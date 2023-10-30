Российско-украинская команда выиграла ЧМ по Доте. Объясняем, почему это круто Team Spirit второй раз выиграла чемпионат мира по Dota 2

В американском Сиэтле завершился The International — чемпионат мира по Dota 2. Победу на турнире одержала российско-украинская Team Spirit. Команда стала второй в истории «Доты» c двумя чемпионскими титулами. Подробнее об итогах «Олимпиады» в мире киберспорта и триумфе российской Дота-сцены — в материале «Газеты.Ru».

О том, что такое Dota 2, The International — и почему в этом году там было так много россиян, читайте здесь.

Что нужно знать о Team Spirit

Team Spirit — изначально российская киберспортивная организация, в 2022 году перебазировавшаяся в Белград. Команда имеет представителей сразу в нескольких игровых дисциплинах (в частности, Counter-Strike, Hearthstone, LoL), однако наилучшие результаты у нее именно в Dota 2. В 2021-м состав «драконов» (прозвище клуба) уже становился чемпионом The International, после чего выиграл еще несколько крупных турниров. Пятерку игроков Team Spirit составляют трое россиян (Ярослав Miposhka Найденов, Денис Larl Сигитов и Магомед Collapse Халилов), а также двое украинцев (Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук).

Почему победа Team Spirit это так круто

После вчерашней победы «спириты» стали всего второй командой в истории «Доты» c двумя титулами чемпионов The International — до этого такого результата добивался лишь европейский клуб OG, который выиграл турнир в 2018 и 2019 годах.

Важно и то, как именно Team Spirit завоевала трофей: пожалуй, за все те 12 лет, что проводится чемпионат мира по Dota 2, никто не делал это так уверенно и безальтернативно для соперников. «Драконы» катком проехались по турниру, выиграв все матчи с общим счетом 19-2, и даже финал против сильнейшей команды сезона Gaimin Gladiators был закрыт ими всухую — 3-0. Team Spirit оказалась на голову сильнее всех оппонентов как в командном плане, так и индивидуально, абсолютным MVP турнира стал керри «спиритов» Yatoro — Дота-комьюнити теперь единогласно называет Илью лучшим игроком на своей позиции.

Его одноклубник Larl во время завершившегося сезона проделал путь, достойный драматической экранизации. Денис пополнил команду в конце прошлого года (он единственный, кто не входил в состав на победном The International — 2021), подвергался сокрушительной критике за каждую неудачу коллектива вне зависимости от качества собственной игры (мем «Осторожно, играет Larl» на протяжении месяцев был завсегдатаем обсуждений любого поражения «спиритов»), однако продолжал упорно работать над собой, примерно к лету набрав сумасшедшую форму, — и в итоге стал, кажется, главным открытием турнира, а также важнейшим элементом чемпионской команды. Тем трогательнее, что именно Денису его партнеры доверили первым поднять так называемый аегис — кубок, достающийся победителям The International.

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Сколько Team Spirit получила за победу

В этом году призовой фонд чемпионата мира по «Доте» составил всего $3,1 млн. Для сравнения — на The International 2021 года, где победу также одержали «спириты», он равнялся $40 млн (это до сих пор рекорд в истории всего киберспорта). При этом такое резкое падение не является следствием угасания интереса к профессиональной Dota 2, просто компания Valve, разработчик игры и организатор турнира, с недавних пор официально объявила о желании уделять куда меньше времени и финансов соревновательной «Доте» — в угоду разработке и улучшению «Доты» любительской (той, в которую играют обычные пользователи).

Таким образом, с этого года The International стал неким аналогом Олимпиады, если Dota 2 сравнивать, например, с хоккеем — это до сих пор самый престижный турнир в дисциплине, но теперь далеко не первый в плане призового фонда.

На этом фоне главным событием следующего сезона должен стать анонсированный Саудовской Аравией чемпионат мира по киберспорту — обещают, что там разыграют с отрывом рекордный призовой фонд.

За победу на The International — 2023 Team Spirit заработала $1,4 млн (+ неопределенную сумму от российской порноактрисы Евы Эльфи — она пообещала передать призерам весь свой доход от OnlyFans, который получит в течение финальных дней ЧМ). Несколько месяцев назад «драконы» также стали победителями Riyadh Masters 2023 — самого мощного в плане призового фонда турнира сезона (его провели как раз представители Саудовской Аравии). Там они выиграли $5 млн.

Результаты российских команд на The International

Минувший чемпионат мира стал настоящим триумфом СНГ-региона и, в частности, российской Дота-сцены. На The International выступили сразу 19 игроков из России (рекорд турнира) и четыре наши команды (такого никогда прежде не было), все они прошли в плей-офф (тоже небывалое ранее событие), в финальной стадии оказались три из них (да, вы угадали).

Даже соперником Team Spirit по решающему матчу была команда с игроком-россиянином в составе — Антоном Dyrachyo Шкредовым, который по ходу сезона стал одним из самых знаменитых и любимых поклонниками отечественных дотеров.

Главным открытием турнира среди СНГ-команд (если выносить Team Spirit за скобки) оказалась Virtus.pro — в Сиэтл коллектив ехал как один из главных аутсайдеров, но в итоге смог попасть в топ-8 The International.

К слову, именно с Virtus.pro у Team Spirit выдался самый сложный матч на всем турнире — «драконы» в его ходе были в шаге от поражения.

Две другие команды из СНГ — BB и 9Pandas — на The International не сказать, что провалились, но и прямо успешным их выступление назвать сложно. «Панды», под конец сезона погрязшие во внутренних проблемах, без всяких шансов вылетели вскоре после начала плей-офф, заняв 9-12 место, а BB в очередной раз не смогли реализовать потенциал своего топ-состава, проиграв сами себе в матче за выход в четверку сильнейших.

Впрочем, c учетом победы Team Spirit СНГ-регион в «Доте» сейчас абсолютно все считают сильнейшим в мире — такого не было ни разу за всю историю компьютерной игры.