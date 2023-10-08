«В луже крови с пробитой головой»: отец нашел 36-летнего экс-клавишника «Руки Вверх» мертвым

В Москве скончался 36-летний бывший клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин. Тело музыканта в луже крови с пробитой головой обнаружил его отец. Он убежден, что сына «зверски убили», потому что в последнее время он получал угрозы, однако у правоохранительных органов другая точка зрения. Об обстоятельствах гибели музыканта читайте в материале «Газеты.Ru».

Убийство или травма?

5 октября 63-летний композитор Дмитрий Капырин приехал в гости к своему сыну Владимиру — 36-летнему экс-клавишнику группы «Руки Вверх», проживающему в квартире на Ельнинской улице в Москве, сообщило ТАСС. Мужчина нашел музыканта на полу. Он подумал, что тот без сознания, поэтому какое-то время пытался привести сына в чувство, однако это не помогло, уточнило агентство «Регнум».

Позднее отец музыканта написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Умер мой сын Володя Капырин, точнее был зверски убит у себя в квартире».

По данным ТАСС, специалисты не обнаружили на теле клавишника признаков насильственной смерти. «Регнум» со ссылкой на источник сообщало, что отец заметил рану на голове сына. Однако сотрудники правоохранительных органов полагают, что музыкант потерял сознание и получил ее при падении.

«Да, к сожалению, Володя ушел из жизни. И насколько я знаю от родных, он был обнаружен избитым в своей квартире. <…> Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти», — рассказал концертный директор «Руки Вверх» Роберт Погосян.

По данным ТАСС, причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность, однако экспертизы еще проводятся. Источник со ссылкой на отца покойного утверждает, что Владимир часто выпивал.

«У нас все подавлены и в трауре», — прокомментировал смерть коллеги солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в беседе с «Пятым каналом».

Музыканту угрожали неизвестные

Shot проинформировал, что отец нашел музыканта лежащим в луже крови с пробитой головой. На его теле были следы от побоев. По словам отца, незадолго до произошедшего Владимир поссорился с неизвестными людьми, которые ему угрожали. Кроме этого, из квартиры клавишника пропали 500 тысяч рублей и мобильный телефон.

«Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили. Имеет ли это отношение к смерти, никто не знает», — заявил отец музыканта в беседе с РИА Новости.

Как сообщает mk.ru, 2 октября неизвестные сильно избили музыканта на улице. Он не стал обращаться за медицинской помощью, так как не посчитал свои травмы серьезными. 3 октября родители Капырина не смогли до него дозвониться. Отец решил приехать к нему 5 октября, тогда он и обнаружил тело сына.

По словам композитора, дверь квартиры его сына была открыта изнутри ключом. Он считает, что музыкант сам впустил убийцу. Отец утверждает, что Владимир никогда не оставлял дверь открытой. Композитор добавил, что сотрудники правоохранительных органов отказались показать ему лицо клавишника.

Дмитрий добавил, что в заключении судмедэкспертизы сказано, что его сын скончался не от побоев. По этой причине смерть не признали насильственной. Однако родственники уверены, что музыканта убили. Несмотря на это, семья погибшего не будет оспаривать заключение.

Похороны состоятся 11 октября на кладбище в деревне Овчинино, недалеко от города Покров Владимирской области. Там находится дом семьи, который любил покойный. Прощание состоится в Москве, а отпевание пройдет в центральном храме Покрова, написала родственница погибшего Анна Капырина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кто такой Владимир Капырин

Музыкант родился 1 марта 1987 года в семье пианистки и композитора. Он решил пойти по стопам родителей и выбрал карьеру джазового пианиста, стал лауреатом нескольких фестивалей и конкурсов. Кроме того, музыкант входил в число участников нескольких музыкальных групп — «Харизмы», «Руки Вверх», Jazzmobile Алины Ростоцкой, квартета народного артиста Алексея Кузнецова. Также музыкант аккомпанировал исполнителю Сергею Трофимову.

«Осень ощутимо дает о себе знать желтизной листьев и вечерней прохладой…Будущее туманно, как дымка над Москвой-рекой. Что ж, есть интересные проекты и over востребованность — это главное, плывем дальше», — написал музыкант в своем последнем посте в социальной сети «ВКонтакте».

На своей странице Капырин публиковал фотографии с концертов. Кроме этого, он занимался аранжировкой песен, которыми делился со своими подписчиками.