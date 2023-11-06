В Москве госпитализировали актера Юрия Соломина. «Скорую» ему вызвали прохожие

Актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали. По данным Mash, у него случился инсульт. Соломин потерял сознание во дворе своего дома. Врачей вызвали прохожие. В театре сообщили, что сейчас актер в сознании и может разговаривать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соломину стало плохо на прогулке

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина госпитализировали после прогулки во дворе своего дома, сообщил Telegram-канал 112.

«Юрий Мефодьевич упал в обморок во дворе жилого дома в центре Москвы. Ему вызвали скорую помощь. Медики приняли решение немедленно доставить его в больницу», — сообщил канал в понедельник без указания источника информации.

Позже Telegram-канал Mash уточнил, что артист упал во время прогулки во дворе около своего дома в Спиридоньевском переулке в Москве. Скорую помощь художественному руководителю Малого театра вызвали очевидцы. Причиной плохого самочувствия Соломина стал инсульт. Как пишет Mash, к приезду скорой помощи 88-летний Соломин пришел в сознание. Сейчас он остается в больнице в тяжелом состоянии.

В театре не знают диагноза

В издании «Подъем» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря народного артиста Таисии Галыгиной написали, что в Малом театре достоверно не знают, с каким именно диагнозом госпитализировали худрука.

«Мы знаем только то, что он госпитализирован, действительно. Но по какой причине — неизвестно. Потерял сознание, когда садился в машину. Сейчас он находится в сознании, остальные детали пока не известны мне и директору тоже», — сказала Галыгина.

Как рассказала интернет-изданию РБК директор Малого театра Тамара Михайлова, Соломин способен разговаривать.

«Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает», — сказала Михайлова.

Актер, режиссер, худрук

Юрий Соломин — советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также театральный педагог. Родился 18 июня 1935 года в Чите. В труппу Малого театра его приняли в 1957 году. Должность художественного руководителя Малого театра он занял в 1988 году.

Известность в 1966 году актеру принесла роль Хлестакова в постановке «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Всего на счету актера более 50 ролей в спектаклях из современного и классического репертуара, которые он сыграл на сцене Малого театра.

Соломин известен широкой публике по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Дерсу Узала» (1975), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009). Всего в его фильмографии насчитывается более 80 проектов.

В фильмах «Ревизор» (1985), «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1981), «Берег его жизни» (1984) и других Соломин выступил в роли режиссера.

В апреле худрук Малого театра потребовал запретить переиначивать классику. По словам народного артиста СССР, важно, «чтобы нашу классику никто не передергивал», даже именитые режиссеры.

«Нельзя даже названия ни Островского, ни Гоголя, ни любой классики — возьмите западную, к ней можно посвободнее относиться — нашу классику переименовывать, даже название, нельзя. Это должно быть подсудным делом», — заявил он.