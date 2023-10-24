Вспоминаем все части «Пилы» (их уже 10!) — от худшей к лучшей

10. «Пила 3D» («Saw 3D»), 2010, реж. Кевин Гротерт
Кадр из фильма «Пила 3D» («Saw 3D»)Twisted Pictures
Седьмая картина серии позиционировалась как заключительная — и семь следующих лет (до выхода ребута 2017 года) так и было. Ежегодная традиция наблюдать свежие фонтаны крови и кишок прервалась на не самой благополучной ноте. К тому времени цикл надоел, кажется, даже преданным фанатам, из-за чего сборы просели, так что в один фильм было решено вместить наработки сразу для двух частей. Это не помогло: ладно, фанаты, но к седьмой «Пиле» от «Пилы» устала и сама «Пила». Франшиза выдохлась и сдалась, скатившись в абсурдный треш и пытки ради пыток: в «играх» Конструктора стало по большому счету невозможно победить (к тому моменту под этим прозвищем уже давно действовал один из учеников героя Тобина Белла — детектив Марк Хоффман, и тестировать чью-либо «волю к жизни» не было его главной задачей). А значит, и наблюдать за происходящим стало совсем неинтересно. Тем не менее «Пила 3D» умудрилась вырулить в эффектный (дурацкий, но эффектный) финал, вернув на экран того самого доктора Лоуренса Гордона из первого фильма.
9. «Пила: Спираль» («Spiral: From the Book of Saw»), 2020, реж. Даррен Линн Боусман
Кадр из фильма «Пила: Спираль» («Spiral: From the Book of Saw»)Twisted Pictures
Спин-офф «Пилы» на бумаге казался неплохой задумкой: лента явно пыталась вернуться к корням франшизы, которая в свое время была вдохновлена культовым триллером Дэвида Финчера «Семь», и сделать акцент на детективной составляющей. К штурвалу тут вернулся Даррен Линн Боусман, державший режиссерское кресло со второй по четвертую часть (с точки зрения успеха это два из трех), но если у «Спирали» и были какие-то шансы, то их благополучно похоронил комик Крис Рок, который затеял весь этот проект. Его антихаризма вызывает мучительные воспоминания о «Комнате» Томми Вайсо, а от чудовищно неуместного рэпа в саундтреке хочется поскорее присоединиться к проигравшим в «игры» здешнего маньяка. Единственное светлое пятно во всем этом недоразумении — Сэмюэл Л. Джексон, изображающий отца главного героя, но одних его усилий, конечно, не хватает, чтобы спасти положение.
8. «Пила 4» («Saw IV»), 2007, реж. Даррен Линн Боусман
Кадр из фильма «Пила 4» («Saw IV»),Twisted Pictures
Четвертая часть стала первым отчетливым звоночком, что у «Пилы» все не слава богу. Именно тут из франшизы стала исчезать, если можно так выразиться, душа: с четвертой части изобретатель Джон Крамер официально мертв, дальше действуют его наследники (минус Аманда, она тоже погибла), а создатели «Пилы» Джеймс Ван и Ли Уоннелл не участвуют в написании сценария. В сюжете, который все продолжали и продолжали закручивать, будто это одно из смертоносных устройств Конструктора, стали проступать раздражающие дыры и нестыковки. Впрочем, здешние твисты пока еще не переходят в категорию бессмыслицы, так что картина умудряется преподнести несколько приятных сюрпризов.
7. «Пила 5» («Saw V»), 2008, реж. Дэвид Хакл
Кадр из фильма «Пила 5» («Saw V»)Twisted Pictures
Следующая серия унаследовала от четвертой «Пилы» все, кроме режиссера: позиция Боусмана досталась Дэвиду Хаклу, который работал над предыдущими частями художником-постановщиком и вторым режиссером, а после этой серии насовсем ушел из франшизы. Тут становится все тяжелее следить за нелинейным повествованием (много чего приходится держать в голове). От предшественницы пятую «Пилу» выгодно отличают симпатичный протагонист (агенту Питеру Страму еще и досталась одна из самых запоминающихся смертей) и чуть более занимательные ловушки.
6. «Пила 8» («Jigsaw»), 2017, реж. Питер и Майкл Спириги
Кадр из фильма «Пила 8» («Jigsaw»)Twisted Pictures
Из перезапуска «Пилы» вышло откровенно нелепое кино, однако нелепое именно в той степени, чтобы казаться достаточно забавным и производить впечатление глотка свежего воздуха. В каком-то смысле оно глотком воздуха и было: картинка тут для разнообразия была приведена в соответствие неким кинематографическим стандартам и не напоминала средней руки телепостановку, а привычные для франшизы флэшбеки умудрялись сыграть со зрителем неплохую шутку.
