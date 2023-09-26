«Я хочу обратиться к народу русскому»: Даня Милохин оправдался за исполнение гимна Украины

Блогер Милохин рассказал про спетый им гимн Украины во время стрима год назад, из-за которого его возненавидели россияне. По его словам, во время трансляции он пел еще и гимн России, но на это внимания не обратили. Тиктокер признался, что если бы мог вернуться в прошлое — не стал бы исполнять гимн Украины. Также извинился за побег из шоу «Ледниковый период» и признался, что хочет иметь право въезжать в Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Люди вырезали

Звезда TikTok Даня Милохин заявил, что россияне возненавидели его за исполнение гимна Украины во время стрима с блогером Артуром Бабичем. Такую версию он рассказал в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

По словам Милохина, осенью 2022 года гимн он исполнил в поддержку украинца, уроженца Кривого Рога, Бабича и в той же трансляции спел гимн России. Как утверждает блогер, зрители обрезали трансляцию так, что в ролик попало только исполнение отрывка из украинского гимна.

«Я начал петь гимн Украины после гимна России. Я сначала такой: «Россия!». Но со мной сидел друг Бабич, он — украинец. Я говорю: «Ой, прости, брат. Давайте тогда вместе с тобой споем гимн Украины. И мы две строчки пропели. Люди, конечно, вырезали только гимн Украины», — рассказал тиктокер.

Уехал, вернулся и снова уехал

Злополучный эфир с гимнами был вскоре после отъезда Милохина в Дубай. Россию блогер покинул в разгар шоу «Ледниковый период», в котором принимал участие с паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Уход из программы блогер объяснил усталостью.

В ролике Бабич учит Милохина правильному произношению слов на украинском. Внимание к стриму привлекла ведущая «России 1» Ольга Скабеева. «Будем считать, что сжег мосты», — заявила она. Затем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Милохина иноагентом. Позднее в Генпрокуратуру и Следственный комитет обратился ветеран Афганистана Роман Джамалуев с предложением запретить тиктокеру въезд в Россию.

8 сентября на странице блогера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появились кадры из Москвы. Через несколько дней глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. Сразу после этого блогер улетел из России обратно в ОАЭ.

Не от лица Америки

Комментируя спетый гимн, Милохин заявил, что не жалеет о своем поступке. Одновременно с этим он подчеркнул, что если бы знал, какие последствия это вызовет, то не стал бы петь гимн Украины.

Милохин подчеркнул, что понимает, почему на него обрушилась волна хейта. Он считает, что на него можно «обижаться» из-за этого.

Также блогер попросил извинений за уход из шоу «Ледниковый период» в разгар сезона. Когда фигурист Илья Авербух предложил ему участие в проекте, Милохин, по его словам, уже знал, что в «середине шоу захочет свалить».

«Мы откатали новый номер на тренировке, и я ночью уехал», — признался он.

«Константин Львович, здравствуйте, если вы вдруг видите это видео, я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад. Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — сказал Милохин.

Он также обратился ко всему русскому народу, заявив, что не понимает причин негативного к нему отношения. Также он утверждает, что «не от лица Америки приехал травить» россиян.

«Я хочу обратиться к народу русскому, который меня ненавидит, и я не понимаю почему. Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Может как-то обсудим», — сказал Милохин.