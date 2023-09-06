Хвалил Путина и обвинял Израиль в нацизме: за что еще отменили лидера Pink Floyd

Российско-украинский конфликт

В августе 2022 года Роджер Уотерс в интервью CNN объяснил, почему считает президента США Джо Байдена военным преступником. Музыкант выразил мнение, что политик «разжигает огонь на Украине», и раскритиковал НАТО за расширение в сторону России. Он также осудил США за то, что они не пытаются усадить украинского главу Владимира Зеленского за стол переговоров. Вскоре после интервью артист был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

В сентябре того же года Уотерс написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он, в частности, спросил у президента России, хочет ли тот окончания конфликта на Украине. Лидер Pink Floyd также заявил, что если у России «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения» Крыма, Донецка и Луганска, то «это бы помогло». Луганск в своем письме он назвал «Лубанском».

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же самое», — написал Уотерс, добавив, что решение о начале СВО «застало его врасплох» и он ее не поддерживает.

За последние полтора года музыкант еще несколько раз высказывался по поводу российско-украинского конфликта. Так, он критиковал США за военные поставки Украине и обвинял их в организации «незаконного государственного переворота, который лишил Украину демократии».

Наконец, в феврале 2023-го Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН. В ходе мероприятия он сказал, что не считает «вторжение на Украину неспровоцированным». В том же месяце музыкант заявил, что начал больше уважать президента России Владимира Путина.

Поддержка Палестины и обвинения в антисемитизме

Уотерс неоднократно высказывался в поддержку Палестины. Особо резкие заявления на эту тему привели к тому, что музыканта стали обвинять в антисемитизме. Лидер Pink Floyd в разное время называл политику Израиля по отношению к палестинцам «апартеидом» и сравнивал ее с действиями гитлеровской Германии. «Параллели с тем, что происходило в 1930-х годах в Германии, здесь очевидны», — говорил он в 2013 году.

В интервью 2017 года Уотерс, неоднократно призывавший коллег отказываться от выступлений в Израиле, вновь провел параллель с немецким нацизмом: «Артисты, которые хотят выступить в Израиле и пообщаться с местными, чтобы как-то улучшить ситуацию, ошибаются. Люди там живут под воздействием постоянной пропаганды. <...> Так что здесь сложно не вспомнить Геббельса и 1930-е годы. Тактика состоит в том, чтобы как можно чаще говорить большую ложь. Снова и снова, снова и снова. И люди верят в это».

Израильский след Уотерс нашел и в резонансном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, произошедшем в 2020 году. Тогда музыкант заявил, что военные эксперты Израиля научили американских полицейских «технике убийства», когда шею сдавливают коленом, перекрывая тем самым кровоснабжение сонной артерии. «Израильтяне этим гордятся. Они говорят: «Посмотри, как мы хороши в этом, ты можешь научиться», — заявил артист.

При этом британец всегда подчеркивал, что не считает себя антисемитом. «Я ничего не имею против евреев и израильтян, я не антисемит. Лишь порицаю политику Израиля, она аморальна, бесчеловечна и является незаконной. Буду продолжать свои ненасильственные протесты до тех пор, пока правительство Израиля продолжает проводить такую ​​политику», — объяснял он. Холокост Уотерс называл «жестоким и отвратительным явлением», о факте которого никто и никогда не должен забывать.

Скандалы на концертах

В антисемитизме Уотерса обвиняли в том числе из-за его неоднозначных перформансов на концертах. Так, в 2013 году на одном из выступлений музыканта в небо был запущен воздушный шар в форме свиньи, на котором была изображена Звезда Давида. Отвечая на обвинения, артист тогда заметил, что на свинье — помимо звезды Давида — были другие религиозные и политические символы, а также логотипы некоторых корпораций.

Спустя 10 лет — на фоне сообщений о массовых попытках отменить выступления Уотерса в Германии — музыкант вышел на сцену в Берлине в костюме, напоминающем нацистскую форму. Сам британец объяснил выбор сценического образа желанием сделать заявление «против фашизма, несправедливости и фанатизма». Он также подчеркнул, что использовал подобные костюмы десятки лет — и до этого они ни у кого не вызывали споров. Себя музыкант по итогам инцидента назвал жертвой культуры отмены.

Выступления в поддержку Ассанжа

В 2019-м Уотерс выступил на митинге в Лондоне у здания Министерства внутренних дел с призывом освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — музыкант в его честь исполнил песню «Wish You Were Here». Спустя год он стал участником митинга в поддержку Ассанжа возле парламента в Лондоне. В ходе мероприятия Уотерс назвал основателя WikiLeaks «невиновным человеком» и выразил мнение, что Ассанжа ждет скорая гибель в случае экстрадиции в США.

«Джулиана Ассанжа вообще не следовало арестовывать, он не совершил никакого преступления, если только разоблачение военных преступлений не является преступлением», — говорил Уотерс.