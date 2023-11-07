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«Состояние тяжелое». Народный артист Юрий Соломин попал в реанимацию

Mash: артист Юрий Соломин находится в реанимации с инсультом

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Юрий Соломин

Юрий Соломин

Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Врачи одной из московских больниц поместили артиста Юрия Соломина в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. По данным Mash, у актера инсульт, диагноз подтвержден соответствующими обследованиями. В больницу Соломин попал накануне, после того, как потерял сознание во дворе своего дома в Москве.

Народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении.

«Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — рассказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости в больнице уточнил, что актер находится в анестезиологии-реанимации для пациентов с острым нарушением кровообращения головного мозга.

Mash пишет, что у худрука Малого театра подтвердился инсульт.

«В день госпитализации 88-летний народный артист почувствовал слабость в левой руке, у него закружилась голова и нарушилась речь — все это указывало на инсульт. Уже в больнице Юрию Мефодьевичу провели КТ-исследование, которое подтвердило диагноз», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По сведениям Mash, cостояние Соломина осложняется тяжелой формой гипертонии, сахарным диабетом и атеросклерозом. Десять лет назад он перенес аортокоронарное шунтирование.

«Мы пока что ждем медицинское заключение. Оно будет позднее, поэтому пока не можем подтвердить информацию о тяжелом состоянии. Ждем какого-то заключения от врачей по итогам медицинского обследования. Пока никакого диагноза»,сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Государственного академического Малого театра России Таисия Галыгина.

Потерял сознание во дворе дома

88-летнией Соломин был госпитализирован накануне, после того, как он потерял сознание во время прогулки во дворе своего дома в Спиридоньевском переулке в Москве.

Mash писал, что к приезду врачей артист пришел в себя, жаловался на слабость в левой руке, головокружение и тошноту. Артисту провели необходимые обследования, но сперва инсульта не выявили.

«Врачи пришли к выводу, что у него просто резко скакнуло давление, и от этого он потерял сознание», — приводит «МК» слова своего источника в Малом театре.

По данным издания, Юрий Соломин несколько дней должен был провести под наблюдением врачей. Однако 7 ноября его перевели в реанимацию.

Долгая работа в театре и кино

Юрий Соломин — советский и российский актер, режиссер театра и кино, педагог. Родился 18 июня 1935 года в Чите.

В труппу Малого театра был принят в 1957 году, после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина. Исполнил более 50 ролей в спектаклях. Худруком Малого театра стал в 1988 году.

На счету актера около 60 фильмов и сериалов, среди которых «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить...». Как режиссер снял телефильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни», «Вначале было Слово» и фильм-спектакль «Таинственный ящик».

С 1961 года преподает в училище им. Щепкина, в 1975 году стал художественным руководителем курса «Мастерство актера».

Обладатель звания Героя Труда России, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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