«Не могу ли я помочь с ремонтом?»: Галкин ответил на очередную отмену концертов в Казахстане

Концерты Галкина 8 и 9 октября не состоятся в Алма-Ате и Астане. В одном зале сломалась механика сцены, другой зал закрыли из-за ремонта на сетях водопровода в городе. Галкин предложил помочь залам с ремонтом. Это уже не первая отмена выступлений артиста в Казахстане — до этого концерт отменили в Астане из-за «Дня учителя». В сентябре не состоялся концерт юмориста в Эстонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ремонт водопровода и сцены

В Астане и Алма-Ате отменили концерты российского артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили на сайте астанинского портала «Казахконцерт» и написало агентство ТАСС со ссылкой на информацию администрации Дворца Республики в Алма-Ате. Выступления артиста должны были пройти 8 и 9 октября на двух площадках. Концерты не состоятся из-за ремонтных работ в залах.

«В период с 4 по 10 октября 2023 года коммунальное предприятие «Астана су арнасы» («Астанинский водоканал») будет проводить технические работы на сетях водопровода на территории города. В связи с этим, все мероприятия в Центральном концертном зале «Qazaqstan» в указанные сроки будут отменены», — говорится в распространенном сообщении «Казахконцерта».

На сцене «Qazaqstan» Галкин должен был выступить 8 октября.

В администрации Дворца Республики в Алма-Ате предупредили о двухнедельных технических работах, их начали в воскресенье, 1 октября. Возникли неполадки с «механикой сцены». В связи с этим работу Дворца Республики экстренно приостановили. Тут концерт Галкина стоял в расписании на 9 октября.

Отмена других концертов

Юморист на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) поинтересовался, может ли он помочь залам с ремонтом. Он также отметил, что все билеты на эти два концерта распродали.

«Одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! <...> Не могу ли я помочь залу с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями», — написал он.

Галкин уже сообщал об отмене своего августовского выступления в Астане из-за «Дня учителя». Тогда он выразил мнение, согласно которому казахстанские власти ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране.

В конце последнего летнего месяца представители концертного зала Алексела в Таллине объявили об отмене концерта Галкина, который планировали на 15 сентября 2023 года. Причину отмены не указали. Затем юморист уточнил, что собирается дать три концерта в Эстонии с 16 по 18 февраля 2024 года.

Отъезд из России

Галкин вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой с детьми уехал в Израиль весной 2022 года, после начала спецоперации на Украине. В России певицу проверяли по статье о дискредитации российской армии. Галкина внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года из-за «осуществления политической деятельности». Тогда же Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом.

В мае певица приезжала в Москву на прощание с модельером Валентином Юдашкиным.

По последним данным, Галкин и Пугачева получили израильское гражданство и поселились в пригороде Тель-Авива. 20 сентября юморист показал в Instagram совместное фото со своей женой. На снимке супруги запечатлены на фоне пустынного пляжа в Тель-Авиве.