Мифы, интервью, предполагаемые фото. Что известно о писателе Викторе Пелевине

Писателю и эссеисту Виктору Пелевину 22 ноября исполнилось 60 лет. В 1990-е он заявил о себе как автор романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation «П». Последнее интервью Пелевина вышло в 2010 году. Сейчас автор выпускает примерно по одной книге в год и избегает публичности. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о самом загадочном писателе современности.

Ранние годы

Писатель Виктор Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье преподавателя военной кафедры МВТУ им. Баумана Олега Пелевина. Точная профессия его матери Зинаиды неизвестна. Одни источники сообщают, что она была директором гастронома, другие — что преподавала английский язык в школе. Сначала семья жила в коммуналке на Тверском бульваре, а позднее — в Северном Чертанове. По слухам, писатель может жить там до сих пор.

Он учился в средней школе № 31 с английским уклоном одновременно с Михаилом Ефремовым, Антоном Табаковым и другими известными людьми. Об этом актер Андрей Лукьянов рассказал в интервью ТВЦ:

«В нашей школе № 31 были все: и Миша Ефремов, и Юлия Рутберг, и Антон Табаков, и Виктор Пелевин. А в параллельном классе учился Никита Хрущев — внук Никиты Сергеевича».

В 1979 году после окончания школы Пелевин поступил в Московский энергетический институт (МЭИ) на факультет электрификации и автоматизации промышленности — и там же впоследствии работал инженером кафедры электрического транспорта. Он защитил диплом на тему «Электрооборудование троллейбуса с асинхронным тяговым приводом». В 1989 году Пелевин поступил в Литературный институт имени Горького, но был отчислен со второго курса с формулировкой «за отрыв от института».

close 100% Виктор Пелевин с японской девушкой в одном из токийских парков, 2001 год Владимир Солнцев/ТАСС

Публикации в журналах

Чтобы стать членом Союза журналистов, Пелевин устроился на работу в журнал «Наука и религия». В 2001 году «Независимая газета» опубликовала краткую автобиографию, приложенную Пелевиным к заявлению о вступлении в Союз:

«Я, Пелевин Виктор Олегович, родился 22 ноября 1962 года в г. Москве. В 1979 году окончил среднюю школу # 31. В 1979 году поступил в МЭИ, который окончил в 1985 году. В 1987 году поступил в очную аспирантуру МЭИ, где учился до 1989 года. В 1989 году поступил в Лит. институт им. Горького. С 1989 года работал штатным корреспондентом журнала «Face to Face» в течение года. С того же времени сотрудничал с различными газетами и журналами, выходящими в г. Москве. 1 декабря 1993 г.»

В «Науке и религии» писатель впервые опубликовал свои материалы — короткий рассказ «Колдун Игнат и люди», большую статью «Гадание на рунах, или Рунический оракул Ральфа Блума» и фантастический рассказ «Реконструктор». В журнале «Химия и жизнь» в 1990 году вышла первая повесть Пелевина «Затворник и Шестипалый». Год спустя в этом же издании был опубликован его рассказ «Жизнь и приключения сарая Номер XII».

В 1991 году в журнале «Знание — сила» вышли четыре рассказа Пелевина: «Хрустальный мир», «Правитель», «Луноход» и «Откровение Крегера».

Книги и признание

В Литературном институте Пелевин завел много полезных знакомств. В частности, он подружился с прозаиком Альбертом Егазаровым и поэтом Виктором Куллэ, которые основали издательство «День» (позднее его название менялось на «Ворон» и «Миф»). В качестве редактора Пелевин подготовил к публикации трехтомник писателя и мистика Карлоса Кастанеды. Этот автор значительно повлиял на мировоззрение писателя.

Первый сборник рассказов Пелевина «Синий фонарь» вышел в 1991 году. В течение двух лет после после публикации книга оставалась незамеченной, а в 1993-м автор получил за нее Малую букеровскую премию. В 1992 году Пелевин опубликовал в журнале «Знамя» свою знаменитую повесть «Омон Ра», отмеченную наградами «Интерпресскон» и «Золотая улитка». Через год в «Знамени» был опубликован роман писателя «Жизнь насекомых».

