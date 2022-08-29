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Общество

«Ушел и не вернулся». Что известно о смерти бывшего игрока команды КВН «Северный квартал»

Бывший игрок КВН Никита Сумароков неожиданно умер за две недели до 31-летия

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Никита Сумароков/VK
Бывший игрок КВН и ведущий свадеб Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле незадолго до своего 31-летия и свадьбы. Ему внезапно стало плохо на улице, прибывшие медики констатировали остановку сердца.

За месяц до свадьбы

11 сентября Никите Сумарокову исполнился бы 31 год, сообщает TagilCity.ru. А на 23 сентября у него должна была состояться свадьба. Друг мужчины Денис рассказал, что 26 августа бывший игрок КВН пошел в гости к друзьям.

«Ушел за гаражи на 2 минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — сказал Денис.

По его словам, они общались каждый день, за три часа до смерти 26 августа Сумароков тоже позвонил ему. Но разговор не состоялся, так как Денис был занят на работе. Мужчина пообещал перезвонить другу позже.

«Это был последний звонок его в жизни», — заключил Денис.

Согласно информации издания, у погибшего остались мать и невеста. Близкие и друзья собирают средства на прощание с Сумароковым. Церемония запланирована на 31 августа.

Сумароков в 2010-х годах был фронтменом популярной команды КВН «Северный квартал», выступавшей в лиге «Новая версия». Затем он построил карьеру ведущего свадеб.

Иван Воронин, игравший с Сумароковым, рассказал «Газете.Ru», что сначала играл в КВН от института, а потом познакомился с Сумароковым и перешел к нему в команду. Вместе они выступали около пяти лет.

«Он запомнился мне тем, что всегда из любой ситуации он с юмором мог найти выход. Если мы писали шутки, то он был вдохновителем всей команды. И не только всей команды, а вообще КВН в Тагиле. Другие команды могли обратиться к нему за помощью в написании материала. Он мог, как говорится, из мухи сделать слона. Был очень веселым. Было круто», — вспоминает Воронин.

По его словам, команда «Северный квартал» была популярна не только в Тагиле, но во всей Свердловской области. Они «выделялись неординарным юмором».

«Нас звали, про нас писали и слышали. Никита дал толчок какому-то новому КВН в Тагиле. У него был свой юмор, за который нас любили и смеялись вместе», — заключил Иван.

Про умершего вспоминают и в соцсетях:

«Я с ним дружил в детстве, Никита был душой компании! Веселый искренний пацан! Жаль», — написал Захар в комментариях к посту сообщества «Инцидент Тагил».

«Это сын моей одноклассницы. Я просто в шоке. Леночка, милая, соболезную. Как страшно хоронить своих детей. Я знала Никиту с детства. Невесте тоже соболезнования», — написала Галина.

«Обалдеть, Никита умер… Мы дружили, когда были подростками, играли в одной театральной студии», — написала Мария.

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