змея символизирует спокойствие, поэтому предполагается, что 2025 год будет благоприятен для медленных, но уверенных шагов к своим целям. Успех будет достигаться не через силу и напор, а через продуманность и стратегический подход.

Год обещает поддержку в учебе, исследовательских начинаниях и духовном росте. Китайцы верят, что энергия змеи способствует разумным тратам, поэтому в финансовых делах стоит избегать рисков и проявлять осторожность.

В культуре Востока змее приписывают много полезных качеств: мудрость и гибкость, остроумие и дипломатичность. Дерево и зеленый цвет символизируют природу, рост и развитие. Важно в этом году настроиться на созидание и оптимизм. Как Змея умеет сбрасывать кожу, также многим придется отказаться от старого для того, чтобы привнести в свою жизнь что-то новое. Повезет тем, кто готов договариваться, создавать что-то с учетом своих и чужих потребностей и задач. Елена Данилова астролог

В чем встречать год зеленой деревянной змеи

Специалисты по китайской астрологии рекомендуют встречать 2025 год в нарядах, подчеркивающих символику этого знака змеи. Основные цвета для новогоднего образа — зеленый, красный, желтый, а также золотой и оранжевый . Считается, что эти оттенки привлекут удачу.

Подходящие ткани — это натуральные материалы, такие как хлопок, лен, шерсть и шелк, которые придают образу элегантность и соответствуют стихии дерева. Хорошим выбором для праздничного вечера станут ткани с блеском, пайетками, кристаллами или люрексом.

Так как наступающий год зеленой деревянной змеи, то подходящим украшением для дома будут большие зеленые растения: фикусы, пальмы. Удачу в дом помогут привлечь статуэтки или барельефы с изображением змеи. Одеться лучше в цвете, который встречается в природе: зеленый, коричневый, хаки. Отдайте предпочтение натуральным тканям: хлопок, лен, шерсть. Украшения из натуральных камней зеленого оттенка помогут завершить образ. Для тех, кто любит быть в центре внимания, можно дополнить декоративными элементами, имитирующими змеиную кожу. Елена Данилова астролог

Для женщин подойдут длинные вечерние платья, особенно из шелка или бархата с блестящими деталями или узорами, напоминающими змеиные. Брючные костюмы, украшенные пайетками или необычными элементами, добавят оригинальности и будут выглядеть эффектно.

Мужчинам можно остановиться на классических костюмах в оттенках бордового или изумрудного, желательно из благородных тканей. Рубашки ярких цветов можно сочетать с классическими брюками, добавив стильные аксессуары — галстук или карманный платок — для завершения образа.

А вот темно-синего и черного стоит избегать, так как они ассоциируются со стихией воды, которая может конфликтовать со стихией дерева. Лучше воздержаться от неоновых оттенков и синтетических материалов, поскольку они не сочетаются с символикой года и не поддерживают атмосферу гармонии, присущую деревянной змее.