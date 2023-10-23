Суд не удовлетворил иск третьей жены Александра Градского

Спустя почти два года после смерти певца и композитора Александра Градского его родственники продолжают споры по поводу наследства. Пару дней назад Тверской суд Москвы поделил активы на пять частей — между вдовой Мариной Коташенко и четырьмя детьми. Третья жена — Ольга Градская просила выделить из наследной массы половину имущества, нажитого во время брака с ней, однако суд ей отказал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск третьей жены Александра Градского Ольги, претендовавшей на наследство музыканта.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — сообщает РИА Новости.

Градская обратилась в суд еще в 2022 году. Иск был подан к вдове экс-супруга Марине Коташенко и собственным детям — Марии и Даниилу.

По закону бывшая жена музыканта не была прямой наследницей, и наследство Градского поделили между Коташенко, двумя несовершеннолетними детьми супругов и взрослыми детьми от брака с Градской. Двум старшим детям достался загородный особняк, а вдове и младшим — квартира в центре Москвы и тот самый дом, который артист построил по соседству с основным. Однако экс-супруга музыканта потребовала выделить ей долю в части имущества, нажитого в период брака.

«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здание», — сообщали в суде.

Разбирательства по делу прошли в закрытом режиме.

Ольга Градская (урожденная Фартышева) состояла в браке с музыкантом с 1980 по 2001 год.

Народного артиста не стало 28 ноября 2021 года. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга, ему было 73 года. Сразу после его кончины началась дележка наследства, а спустя полтора месяца его вдову ограбили.

100 млн рублей и еще немного

В январе 2022-го вдова певца подверглась вооруженному нападению, ее вынудили отдать 100 млн рублей. Инцидент произошел в районе Наро-Фоминска — на 255-м километре ЦКАДа. Грабители сымитировали аварию, Коташенко остановилась, и к ней в автомобиль подсели трое вооруженных мужчин. Под угрозой расправы Коташенко приехала домой и отдала им хранившиеся там деньги.

Нападение произошло утром, но женщина обратилась в полицию только поздно вечером, что вызвало подозрения.

В октябре 2022-го суд приговорил уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова к 8 годам и 2 месяцам колонии и обязали выплатить потерпевшей около 99,2 млн рублей. В суде злоумышленник заявил, что не знает, где находятся его сообщники.

В августе 2023-го дом Коташенко под Наро-Фоминском вновь обокрали. Из дома вынесли стулья, столовые приборы, проектор и портрет матери Градского.

«Самой странной пропажей можно назвать исчезновение семейной реликвии, которая, впрочем, интересна только близким артиста. Из дома исчез портрет матери Александра Градского, который висел на стене, — поведали нам, — сложно предположить, что портрет мог заинтересовать постороннего человека», — заявил друг Градского.

Кража денег

Незадолго до второго ограбления в ОМВД по Тверскому району обратился сын Александра Градского Даниил Градский. Он заявил, что Коташенко, предположительно, вывезла энную сумму денег из квартиры в Козицком переулке после того, как его отцу стало плохо в конце ноября 2021 года.

Как сообщал Telegram-канал Baza, Градский-младший «пытался договориться с Мариной, но не удалось». Теперь он хочет привлечь к делу правоохранительные органы.

Вдова артиста на этот счет заявила, что «ничего не слышала и не знает».

Иск сестры

В октябре прошлого года двоюродная сестра Градского Наталья заявила, что хочет вернуть имущество, которое ее брат «несправедливо» оформил на себя. Женщина собирается решить свой вопрос с помощью суда.

Наталья Градская больше 20 лет живет в Ницце. После смерти музыканта она приняла участие в программе «Судьба человека» и заявила, что двоюродный брат скрыл от нее смерть отца и не говорил, где находится его могила, а позже предъявил ей документы, согласно которым все свое имущество Борис Градский завещал племяннику, а не дочери.

«Претензии у меня были и есть только к брату, но закон так устроен, что если при жизни он не успел или не захотел решить эти проблемы, они переходят к наследникам. Буду бороться за квартиру и наше родовое гнездо в Расторгуево», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

В январе 2023-го она вновь приехала в Россию, но подавать иск не стала.