В 1993 году Пелевин опубликовал в «Независимой газете» эссе «Джон Фаулз и трагедия русского либерализма» с ответом на критику его творчества. В том же году его приняли в Союз журналистов России. Широкую известность писателю принесла повесть «Чапаев и пустота», изданная в 1996 году. Она вошла в шорт-лист Дублинской литературной премии и принесла автору премию «Странник-97». В 1998-м Пелевин попал в список лучших молодых европейских писателей по версии The New Yorker.

По данным ряда источников, до выхода культовой книги «Generation «П» в 1999 году Пелевин мог заработать писательством около $10 тыс. По всему миру роман разошелся тиражом более 3,5 млн экземпляров и удостоился ряда премий.

Сотрудничество с «Эксмо»

С начала 2000-х книги Пелевина публиковались в издательстве «Эксмо»: «Числа», «Священная книга оборотня», «Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре», «Empire V», «t», «S.N.U.F.F.», «Бэтман Аполло», «Любовь к трем цукербринам», «Смотритель», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «iPhuck 10», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое Солнце», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+».

Несмотря на долголетнее сотрудничество, редактор Пелевина в издательстве Ольга Аминова призналась в одном из интервью, что никогда его не видела:

«Мы с ним регулярно созваниваемся, но я не знаю, с какого номера он звонит и где этот номер зарегистрирован».

В 2006 году издательство выпустило роман «Empire V», попавший в шорт-лист премии «Большая книга». Однако текст произведения появился в сети до официальной публикации — в «Эксмо» заявили, что его украли. Некоторые критики объяснили это маркетинговым ходом издательства.

Интервью

Единственное видеоинтервью Пелевина вышло в 1996 году — с писателем поговорил канадско-американский писатель Кларк Блейз. В разговоре Пелевин заявил, что отечественные критики относят его к постмодернистам, но он не знает, что это могло бы означать, поскольку «у нас никакого модернизма не было, а после социалистического реализма у нас настал постмодернизм».

До 2010 года писатель довольно часто общался с журналистами — согласно сайту pelevinlive.ru, всего было 46 интервью. Последнее Пелевина вышло в «Снобе» в ноябре 2010 года.

«Я никогда не брал на себя обязательств давать или не давать интервью. Я делаю то, что мне хочется», — сказал он журналисту.

В сети ходили слухи, что писатель продал «Снобу» интервью вместе с его новой повестью и что редакция заплатила за этот комплект $10 тыс. В интервью Пелевин заявил, что прекратил искать свое имя в интернете, «поскольку эгосерфинг хуже онанизма». Он также рассказал, что не употребляет наркотики и создает сюжеты книг «под влиянием действительности»:

«Действительность на меня, конечно, влияет, а наркотики нет, потому что я их не люблю. Это как прыгать в колодец, чтобы насладиться невесомостью — рано или поздно наступает минута, когда самые интересные переживания кажутся не стоящими, так сказать, процентов по кредиту. С наркотиками эти проценты очень большие, даже если кажется, что их совсем нет. Человек просто не всегда понимает, как и чем он платит».

close 100% Esquire (с апреля 2022 года - «Правила жизни»)

Предполагаемые фото Пелевина

В 2021 году Telegram-канал Mash сообщил, что писатель больше года живет на Самуи — втором по величине острове Таиланда. Источник рассказал, что 2017 и 2018 годы Пелевин провел в путешествиях, изредка возвращаясь в Россию «только для того, чтобы пересесть с одного рейса на другой». 30 ноября 2019-го он якобы улетел из Москвы в Бангкок и не возвращался.

Также Mash опубликовал предполагаемые фото писателя и запись разговора корреспондента с сотрудницей ресепшена отеля, которая сообщила, что Виктор Пелевин остановился в 108-м номере. Затем она перенаправила звонок на телефон в номере постояльца, однако он не ответил.

Одно из последних известных фото Пелевина было снято на Литературном симпозиуме в Токио в 2001 году. Впоследствии он прекратил посещать церемонии вручения литературных премий, а также премьеры фильмов и спектаклей по его книгам.

В октябре 2021 года на обложке журнала «Правила жизни» появился актер Юра Борисов, загримированный под Пелевина. Когда номер еще не вышел, главред издания Сергей Минаев распространил фотографии ненастоящего Пелевина через Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». В августе того же года издание The Blueprint опубликовало предположительную фотографию Пелевина 2020 года. Цифровой алгоритм рассчитал, что сходство фото со старыми снимками автора составляет 75%.