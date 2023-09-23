«Человек невозможной доброты». Скончалась вторая жена Константина Райкина – актриса Алагез Салахова

В Баку после продолжительной болезни умерла 70-летняя актриса и художница Алагез Салахова. У нее было всего лишь четыре роли в кино: актриса и художница предпочла семью карьере. Она заботилась о своем втором муже Константине Райкине, но он влюбился в другую и ушел. После этого Салахова стала жить вместе со своим сыном, замуж она так и не вышла. О том, как сложилась жизнь актрисы, читайте в материале «Газеты.Ru».

19 сентября после продолжительной болезни скончалась актриса и художница Алагез Салахова. Об этом сообщил ее сын Дан Султанов в своих социальных сетях.

«Шесть месяцев мы провели в больнице, на лечении. За границей, потом в Баку. Но все равно... Сегодня ночью не стало моей мамы, человека невероятной, невозможной доброты, таланта, мудрости и какого-то вселенского всепрощения. Таких, как она, присылают на Землю, чтобы кто-то что-то понял, может, стал добрее, а может — поумнел... Кто-то понял, кто перед ним, а кто-то — нет. Что ж... Не повезло этим вторым. И мне», — написал Султанов.

Также о смерти актрисы в социальных сетях сообщил Орхан Султанов.

«Наши посиделки в московских ресторанах заканчивались далеко за полночь, а на утро мы созванивались и обсуждали то, что не успели. Это были бесценные дни, проведенные с тобой... Гуля, наше с тобой последнее селфи. Сколько смеялись и вспоминали. Очень рано оставила нас. Будешь всегда в моем сердце, лети так же красиво, как ты жила», — написал Султанов.

21 сентября Салахову похоронили в Баку на Ясамальском кладбище, ее провожали близкие люди, коллеги и родственники.

Встреча с Райкиным

Салахова родилась в 1953 году в Москве в семье народного художника СССР Таира Салахова и театрального художника Ванцетты Ханум. Ее бабушка — Тамара Ханум — была народной артисткой СССР, лауреатом Сталинской премии, а также певицей и танцовщицей узбекского происхождения.

Родители Салаховой дружили с Аркадием и Руфью Райкиными. Однажды обе семьи вместе отдыхали в Прибалтике, там и встретились 14-летняя Алагез и 17-летний Константин. По воспоминаниям близких, Костя сразу понравился Гуле, но их юношеское увлечение не переросло во что-то большее. После школы Салахова уехала на родину отца — в Азербайджан. Там она встретила своего первого мужа и родила сына. В это время Райкин женился на студентке режиссерского факультета ГИТИСа Елене Курицыной.

Оба брака не заладились. Салахова узнала, что муж ей изменяет, поэтому собрала вещи и вернулась в Москву. В 1979 году ее младшая сестра, которая тесно общалась с Райкиным, пригласила его в гости. Так они встретились вновь. Вскоре оба официально развелись со своими супругами и вступили в брак. Пара решила не отмечать пышную свадьбу: Салахова надела наряд малинового цвета, а Райкин был в белом костюме. Отмечали торжество они у себя дома.

«Для меня внешность мужчины никогда не имела значения. Костя был очаровательным во всем, в общении. И, конечно, он очень талантлив», — сказала через много лет Салахова в интервью «Экспресс газете».

Карьера Райкина шла в гору, поэтому все домашние обязанности на себя взяла его жена, она никогда не жаловалась на это. Через какое-то время артист начал увлекаться другими женщинами, причем делал это на глазах у супруги. Каждый раз Салахова верила ему и прощала. Однако однажды он настолько сильно влюбился, что решил уйти из семьи. По словам актрисы, она до конца не верила, что муж может пойти на такой шаг. После развода она тяжело заболела.

«В том, что мы разошлись, моей вины нет. Наверное, его нынешняя супруга смогла устроить жизнь так, что ему с ней комфортно», — сказала Салахова.

Всего четыре фильма

В 1978 году Салахова дебютировала в кино, сыграв Севиль в драме «Юбилей Данте» студии «Азербайджанфильм». После этого ее пригласили сняться в картине «Перед закрытой дверью» вместе с Александром Калягиным и Родионом Нахапетовым, она воплотила в жизнь образ Рены. Калягин стал ее партнером и в следующем фильме «Другая жизнь», где она сыграла Тамиллу. В 1987 году Салахова в последний раз приняла участие в съемках фильма, это была картина «Смысл жизни» — биографическая лента, посвященная руководителю компартии Узбекской ССР Юсупову.

Закончив со съемками в кино, Салахова открыла свой продюсерский центр «Алагез».