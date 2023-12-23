«Костюм довел до самоубийства». Киркорова хотят лишить звания из-за вечеринки Ивлеевой

Известный доносами на звезд глава ФПБК Виталий Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за участие в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Идею поддержал депутат Госдумы Александр Шолохов. В свою очередь адвокат певца Александр Добровинский назвал действия Бородина попыткой прославиться.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить певца Филиппа Киркорова звания Народного артиста России из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Соответствующее обращение он направил в Минкультуры, сообщил Telegram-канал Mash.

Бородин известен «доносами» на российских звезд: он жаловался в правоохранительные органы на певицу Аллу Пугачеву, певца Валерия Меладзе, актрису Лию Ахеджакову, тиктокера Даню Милохина, журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и других деятелей культуры. В ноябре адвокатская палата Северной Осетии лишила его статуса адвоката за нарушения этики.

«Потому что яркая фигура»

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что общественник просто пытается «сделать себе имя» за счет известного певца. Юрист также обратил внимание, что на вечеринке были и другие звезды, но только Киркоров привлек внимание Бородина, «так как он — большой артист».

«Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди, мои подруги Оля Орлова, Лолита и т.д. Нет, Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — указал адвокат.

По его словам, лишить певца статуса Народного артиста юридически невозможно.

«Есть только одна возможность: если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова», — высказал свою оценку Добровинский.

Юрист также раскритиковал Бородина за осуждение внешнего вида других людей.

«Если внешний вид кому-то не нравится, надо пойти и [совершить самоубийство]. Это единственное, что я могу предложить господину Бородину, больше ничего. В таком случае можно дойти очень далеко: бухгалтера этого клуба надо публично повесить, директора посадить пожизненно в тюрьму, официантов расстрелять. Что еще надо сделать людям, которые собрались в клубе?» — заключил он.

«Постоянно совершает что-нибудь»

Депутат Госдумы Александр Шолохов в интервью «Ленте.ру» отметил, что Киркоров далеко не в первый раз совершает «что-то эпатажное».

«Если бы Киркоров первый раз в жизни совершил что-то эпатажное, мягко говоря, то это бы подлежало какому-то обсуждению. А так он постоянно совершает что-нибудь: то по крестам лазит полуголый, то еще что-то. Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что», — возмутился Шолохов.

Политик выразил уверенность, что Киркоров не заслуживает статуса Народного артиста, однако подчеркнул, что лишить его звания может только «тот, кто его дал».

Скандальная вечеринка

Вечеринка в «Мутаборе» состоялась 20 декабря. Организаторы просили гостей прийти «практически голыми». Мероприятие посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости. Большинство участников вечеринки были одеты, но какие-то элементы одежды могли быть прозрачными.

Рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел в «Мутабор» в одном носке, надетом на половой орган, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). На суде он извинился за участие в «голой» вечеринке.

«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замечен на видео с участниками этой вечеринки, которых я не знаю», — пояснил он.

Роскомнадзор заявил, что в некоторых фото- и видеоматериалах с вечеринки были выявлены признаки ЛГБТ-пропаганды, поэтому такой контент уже блокируется.