Пугачева помогала, Элтон Джон прислал цветы: как открывали памятник Моисееву

Памятник Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в годовщину его смерти. Прототипом скульптуры стала постановка Моисеева «Боль разлуки». По словам директора артиста Гороха, в создании скульптуры помогала Алла Пугачева. Она хотела оплатить работы, но Горох отказал ей, взяв все расходы на себя. Моисеев умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал третий по счету инсульт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Боль разлуки

В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник в честь заслуженного артиста России Бориса Моисеева, написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение директора певца Сергея Гороха.

«В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции «Боль разлуки». Скульптором является Филипп Трушин. <...> Форма камня представляет из себя сложенные крылья, как будто застывшие в воздухе», — сказал он.

Памятник передает образ Моисеева, который находится в движении. По задумке скульптора, скульптура символизирует визионерский подход певца к формированию постсоветской хореографии и поп-культуры. Памятник вылит из бронзы. Высота скульптуры составила 3 метра. Постамент фигуры сделан как монолитный блок из белого мансуровского гранита. На нем высечены слова из песни «Начни с себя весь мир любить».

По словам директора певца, в честь открытия монумента цветы прислали британский певец и пианист Элтон Джон, заслуженный артист России Филипп Киркоров, эстрадная певица Лариса Долина, народная артистка России Алла Пугачева и ее дочь — эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте.

Участие Пугачевой

Монумент помогала создавать Пугачева. Горох поблагодари артистку за помощь. По его словам, она постоянно была на связи и давала ценные советы относительно того, как именно должен выглядеть памятник, посвященный ее другу. Они даже виделись в Юрмале во время фестиваля латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле, где обсуждали тему памятника.

Как отметил Горох, советы Аллы Борисовны важны, поскольку она была единственной из коллег, кто оставался и с самим Моисеевым на связи до последнего и оказывала помощь музыканту. Однако, по его словам, в Москву на открытие памятника певица не приедет и не увидит лично бронзовую скульптуру Моисеева.

По словам директора артиста, Пугачева хотела оплатить памятник певцу, но Горох отказал ей, взяв все расходы на себя.

«Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне предлагали помощь в этом вопросе, но я считаю, что это мой долг, и я сам должен это сделать», — подчеркнул Горох.

Инсульт в 68 лет

Моисеев скончался год назад — 27 сентября 2022 года. Артисту было 68 лет. Причиной смерти артиста стал перенесенный им третий инсульт. Первый случился в 2010 году, когда певцу было 56 лет. После этого за Моисеевым стал ухаживать Горох.

С заслуженным артистом России простились 2 октября 2022 года в траурном зале Троекуровского кладбища. Тогда всем гостям подарили белые бумажные кораблики с подписью: «С любовью, Ваш Б. Моисеев», сделанной артистом, предположительно, от руки красной ручкой.

Последние годы жизни певец страдал от тяжелой болезни. Из-за этого он перестал выступать и очень редко появлялся на публике. В основном находился дома в Юрмале. Как рассказывал Горох, Моисеева было невозможно заставить обратиться за помощью к врачам. В результате инсультов музыкант располнел, появились проблемы с подвижностью рук и речью.

Моисеев родился 4 марта 1954 года в белорусском Могилеве. Карьеру начал в качестве танцора, работал артистом балета и стал хореографом-постановщиком. Был режиссером-постановщиком муниципального театра в американском Новом Орлеане. Карьеру певца начал в 90-е. Среди самых известных его композиций: «Голубая луна», исполненная дуэтом с Николаем Трубачом; «Две свечи», записанная с Аллой Пугачевой.