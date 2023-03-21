Милош Бикович — о сериале «Балканский ветер», режиссерских амбициях и съемках в «Вызове» Шипенко

В марте эксклюзивно в Okko стартовал сериал «Балканский ветер» — новый виток в развитии франшизы «Южный ветер». С историей про автоугонщика Петара Милош Бикович связан и как исполнитель главной роли, и как продюсер проекта. В новой части к франшизе присоединились Оксана Акиньшина и западные звезды. В интервью «Газете.Ru» Бикович рассказал о съемках сериала, своем герое, а также других предстоящих премьерах: «Вызове» и «Холопе 2».

— Франшизе «Южный ветер» об автоугонщике Петаре уже пять лет — и кажется, что проект не намерен сбрасывать скорость, а только разгоняется. Если бы можно было описать новую часть истории тремя прилагательными, как бы вы ее описали?

— Проект за себя (улыбается). А если серьезно: драматичный, масштабный и с шармом.

— К проекту присоединились новые артисты, в числе которых есть голливудские звезды: Эрик Робертс и Уильям Болдуин. Учитывая, что вы не только исполнитель главной роли, но и продюсер франшизы, чем вас приятно удивили западные коллеги — как артиста и как продюсера?

— Они очень хорошие актеры, которые тщательно работали над своими ролями. Не халтурили и были полностью погружены в проект.

close 100% Кадр из сериала «Балканский ветер» (2023) «Мосфильм»/OKKO

— Насколько вообще отличается ваш метод работы, когда вы только актер и когда еще и отвечаете за создание по другую сторону экрана? Есть ли отличия в том, как вы выбираете проекты с актерской точки зрения и с точки зрения продюсирования?

— Обычно — нет отличий. Потому что пока я такой продюсер, который пользуется Милошем-актером (улыбается). Как продюсер я иногда могу согласиться на проект, который похож чем-то на другой проект. А как актер я не стал бы соглашаться на похожую роль. Для продюсера это не смертельно важно, для актера — деструктивно.

— К проекту также присоединилась Оксана Акиньшина, которая своей актерской органикой кажется точным выбором для вашей истории. Почему отдали предпочтение именно ей и насколько быстро она согласилась на участие в проекте?

— Мы уже снимались с Оксаной вместе в сериале «The Телки». Мне показалось, что для роли в «Балканском ветре» у нее есть точный набор качеств, который прямо читается в глазах: и гнев, и жесткость, и нежность. Она может вызывать желание ее защитить, но при этом на нее можно смотреть и как на супергероиню. Весь спектр эмоций Оксана может передать минимальными средствами, выразить одним своим пребыванием в кадре. Это уникально. Так что роль мы писали именно под нее.

close 100% Кадр из сериала «Балканский ветер» (2023) «Мосфильм»/OKKO

— Ваша актерская фильмография отличается завидным разнообразием: музыкальный байопик, комедии, мелодрамы и фантастические триллеры. Почему для своего продюсерского проекта вы выбрали именно жанр криминальной драмы?

— Потому что это интересно, когда вы берете хорошего доброго пацана и превращаете его в криминального авторитета. Мне понравилась эта идея. Она появилась в тот момент, когда я был готов стать продюсером. Моя работа на этом фильме с самого начала выходила за рамки актерства, и поэтому мы с Милошем Аврамовичем, режиссером и автором проекта, договорились о том, что совместными усилиями будем продвигать его дальше.

— От фильма к фильму арка вашего героя Петара меняется. Каким зрители увидят его в новой части франшизы? Чем вас — как актера — привлекает и увлекает этот герой?

— Меняется. В новом сериале они увидят его уже в легкой паранойе. Он все глубже и глубже вязнет в попытках выбраться из грязи, в которой оказался. Понимает, что часы тикают и скоро его «поменяют». Меня этот герой привлекает именно тем, что он не обычный криминальный авторитет. Он при всем этом — хороший парень.

— Говоря о новой части франшизы, вы признались, что «это естественный рост маленького проекта, от которого никто ничего не ожидал». А когда для вас стал очевиден международный потенциал «Южного ветра»?

— Это как-то само собой получилось. В какой-то момент мы поняли, что качество материала и съемки не уступают зарубежным сериалам. Поэтому и решили расширить границы нашего проекта.

close 100% Кадр из сериала «Балканский ветер» (2023) «Мосфильм»/OKKO

— Есть ли у вас режиссерские амбиции, в рамках этой франшизы или вообще?

— В рамках этой франшизы, наверное, нет. А вообще режиссерские амбиции есть. Только пока не знаю точно, что это будет. Но все четче и четче понимаю, что мой путь ведет туда.

— В 2023 году на экраны также выйдут «Вызов» и вторая часть «Холопа» — оба фильма сняты Климом Шипенко. Расскажите о съемках в космической одиссее Шипенко: что больше всего запомнилось и что стало самым значимым профессиональным и личным опытом?

— Оба этих фильма для меня очень важны. Потому что один из них вошел в историю благодаря космическому масштабу, а второй является продолжением фильма, который вошел в историю благодаря народной любви и хорошим кассовым сборам. Я никогда не предполагал, что буду проходить обучение, которое проходят космонавты, что смогу почувствовать невесомость. Съемки в «Вызове» — это уникальный опыт, который ни с чем нельзя сравнить.

close 100% Кадр из фильма «Холоп» (2019) «Централ Партнершип»

— «Холоп 2» может посоревноваться за прокатный рекорд — но теперь уже с «Чебурашкой». Каким будет продолжение проекта и каким мы увидим вашего героя Гришу?

— Это все еще фильм про Гришу. Фильм, у которого есть золотая формула. Мне кажется, второй «Холоп» во многом отличается от первого. Создателям удалось сохранить все то, что зрители полюбили в первой части, и предложить что-то новое.

— Завершая интервью, хочу спросить про вашу работу в Белградском драматическом театре. Вы как-то сказали, что только в театре, на сцене находится ваша точка покоя. Что является вашей точкой покоя и местом силы сегодня?

— Театр — это место, где я могу несколько часов заниматься искусством безо всяких отвлечений. Это место по-прежнему для меня важно, его значимость не проходит, а наоборот усиливается.