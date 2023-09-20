«Обкрадывают себя». Президент РФ посочувствовал борцам с русской культурой

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками заседания Попечительского совета Мариинского театра, 20 сентября 2023 года

Противники русской культуры обкрадывают сами себя, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские артисты столкнулись с «достаточно агрессивной дискриминацией» и попытками «отменить» достижения русских художников, композиторов и писателей. Многие политики в Европе при этом выступают против «отмены» русской культуры – к примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц и папа Римский Франциск.

Меценаты должны поддерживать российских артистов на фоне дискриминации и попыток отменить русскую культуру за рубежом. Об этом в ходе встречи с членами попечительского совета Мариинского театра заявил президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«При участии меценатов создаются большие концертные программы... Сейчас такая поддержка по-особому важна: русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной, достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками «отменить» и нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере», — заявил глава государства.

По словам Путина, те, кто стремится «вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия» в первую очередь «обкрадывают сами себя».

Ранее президент РФ заявлял, что в западных странах начали отменять и запрещать русских писателей.

«Сегодня пытаются отменить целую 1000-летнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — говорил Путин.

Против отмены русской культуры неоднократно высказывались европейские лидеры. Президент Италии Серджо Маттарелла назвал попытки отменить русскую культуру ошибкой. Он подчеркнул, что плоды русской культуры стали полноценной частью западной истории.

«Отношение к культуре, созданной самыми разными людьми, может характеризоваться исключительно открытостью и любознательностью, проявляться в познании и сравнении. От этого идет прогресс — не от отказа и не от отмены», — заявил Маттарелла итальянской газете Corriere della Sera.

25 августа канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Мюнхен высказался против отмены русской культуры.

«Русская культура — это часть общей европейской истории, и ее нельзя просто запретить», — подчеркнул Шольц.

Министр по делам культуры Германии Клаудия Рот в свою очередь также осудила попытки бойкотировать русскую культуру. Она подчеркнула, что «не позволит Путину забрать Чехова» и указала на то, что именно русские художники «пытаются чаще всего сохранить свободу».

«Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы. И есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова», — заявила Рот в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Министр напомнила один из примеров бойкота русской культуры – бургомистр в земле Северный Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру исполнять произведения Петра Чайковского. Однако после публичных прений разрешение было получено.

Папа Римский Франциск также выступил против отмены русской культуры. Понтифик подчеркнул, что русская культура «имеет огромную глубину и красоту, и отменять ее из-за политических проблем нельзя».

«У них были темные годы в России, но наследие всегда оставалось», — заявил он.

В декабре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала уважать русскую культуру и назвала русских композиторов «феноменальными».

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», — заявила она корреспонденту ТАСС.