5. «Пила 6» («Saw VI»), 2009, реж. Кевин Гротерт
Кадр из фильма «Пила 6» («Saw VI»)Twisted Pictures
На второй половине дистанции «Пила» явно жалела, что ввязалась в этот забег, но иногда у серии все же открывалось второе дыхание. Этим проблеском стала шестая часть — первая из тех, которую монтажер всех предыдущих фильмов Кевин Гротерт делал в качестве режиссера (на его счету, как мы помним, и следующая седьмая, открывающая этот список). Здесь франшиза внезапно пытается выдавить из себя нечто осмысленное (не будем же мы рассматривать в этом ключе псевдофилософские рассуждения Джона Крамера) и решает высказаться насчет капитализма — то есть выписывает форменной мясорубкой не только очередную «игру» Конструктора, но и американскую систему так называемого здравоохранения. В качестве приятного дополнения тут слегка подрос уровень кинематографии (все еще телепостановка, но уже не средней руки).
4. «Пила 2» («Saw II»), 2005, реж. Даррен Линн Боусман
Кадр из фильма «Пила 2» («Saw II»)Twisted Pictures
Вторая «Пила», «зеленый свет» на которую дали уже после первых прокатных выходных дебютной, стала для франшизы чем-то вроде сиквелов «Крепкого орешка». Сценарий клипмейкера Даррена Линна Боусмана, изначально не имевший к «Пиле» отношения, переработали и вставили в цикл так, что и не заподозришь подвоха. Из этого вышло достойное, насколько было возможно, продолжение хита Джеймса Вана и Ли Уоннелла, которое наконец дало зрителям возможность получше познакомиться с персонажем Тобина Белла (в предыдущей части он всю дорогу лежал), а также любопытным образом вернуло на экран Аманду из прошлого фильма — именно она стала первой из представленных последователей Крамера. А еще как раз во второй «Пиле» есть навечно вонзающаяся в мозг сцена с бассейном шприцов.
Почетное упоминание. «Пила 0,5» («Saw»), 2003, реж. Джеймс Ван
Кадр из короткометражного фильма «Пила 0,5» («Saw»)Twisted Pictures
Перед тем, как перейти к тройке финалистов, необходимо упомянуть короткометражный фильм, с которого все началось. Картина снималась как пруф-оф-концепт — и справилась с этой задачей на «отлично». По большому счету в ней есть все, что нужно (то есть инверсированный капкан, разрывающий лицо), — за исключением разве что легендарного трека «Hello Zepp», написанного экс-участником Nine Inch Nails Чарли Клоузером для первой части франшизы и ставшего ее главной темой. Ленту можно бесплатно посмотреть на YouTube.
3. «Пила 3» («Saw III»), 2006, реж. Даррен Линн Боусман
Кадр из фильма «Пила 3» («Saw III»)Twisted Pictures
Во второй «Пиле» были более запоминающиеся ансамбль и ловушки, но именно третья часть вложила существенный вклад в развитие героев Тобина Белла и Шони Смит: лента постаралась выжать максимум из экранного дуэта, который стал одной из лучших находок франшизы, и это удалось (не то чтобы за их отношения переживалось больше, чем за свои, но область смежная). Также эта серия выигрывает за счет стройной композиции и ловких сюжетных поворотов.
2. «Пила 10» («Saw X»), 2023, реж. Кевин Гротерт
Кадр из фильма «Пила 10» («Saw X»)Twisted Pictures
Кажется, в 2023 году от «Пилы», которую уже дважды не слишком успешно пытались вернуть на экраны, никто ничего толком не ждал. Однако новая часть вдруг взяла и получила самую высокую похвалу за всю историю киносериала. Дело не в том, что до печати наконец дорвалось поколение критиков, которое росло в нулевые и любит «Пилу» как неотъемлемый элемент своего детства. Просто в десятом фильме франшиза внезапно расщедрилась полноценным кино — ну, тем, что не только с качественной картинкой (она тут изумительна), а еще с прописанной драмой и даже осмысленными диалогами. Это настоящий бенефис Белла, подтвердивший, что артист еще многое мог сказать и показать в рамках главной роли своей карьеры (тут его герой впервые оказывается по-настоящему в центре внимания). Смит, вернувшаяся к роли Аманды, от него не отстает. Если третья «Пила» не без успеха старалась выжать из этого актерского тандема все, то десятая запустила его в стратосферу. Скажем так: ради этого стоило вытерпеть даже самые большие неудачи франшизы.
1. «Пила: Игра на выживание» («Saw»), 2004, реж. Джеймс Ван
Кадр из фильма «Пила: Игра на выживание» («Saw»)Twisted Pictures
Да, у этого списка не такой майндфаковый финал, как у седьмого фильма: все сюрпризы закончились на втором пункте. Тем не менее объяснимся. Логика такая: десятая «Пила» прекрасна, однако ее бы не возникло без наглого голливудского дебюта режиссера Джеймса Вана и сценариста Ли Уоннелла (последний также сыграл в ленте одну из главных ролей — фотографа Адама, «сокамерника» доктора Гордона). Сделанный на коленке хоррор породил одну из главных франшиз во всем жанре (позднее Ван и Уоннелл повторят этот трюк с «Астралом», а отдельно Ван — еще и с «Заклятием») и запустил собственный поджанр «пыточного порно» (относиться к нему можно по-разному, но успех отрицать нельзя). «Пила» — наглядное доказательство тому, что с достаточным количеством огня в глазах можно сколотить кино, от которого ни за что не выйдет оторваться, даже если это кино про двух человек в одной-единственной локации.