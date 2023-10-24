Вспоминаем все части «Пилы» (их уже 10!) — от худшей к лучшей

В сети вышел фильм ужасов «Пила 10» — мидквел пыточной франшизы, действие которого разворачивается между событиями первой и второй частей. К ролям серийного убийцы Конструктора и его ученицы Аманды вернулись Тобин Белл и Шони Смит, а режиссером выступил Кевин Гротерт (ранее он работал над большинством картин как монтажер, а также самостоятельно снял две). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел новинку и решил сыграть в игру — расположить все части хоррор-серии в порядке от худшей к лучшей.

close 100% Кадр из фильма «Пила 3D» («Saw 3D») Twisted Pictures

Седьмая картина серии позиционировалась как заключительная — и семь следующих лет (до выхода ребута 2017 года) так и было. Ежегодная традиция наблюдать свежие фонтаны крови и кишок прервалась на не самой благополучной ноте. К тому времени цикл надоел, кажется, даже преданным фанатам, из-за чего сборы просели, так что в один фильм было решено вместить наработки сразу для двух частей. Это не помогло: ладно, фанаты, но к седьмой «Пиле» от «Пилы» устала и сама «Пила». Франшиза выдохлась и сдалась, скатившись в абсурдный треш и пытки ради пыток: в «играх» Конструктора стало по большому счету невозможно победить (к тому моменту под этим прозвищем уже давно действовал один из учеников героя Тобина Белла — детектив Марк Хоффман, и тестировать чью-либо «волю к жизни» не было его главной задачей). А значит, и наблюдать за происходящим стало совсем неинтересно. Тем не менее «Пила 3D» умудрилась вырулить в эффектный (дурацкий, но эффектный) финал, вернув на экран того самого доктора Лоуренса Гордона из первого фильма.

9. «Пила: Спираль» («Spiral: From the Book of Saw»), 2020, реж. Даррен Линн Боусман

close 100% Кадр из фильма «Пила: Спираль» («Spiral: From the Book of Saw») Twisted Pictures

Спин-офф «Пилы» на бумаге казался неплохой задумкой: лента явно пыталась вернуться к корням франшизы, которая в свое время была вдохновлена культовым триллером Дэвида Финчера «Семь», и сделать акцент на детективной составляющей. К штурвалу тут вернулся Даррен Линн Боусман, державший режиссерское кресло со второй по четвертую часть (с точки зрения успеха это два из трех), но если у «Спирали» и были какие-то шансы, то их благополучно похоронил комик Крис Рок, который затеял весь этот проект. Его антихаризма вызывает мучительные воспоминания о «Комнате» Томми Вайсо, а от чудовищно неуместного рэпа в саундтреке хочется поскорее присоединиться к проигравшим в «игры» здешнего маньяка. Единственное светлое пятно во всем этом недоразумении — Сэмюэл Л. Джексон, изображающий отца главного героя, но одних его усилий, конечно, не хватает, чтобы спасти положение.

8. «Пила 4» («Saw IV»), 2007, реж. Даррен Линн Боусман

close 100% Кадр из фильма «Пила 4» («Saw IV»), Twisted Pictures

Четвертая часть стала первым отчетливым звоночком, что у «Пилы» все не слава богу. Именно тут из франшизы стала исчезать, если можно так выразиться, душа: с четвертой части изобретатель Джон Крамер официально мертв, дальше действуют его наследники (минус Аманда, она тоже погибла), а создатели «Пилы» Джеймс Ван и Ли Уоннелл не участвуют в написании сценария. В сюжете, который все продолжали и продолжали закручивать, будто это одно из смертоносных устройств Конструктора, стали проступать раздражающие дыры и нестыковки. Впрочем, здешние твисты пока еще не переходят в категорию бессмыслицы, так что картина умудряется преподнести несколько приятных сюрпризов.

close 100% Кадр из фильма «Пила 5» («Saw V») Twisted Pictures

Следующая серия унаследовала от четвертой «Пилы» все, кроме режиссера: позиция Боусмана досталась Дэвиду Хаклу, который работал над предыдущими частями художником-постановщиком и вторым режиссером, а после этой серии насовсем ушел из франшизы. Тут становится все тяжелее следить за нелинейным повествованием (много чего приходится держать в голове). От предшественницы пятую «Пилу» выгодно отличают симпатичный протагонист (агенту Питеру Страму еще и досталась одна из самых запоминающихся смертей) и чуть более занимательные ловушки.

6. «Пила 8» («Jigsaw»), 2017, реж. Питер и Майкл Спириги

close 100% Кадр из фильма «Пила 8» («Jigsaw») Twisted Pictures

Из перезапуска «Пилы» вышло откровенно нелепое кино, однако нелепое именно в той степени, чтобы казаться достаточно забавным и производить впечатление глотка свежего воздуха. В каком-то смысле оно глотком воздуха и было: картинка тут для разнообразия была приведена в соответствие неким кинематографическим стандартам и не напоминала средней руки телепостановку, а привычные для франшизы флэшбеки умудрялись сыграть со зрителем неплохую шутку.

