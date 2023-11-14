Актер Максим Белбородов — о сериале «ФК Родина», «Постучись в мою дверь» и Зое Бербер

— Расскажите о вашем персонаже Денчике в сериале «ФК Родина». Какой он? Легко ли было его играть?
— Да, его было легко играть благодаря режиссеру Ивану Плечеву, который имеет чуйку на людей и подобрал персонажей так, что мы буквально были сами собой. У Вани отличное чувство темпоритма и юмора, а это важно!
— Перед выходом сериала вы назвали его уникальным проектом. А в чем его уникальность?
— В том, что его создавала молодая команда, в этом чувствовался определенный дух свободы, легкости и драйва. Было очень приятно работать!
— По сюжету действие происходит на российско-китайской границе. А где проходили съемки на самом деле?
— Мы снимали в Нижнем Новгороде, замечательный город. Открылся для меня с невероятной стороны, настоящий курорт.
Кадр из сериала «ФК Родина»Пресс-служба сериала «ФК Родина»
— В одной из первых серий вам пришлось искупаться ночью. Зуб на зуб у вас не попадал очень правдоподобно! Было действительно холодно?
— Да, мне даже играть особо не пришлось. Мы снимали пять смен, и там было очень холодно, но здорово.
— Что показалось вам наиболее сложным на съемках? Как физически, так и морально?
— Вот как раз эти пять смен в холодной воде. Что интересно, мы снимали в непосредственной близости от кладбища. Та самая граница, которую видит зритель, это не китайская граница, а берег кладбища. Не знаю, при каких еще обстоятельствах я покупался бы рядом с кладбищем, кроме как на этих съемках.
— Если у вас осталась какая-то еще запоминающаяся история со съемок сериала — расскажите!
— Сложнее всего оказалось не попасть в ворота с 11 метров. Как бы плохо я ни играл в жизни, все пять дублей мяч предательски летел в створ ворот.
— Совпало ли чувство юмора сценаристов с вашим? Вам было действительно смешно от шуток?
— Да, конечно, мне было гомерически смешно.
— В соцсетях под фото с Зоей Бербер вы задались вопросом о том, «спят ли на ней бомжи», потому что она «горячая шо труба». Насколько близким человеком нужно стать для вас, чтобы быть достойным такого юмора?
— Достаточно близким человеком, потому что я ей сделал предложение, и теперь она моя невеста.
— Почти 10 лет назад Благовещенск (город на границе с Китаем) остался без единственного профессионального футбольного клуба в Амурской области «Амур-2010». Эта история выглядит, как отправная точка сюжета сериала. Как вы считаете, может ли шоу привлечь внимание к проблеме закрытия провинциальных клубов из-за отсутствия финансирования? И должны ли комедийные сериалы выполнять такую функцию?
— Я думаю, конечно, это может привлечь внимание к ситуации через юмор и высмеивание насущных проблем. А еще мне кажется, что это может поднять дух провинциальных команд, потому что там играют невероятные ребята. На съемках с нами снималась команда из Нижнего, они были настолько добрые и душевные! Думаю, в каждом городе нашей страны есть такие клубы, и это здорово. Так что если наш сериал замотивирует хотя бы одного их них — значит, мы свою работу выполнили.
— Следите ли вы за футболом? Болеете за «Зенит» как петербуржец?
— Не скажу, что я суперболельщик, — но, конечно, болею за «Зенит». Я даже, помню, был на стадионе — правда, пропустил гол, потому что отвлекся. Но атмосферой стадиона проникся, она там невероятная.
— А каким спортом занимаетесь вы?
— Я занимаюсь вейкбордингом с 2014 года, и это прекрасный вид спорта, который тренирует и тело, и дух. У меня есть собственный вейк-парк, который находится в Петербурге. Замечательное место!
— В российский версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вы появитесь в роли злодея Обухова (в оригинале — Каан Карадаг). Почему вы решили не смотреть сериал и не перенимать что-то у оригинального персонажа?
— Мне не хотелось перенимать настроение турецкой версии, хотелось сохранить оригинальность нашей, которая будет кардинально отличаться.
— Почему вы считаете свое обаяние «отрицательным»? Как это проявляется?
— Оно просто есть — и все. У меня достаточно строгий тип лица и тяжелый взгляд, поэтому мне кажется, я вряд ли когда-нибудь сыграю положительного героя, он мне просто не пойдет (смеется).
Кадр из сериала «ФК Родина»Пресс-служба сериала «ФК Родина»
— Идя на кастинг, видели ли вы себя в роли Серкана Болата или сразу поняли, что будете играть антагониста?
— Я сразу понял, что в этом сериале я абсолютно точно не Серкан Болат — это возвращаясь к вопросу о внешности и типаже.
— Как вы считаете, угадали ли создатели сериала, выбрав на главные роли Никиту Волкова и Лиану Грибу? Дружите ли вы?
— Мы прекрасно общаемся с Никитой Волковым, он замечательный актер, прекрасный человек и семьянин, многим у него нужно поучиться. Мне кажется, Серкан — это абсолютно его роль, он хорошо в нее попал.
— За свою карьеру вы успели сняться со многими знаменитыми российскими актерами. Кто из партнеров впечатлил вас больше всего – а с кем из них было наиболее комфортно работать?
— Безусловно, Константин Хабенский. Как бы избито это ни звучало, он действительно очень аккуратный, воспитанный, чуткий и ни в коем случае не уставший от своего ремесла человек!
— Поддерживаете ли вы общение со своей бывшей девушкой Викторией Агалаковой, которая снялась в «Эпидемии», «Нулевом пациенте» и других крупных проектах? Следите ли за ее успехами?
— Я абсолютно рад за нее, она молодец, и у нее прекрасная жизнь, но мы не поддерживаем общение.