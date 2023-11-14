Актер Максим Белбородов — о сериале «ФК Родина», «Постучись в мою дверь» и Зое Бербер Актер Белбородов заявил, что не общается с Агалаковой после расставания

Сериал «ФК Родина» выходит на сервисах Wink и more.tv. По сюжету футбольный клуб из вымышленного Приамурска на границе с Китаем теряет финансирование в разгар сезона. Чтобы спасти команду, футболисты идут на сделку с местным авторитетом и становятся контрабандистами. Исполнитель одной из главных ролей Максим Белбородов рассказал «Газете.Ru» о ночных съемках в холодной воде у кладбища, своем персонаже в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» и помолвке со звездой «Реальных пацанов» Зоей Бербер.

— Расскажите о вашем персонаже Денчике в сериале «ФК Родина». Какой он? Легко ли было его играть?

— Да, его было легко играть благодаря режиссеру Ивану Плечеву, который имеет чуйку на людей и подобрал персонажей так, что мы буквально были сами собой. У Вани отличное чувство темпоритма и юмора, а это важно!

— Перед выходом сериала вы назвали его уникальным проектом. А в чем его уникальность?

— В том, что его создавала молодая команда, в этом чувствовался определенный дух свободы, легкости и драйва. Было очень приятно работать!

— По сюжету действие происходит на российско-китайской границе. А где проходили съемки на самом деле?

— Мы снимали в Нижнем Новгороде, замечательный город. Открылся для меня с невероятной стороны, настоящий курорт.

close 100% Кадр из сериала «ФК Родина» Пресс-служба сериала «ФК Родина»

— В одной из первых серий вам пришлось искупаться ночью. Зуб на зуб у вас не попадал очень правдоподобно! Было действительно холодно?

— Да, мне даже играть особо не пришлось. Мы снимали пять смен, и там было очень холодно, но здорово.

— Что показалось вам наиболее сложным на съемках? Как физически, так и морально?

— Вот как раз эти пять смен в холодной воде. Что интересно, мы снимали в непосредственной близости от кладбища. Та самая граница, которую видит зритель, это не китайская граница, а берег кладбища. Не знаю, при каких еще обстоятельствах я покупался бы рядом с кладбищем, кроме как на этих съемках.

— Если у вас осталась какая-то еще запоминающаяся история со съемок сериала — расскажите!

— Сложнее всего оказалось не попасть в ворота с 11 метров. Как бы плохо я ни играл в жизни, все пять дублей мяч предательски летел в створ ворот.

— Совпало ли чувство юмора сценаристов с вашим? Вам было действительно смешно от шуток?

— Да, конечно, мне было гомерически смешно.

— В соцсетях под фото с Зоей Бербер вы задались вопросом о том, «спят ли на ней бомжи», потому что она «горячая шо труба». Насколько близким человеком нужно стать для вас, чтобы быть достойным такого юмора?

— Достаточно близким человеком, потому что я ей сделал предложение, и теперь она моя невеста.

— Почти 10 лет назад Благовещенск (город на границе с Китаем) остался без единственного профессионального футбольного клуба в Амурской области «Амур-2010». Эта история выглядит, как отправная точка сюжета сериала. Как вы считаете, может ли шоу привлечь внимание к проблеме закрытия провинциальных клубов из-за отсутствия финансирования? И должны ли комедийные сериалы выполнять такую функцию?

— Я думаю, конечно, это может привлечь внимание к ситуации через юмор и высмеивание насущных проблем. А еще мне кажется, что это может поднять дух провинциальных команд, потому что там играют невероятные ребята. На съемках с нами снималась команда из Нижнего, они были настолько добрые и душевные! Думаю, в каждом городе нашей страны есть такие клубы, и это здорово. Так что если наш сериал замотивирует хотя бы одного их них — значит, мы свою работу выполнили.

— Следите ли вы за футболом? Болеете за «Зенит» как петербуржец?

— Не скажу, что я суперболельщик, — но, конечно, болею за «Зенит». Я даже, помню, был на стадионе — правда, пропустил гол, потому что отвлекся. Но атмосферой стадиона проникся, она там невероятная.

— А каким спортом занимаетесь вы?

— Я занимаюсь вейкбордингом с 2014 года, и это прекрасный вид спорта, который тренирует и тело, и дух. У меня есть собственный вейк-парк, который находится в Петербурге. Замечательное место!

— В российский версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вы появитесь в роли злодея Обухова (в оригинале — Каан Карадаг). Почему вы решили не смотреть сериал и не перенимать что-то у оригинального персонажа?

— Мне не хотелось перенимать настроение турецкой версии, хотелось сохранить оригинальность нашей, которая будет кардинально отличаться.

— Почему вы считаете свое обаяние «отрицательным»? Как это проявляется?

— Оно просто есть — и все. У меня достаточно строгий тип лица и тяжелый взгляд, поэтому мне кажется, я вряд ли когда-нибудь сыграю положительного героя, он мне просто не пойдет (смеется).

close 100% Кадр из сериала «ФК Родина» Пресс-служба сериала «ФК Родина»

— Идя на кастинг, видели ли вы себя в роли Серкана Болата или сразу поняли, что будете играть антагониста?

— Я сразу понял, что в этом сериале я абсолютно точно не Серкан Болат — это возвращаясь к вопросу о внешности и типаже.

— Как вы считаете, угадали ли создатели сериала, выбрав на главные роли Никиту Волкова и Лиану Грибу? Дружите ли вы?

— Мы прекрасно общаемся с Никитой Волковым, он замечательный актер, прекрасный человек и семьянин, многим у него нужно поучиться. Мне кажется, Серкан — это абсолютно его роль, он хорошо в нее попал.

— За свою карьеру вы успели сняться со многими знаменитыми российскими актерами. Кто из партнеров впечатлил вас больше всего – а с кем из них было наиболее комфортно работать?

— Безусловно, Константин Хабенский. Как бы избито это ни звучало, он действительно очень аккуратный, воспитанный, чуткий и ни в коем случае не уставший от своего ремесла человек!

— Поддерживаете ли вы общение со своей бывшей девушкой Викторией Агалаковой, которая снялась в «Эпидемии», «Нулевом пациенте» и других крупных проектах? Следите ли за ее успехами?

— Я абсолютно рад за нее, она молодец, и у нее прекрасная жизнь, но мы не поддерживаем общение.