5. «Пила 6» («Saw VI»), 2009, реж. Кевин Гротерт

close 100% Кадр из фильма «Пила 6» («Saw VI») Twisted Pictures

На второй половине дистанции «Пила» явно жалела, что ввязалась в этот забег, но иногда у серии все же открывалось второе дыхание. Этим проблеском стала шестая часть — первая из тех, которую монтажер всех предыдущих фильмов Кевин Гротерт делал в качестве режиссера (на его счету, как мы помним, и следующая седьмая, открывающая этот список). Здесь франшиза внезапно пытается выдавить из себя нечто осмысленное (не будем же мы рассматривать в этом ключе псевдофилософские рассуждения Джона Крамера) и решает высказаться насчет капитализма — то есть выписывает форменной мясорубкой не только очередную «игру» Конструктора, но и американскую систему так называемого здравоохранения. В качестве приятного дополнения тут слегка подрос уровень кинематографии (все еще телепостановка, но уже не средней руки).

4. «Пила 2» («Saw II»), 2005, реж. Даррен Линн Боусман

close 100% Кадр из фильма «Пила 2» («Saw II») Twisted Pictures

Вторая «Пила», «зеленый свет» на которую дали уже после первых прокатных выходных дебютной, стала для франшизы чем-то вроде сиквелов «Крепкого орешка». Сценарий клипмейкера Даррена Линна Боусмана, изначально не имевший к «Пиле» отношения, переработали и вставили в цикл так, что и не заподозришь подвоха. Из этого вышло достойное, насколько было возможно, продолжение хита Джеймса Вана и Ли Уоннелла, которое наконец дало зрителям возможность получше познакомиться с персонажем Тобина Белла (в предыдущей части он всю дорогу лежал), а также любопытным образом вернуло на экран Аманду из прошлого фильма — именно она стала первой из представленных последователей Крамера. А еще как раз во второй «Пиле» есть навечно вонзающаяся в мозг сцена с бассейном шприцов.

Почетное упоминание. «Пила 0,5» («Saw»), 2003, реж. Джеймс Ван

close 100% Кадр из короткометражного фильма «Пила 0,5» («Saw») Twisted Pictures

Перед тем, как перейти к тройке финалистов, необходимо упомянуть короткометражный фильм, с которого все началось. Картина снималась как пруф-оф-концепт — и справилась с этой задачей на «отлично». По большому счету в ней есть все, что нужно (то есть инверсированный капкан, разрывающий лицо), — за исключением разве что легендарного трека «Hello Zepp», написанного экс-участником Nine Inch Nails Чарли Клоузером для первой части франшизы и ставшего ее главной темой. Ленту можно бесплатно посмотреть на YouTube.

3. «Пила 3» («Saw III»), 2006, реж. Даррен Линн Боусман

close 100% Кадр из фильма «Пила 3» («Saw III») Twisted Pictures

Во второй «Пиле» были более запоминающиеся ансамбль и ловушки, но именно третья часть вложила существенный вклад в развитие героев Тобина Белла и Шони Смит: лента постаралась выжать максимум из экранного дуэта, который стал одной из лучших находок франшизы, и это удалось (не то чтобы за их отношения переживалось больше, чем за свои, но область смежная). Также эта серия выигрывает за счет стройной композиции и ловких сюжетных поворотов.

2. «Пила 10» («Saw X»), 2023, реж. Кевин Гротерт

close 100% Кадр из фильма «Пила 10» («Saw X») Twisted Pictures

Кажется, в 2023 году от «Пилы», которую уже дважды не слишком успешно пытались вернуть на экраны, никто ничего толком не ждал. Однако новая часть вдруг взяла и получила самую высокую похвалу за всю историю киносериала. Дело не в том, что до печати наконец дорвалось поколение критиков, которое росло в нулевые и любит «Пилу» как неотъемлемый элемент своего детства. Просто в десятом фильме франшиза внезапно расщедрилась полноценным кино — ну, тем, что не только с качественной картинкой (она тут изумительна), а еще с прописанной драмой и даже осмысленными диалогами. Это настоящий бенефис Белла, подтвердивший, что артист еще многое мог сказать и показать в рамках главной роли своей карьеры (тут его герой впервые оказывается по-настоящему в центре внимания). Смит, вернувшаяся к роли Аманды, от него не отстает. Если третья «Пила» не без успеха старалась выжать из этого актерского тандема все, то десятая запустила его в стратосферу. Скажем так: ради этого стоило вытерпеть даже самые большие неудачи франшизы.

1. «Пила: Игра на выживание» («Saw»), 2004, реж. Джеймс Ван

close 100% Кадр из фильма «Пила: Игра на выживание» («Saw») Twisted Pictures

Да, у этого списка не такой майндфаковый финал, как у седьмого фильма: все сюрпризы закончились на втором пункте. Тем не менее объяснимся. Логика такая: десятая «Пила» прекрасна, однако ее бы не возникло без наглого голливудского дебюта режиссера Джеймса Вана и сценариста Ли Уоннелла (последний также сыграл в ленте одну из главных ролей — фотографа Адама, «сокамерника» доктора Гордона). Сделанный на коленке хоррор породил одну из главных франшиз во всем жанре (позднее Ван и Уоннелл повторят этот трюк с «Астралом», а отдельно Ван — еще и с «Заклятием») и запустил собственный поджанр «пыточного порно» (относиться к нему можно по-разному, но успех отрицать нельзя). «Пила» — наглядное доказательство тому, что с достаточным количеством огня в глазах можно сколотить кино, от которого ни за что не выйдет оторваться, даже если это кино про двух человек в одной-единственной локации.