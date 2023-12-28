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Культура
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«Самое важное в жизни — не карьера и амбиции, а люди, которые рядом». Интервью с Милошем Биковичем

Актер Бикович заявил, что «Холоп 2» понравится зрителям больше первой части

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Кинокомпания «Централ Патнершип»
1 января в прокат выходит «Холоп 2», продолжение самой успешной российской комедии в истории. По сюжету бывший мажор Гриша в исполнении актера Милоша Биковича решает перевоспитать избалованную девушку Катю, которую сыграла Аглая Тарасова. В интервью «Газете.Ru» Бикович вспомнил о том, как проходили съемки фильма, поведал о других своих проектах, а также рассказал, что для него значит Белград.

— Гриша в продолжении занимается исправлением других мажоров? Его взяли на работу?

— Его не взяли на работу, он занялся самодеятельностью. Стал, скажем так, индивидуальным предпринимателем. И это источник многих неудач, разных смешных ситуаций, всей путаницы, которая в этом фильме происходит.

— Я знаю, что в новом «Холопе» героиню Аглаи Тарасовой перевоспитывают якобы во время войны с Наполеоном. А что вы помните из школы про Наполеона?

— Помню, что кончина у всех, кто хотел завоевать мир, одна и та же — печальная. Вот такой вывод из уроков истории, который я запомнил.

— Продолжения успешных фильмов делать сложно, не делать — глупо. Какую задачу ставила перед собой команда? Не только ведь коммерческую?

— Глупую. То есть делать. Но сделать глупо не получилось, потому что авторы придумали классный и сложный сюжет — и съемки принесли нам всем огромное удовольствие. Зрителю тоже принесет, я в этом уверен.

— Какая, на ваш взгляд, главная идея фильма «Холоп 2»?

— Кому-то может показаться, что «Холоп» — это обычная комедия, легкомысленная история с «сахарным» оттенком, но на самом деле это кино с глубоким смыслом про спасение человеческой души. Своевременная картина о том, что в любые времена важнее всего не карьера и амбиции, а люди, которые находятся рядом и нуждаются в вашей любви.

— Если бы вы придумывали историю, которую смогли бы снять в космосе, о чем бы она была?

— Если бы я снимал какую-то историю в космосе, она бы была о Земле, о людях и отношениях. Космос — это только метафора, некая платформа для внутреннего пространства человеческого.

— У вас недавно завершились съемки в драмеди «Дайте шоу». Трек «Ты танцуешь со мной» был записан вами для него, правильно? Какую музыку вы сами слушаете и любите?

— Признаюсь, что я не очень большой любитель попсы, мне такая музыка редко нравится. Я люблю дип-хаус, джаз, классику. А если поп-музыка, то это Стинг.

— Как устроен сербский шоу-бизнес, снимают ли про него тоже сериалы? Кто главная поп-звезда в Сербии?

— Я не в курсе того, как устроен сербский шоу-бизнес, хотя о нем было снято несколько сериалов. В нашей музыкальной культуре есть такая особенность — смешение популярного и фольклорного направлений. А кто у нас главная поп-звезда — мне трудно сказать.

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

— Вы часто рассказываете в соцсетях о своих спектаклях и приглашаете на них зрителей — в том числе и в Сербию. Уверена, что это отличный повод посетить Белград! А вы сами когда-нибудь ездили в другую страну ради культурного впечатления? Спектакля, фестиваля, самой культуры?

— Да, я ездил слушать исполнителей в Амстердам и в Будапешт, приезжал в другие города, чтобы посетить музеи. Культурное событие — это часто одна из причин, чтобы куда-нибудь поехать.

— Вы видели фильм «Дунай»? Понравился? Белград похож там на себя?

— Нет, к сожалению, не видел. Но обязательно посмотрю.

— Что у Белграда общего с крупнейшими столицами мира — Пекином, Москвой, Каиром?

— У Белграда нет ничего общего с крупнейшими столицами мира. Как сказал сербский писатель Момо Капор: «Белград не так блистателен, как Рим, не так шикарен, как Париж, не так известен, как Лондон... Но он обладает собственным шармом и памятью». В нем живет интрига, потому что он находится на перекрестке мировых дорог. Белград излучает энергетику того, чего больше нет и что порушено. Но оно все еще там.

— Вы бы согласились сыграть некрасивого человека? Кардинально изменить внешность для роли?

— Конечно, согласился бы. Моя мечта — сыграть Ричарда III.

— Блиц. Лучший совет, который вам дали как актеру?

— Их было много. Но, наверное, больше всего отозвалось такое напутствие: «Выйти на сцену и сказать свою истину».

— Роль на сопротивление?

— Любая.

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

— Ваша любимая цитата из фильма?

— Мне очень нравится диалог из фильма «Красивые деревни красиво горят», когда один персонаж говорит другому: «Если бы ты не был ранен, я бы тебя сейчас убил бы». А второй отвечает: «Но меня не сильно ранили».

— Если вы главный серб в русском кино, то кто главный русский — в сербском? И есть ли он вообще?

— Мне кажется, главного русского в сербском кино нет. Хотя… Может, это я?

— С кем полезнее дружить для карьеры — со сценаристом, режиссером или продюсером?

— Самое полезное — дружить с самим собой и работать над собой, чтобы стать хорошим актером. Тогда все равно, с кем ты дружишь. И для здоровья психического — то, что нужно.

— У вас была когда-нибудь мысль: «Про эту историю/человека надо сделать фильм»?

— Да, у меня часто такие мысли возникают. Но пока не скажу, про кого именно хотел бы снять фильм, не сдам свои идеи.

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