В России запретили прокат фильма «Айта». РКН увидел в нем пропаганду национализма

Минкульт отобрал прокатное удостоверение у самого кассового в истории якутского фильма «Айта». Ранее Роскомнадзор нашел в нем демонстрацию «неравенства по национальному признаку» и потребовал удаления с онлайн-платформ. Режиссер Степан Бурнашев заявил, что хотел показать пагубные последствия разобщенности народов. За картину вступились глава Якутии, депутаты Госдумы и режиссер Сокуров.

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева, тем самым запретив демонстрацию картины в кинотеатрах и по кабельным или эфирным каналам.

«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 №2734», – свидетельствует запись в реестре удостоверений.

Упомянутый приказ на данный момент не размещен ни на сайте Минкульта, ни на официальном портале опубликования правовых актов.

19 сентября Роскомнадзор потребовал от российских онлайн-кинотератров удалить фильм со своих платформ.

В ведомстве заявили, что в ленте содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России» и демонстрируется «неравенство лиц по национальному признаку».

По утверждению РКН, в картине «положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности».

О чем фильм

Премьера драмы «Айта» состоялась 30 марта текущего года. Действие картины происходит в якутском поселке. Местная 16-летная школьница Айта пытается покончить с собой, оставив записку о том, что ненавидит некого Афоню. На вскрытии выясняется, что она была беременна. Подозрения падают на русского полицейского Афанасия, который незадолго до трагедии подвозил Айту домой.

Жители села пытаются устроить над Афанасием самосуд, однако на его защиту встает глава отдела полиции, якут Николай. Отец Айты и его друзья намерены штурмовать участок, однако мать девушки, просматривая ее телефон, выясняет, что Афоня – это возлюбленный Айты, якутский школьник из другого поселка. В финале отец девушки просит прощения у русского полицейского.

Картина стала самым кассовым якутским фильмом в истории, она собрала в прокате 26,4 млн рублей, на сеансах в кино ленту посмотрели почти 80 тыс. зрителей.

«Айта» была удостоена двух наград российского кинофестиваля авторского кино «Зимний»: Степан Бурнашев стал обладателем приза за лучшую режиссуру, а актера Иннокентия Луковцева, сыгравшего полицейского Афанасия, признали лучшим актером.

Позиция режиссера

Бурнашев в беседе с газетой «Ведомости» заявил, что претензии Роскомандзора ему непонятны, так как задачей фильма была демонстрация пагубных последствий разобщенности народов.

«История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии», – пояснил режиссер.

По его словам, «Айта» должна показать зрителям, что в любой ситуации необходимо найти в себе силы на диалог и поиск истины, а «не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры».

В интервью «Осторожно Media», которое опубликовала журналистка Ксения Собчак, Бурнашев рассказал, что не смог связаться с Роскомнадзором и не получил официального ответа, а обоснования блокировки картины узнал из СМИ. Он выразил надежду, что это «недоразумение».

Режиссер повторил, что в картине нет пропаганды национализма и нет отрицательных персонажей – есть просто люди разных национальностей и проблемы, раскрывающиеся через их поступки.

«Если внимательно посмотреть, то фильм об обратном, о том, что не нужно заниматься шовинизмом, что все мы люди, главное нам общаться, разговаривать и не придерживаться человеконенавистнеческих взглядов», – подчеркнул Бурнашев.

Кто заступился за «Айту»

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал скандал с «Айтой» и якутским фильмом «Кандидат» режиссера Дмитрий Шадрин – второй картине Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения. Как сообщило издание SakhaDay со ссылкой на источник, министерство увидели в картине пропаганду ЛГБТ из-за персонажа-мужчины в женской одежде и парике.

«Прекрасно знаю режиссеров, снявших эти картины. Они оба патриоты. Никаких фильмов про нетрадиционные ценности и национализм оба в принципе не способны снять. У них в голове этого нет», – заявил Николаев.

Он предположил, что «некоторые начали бояться» успехов республики в кинематографе, из-за чего начали предприниматься шаги по ограничению якутского кино «через такие надзорные действия».

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов, комментируя запрет РКН, назвал фильм «Айта» «достойным», но обжаловать требования ведомства отказался. По его словам, «решение Роскомнадзора не обсуждают, его нужно выполнять». При этом министр выражал надежду, что Минкульт России рассмотрит запрет, и заявил о готовности регионального министерства предоставить экспертное заключение.

Депутат из Якутии Федот Тумусов заявил, что режиссер «наверняка руководствовался благими намерениями» и призвал привлечь к оценке фильма специалистов.

Депутат Сардана Авксентьева, занимавшая пост мэра Якутска в 2018 – 2021 годах, в разговоре с «Осторожно Media» назвала фильм многоуровневым, непростым и захватывающим.

«Думаю, Роскомнадзор запретил, не разобравшись до конца. А жаль, ведь «Айта» именно о том, как пагубны клише и ярлыки», – сказала она.

Вступился за картину также популярный российский киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. В своем Telegram-канале он заявил, что Роскомнадзор заблокировал его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после просьбы опубликовать результаты экспертизы фильма «Айта».

Кроме того, «большой ошибкой» и запрет фильма назвал режиссер и сценарист Александр Сокуров. «Это очень странная политическая акция. Кино нельзя запрещать. Это по природе свободное искусство», — заявил он.