Нейросети против человечества. Что известно о новой книге Пелевина

Юбилейный 20-й роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» выходит в издательстве «Эксмо» и книжных сервисах 29 сентября. Он появится в продаже в 20:23 по Москве. Это первый раз, когда одновременно с выходом печатной версии новая книга Пелевина станет доступна онлайн на платформах «Букмейт» и «Литрес». О том, что нужно знать перед покупкой произведения, — в материале «Газеты.Ru».

Действие книги «Путешествие в Элевсин» разворачивается в мире предыдущих книг Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Это третья часть серии, но читать ее можно и отдельно. На обложке изображены воины с вилами и лопатами, которые несут в руках золотой шлем.

close 100% Новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» Издательство «Эксмо»

На обратной стороне книги — римлянин в шлеме Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны» и содержание романа в виде хэштегов #ChapGTT, #умаЛопата, #Ахерон, #ТоварищГейзер, #Гегесий, #Персефона, #ОкоБрамы и других. Обложку предоставил «Газете.Ru» мобильный книжный сервис «Букмейт».

О чем «Путешествие в Элевсин»

«Действие романа разворачивается во вселенной Transhumanism INC. — глобальной корпорации, владеющей подземными хранилищами с банками, в которых живут мозги умерших людей. Все нейросети, способные мыслить самостоятельно и самообучаться, были уничтожены во время Мускусной ночи (производное от фамилии Илона Маска, Musk — англ. «мускус»), — рассказали в пресс-службе сервиса.

Согласно аннотации, начальник службы безопасности Transhumanism INC. адмирал-епископ Ломас пребывает в ожидании настоящего бунта, который уничтожит всех — «и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей».

Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего «баночного оперативника» в пространство «ROMA-3» — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там, а стережет ее хозяин Рима — кровавый и порочный император Порфирий.

В романе идет речь о маленьком греческом городе Элевсин, расположенном в 22 километрах к северо-западу от Афин и связанном со столицей священной дорогой. Он издавна славился производством пшеницы, а также Элевсинскими мистериями — обрядами инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны.

Как расшифровать новый роман

Для лучшего понимания нового романа Пелевина «Эксмо» рекомендует прочесть предыдущие книги автора «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism inc» и «KGBT+».

«Полагаем, что перечисленные опоры действительно подскажут, что хотел бы сказать автор в этом году. Если он захочет говорить с нами. А о чем будет новый роман, и так понятно: как всегда, о любви», — сообщили в издательстве.

Кроме того, там советуют читателям вспомнить »Анну Каренину» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолиту» Виктора Набокова, чтобы четче уловить настроение «Путешествия в Элевсин».

Прошлые книги

С начала 2000-х книги Пелевина публикуются в издательстве «Эксмо»: «Числа», «Священная книга оборотня», «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре», «Empire V», «t», «S.N.U.F.F.», «Бэтман Аполло», «Любовь к трем цукербринам», «Смотритель», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «iPhuck 10», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое Солнце», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+».

Несмотря на многолетнее сотрудничество, редактор Пелевина в издательстве Ольга Аминова призналась в одном из интервью, что никогда его не видела:

«Мы с ним регулярно созваниваемся, но я не знаю, с какого номера он звонит и где этот номер зарегистрирован».

В 2006 году издательство выпустило роман «Empire V», попавший в шорт-лист премии «Большая книга». Однако текст произведения появился в сети до официальной публикации — в «Эксмо» заявили, что его украли. Некоторые критики сочли это маркетинговым ходом.

Предыдущая книга Пелевина «KGBT+» вышла в России 29 сентября 2022 года, а в июле 2023-го стало известно, что режиссер Виктор Гинзбург начал работать над адаптацией романа писателя «S.N.U.F.F.».