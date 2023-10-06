«Мошенничество или подделка документов». Светлана Лобода проиграла суд композитору

Автор хита «К черту любовь» Олег Влади обвинил певицу Светлану Лободу в нарушении его авторских прав из-за того, что она исполняла песню без указания имени композитора. Истец требовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей, но суд присудил ему только 50 тысяч. Влади обвиняет Лободу в подделке его подписи под договором, что может закончиться для нее уголовным делом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинская певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь» Олегу Влади, сообщает Telegram-канал Shot. Согласно вердикту, звезда должна будет выплатить ему 50 тысяч рублей моральной компенсации, а также оплатить госпошлины. Кроме того, видеозапись концерта, из-за которого возник судебный спор, удалят с интернет-платформы.

Композитор подал иск, когда нашел в одном из онлайн-кинотеатров запись концерта Лободы от 2020 года. Певица исполняла написанную им песню, но не упоминала его как автора.

Влади потребовал 500 тысяч рублей моральной компенсации. Судья удовлетворил требования лишь частично.

Фальшивый договор

Команда Лободы предоставила договор на украинском языке об авторских правах, под которым стоит подпись Влади. Сам он утверждает, что ничего не подписывал, а подпись подделали.

«Согласно договору я Лободе передал чуть ли не право на анонимность! Чего не было и быть не могло, разумеется. За всю свою более чем 15-летнюю творческую карьеру я не сталкивался с таким вопиющим хамством и фактически преступным поведением», — заявил Влади.

«В досудебном порядке решить этот вопрос не представлялось возможным. Вести конструктивный диалог менеджерам Светланы удается хуже, чем подделывать документы…» — добавил он.

Адвокат Сергей Жорин предупредил, что Лобода может стать фигурантом и уголовного дела, если факт подделки подписи будет доказан.

«Я неоднократно видел, как в ходе судебного процесса, когда назначалась судебная экспертиза, устанавливалось, что подпись подлинная, и человек менял свои показания. Доказывать свою правоту Олег Влади будет в ходе судебного разбирательства», — отметил юрист.

Следствие может квалифицировать действия команды певицы как мошенничество или подделку документов и возбудить в их отношении уголовное дело.

В мае 2023 года Влади также подал в суд на Comedy Club Production из-за выпуска шоу «Танцы» 2016 года. В программе Лобода исполнила свой хит «А может к черту любовь», но в титрах шоу композитор тоже не увидел упоминания своего имени.

Критика певицы

Лобода родилась на Украине, но многие годы жила в России и построила здесь музыкальную карьеру. Через пять дней после начала военной операции РФ на Украине она записала видеообращение с призывом остановить конфликт. Весной 2022 года она уехала из страны. В настоящее время проживает в Латвии.

Сразу после видеообращения певицы «Русская Медиагруппа» расторгла контракт с ней за «резкие высказывания в адрес России и коллег по сцене». Песни и клипы артистки сняли с эфиров телеканала RU.TV и «Русского радио».

20 апреля Лободе запретили въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с российской спецоперацией на Украине.

Недавно Лободу также раскритиковали за ролик о раздаче своих автографов военным ВСУ. Ее упрекнули в том, что она раздавала открытки с подписью на русском языке, и уличили в самопиаре.

В начале августа украинские беженцы в Польше упрекнули певицу в поддержке России. Лобода посетила один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве и привезла туда бытовую технику, спортивное снаряжение для детской площадки. Беженцы заявляли, что Лобода демонстрирует «показную доброту» и припомнили ей поддержку президента России Владимира Путина в прошлом.