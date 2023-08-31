Почему «Барби» и «Оппенгеймер» не покажут в кинотеатрах России

Министерство культуры РФ отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», поскольку эти картины не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей». Также ведомство отказалось разработать постановление по вводу механизма принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство культуры отказалось выпустить в кинопрокат «Барби» и «Оппенгеймер» путем принудительного лицензирования, отметив, что фильмы не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей». Так ведомство ответило на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, передает РБК.

«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,

— говорится в сообщении.

Министерство культуры в своем ответе привело позицию Министерства юстиции, который считает механизм принудительного лицензирования «ограничением действия исключительного права правообладателя». В Минюсте отмечают, что эти права являются разновидностью гражданских и «могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственность, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В начале августа вице-спикер Думы Даванков обратился к кабмину для возможности рассмотрения постановления, которое введет экспериментальный механизм принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года. Таким образом член партии «Новые люди» решил дать возможность российским зрителям посмотреть «Барби» и «Оппенгеймер».

Инициативу Даванкова не поддержали в Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В письме организации на имя главы Минкульты Ольги Любимовой говорится, что идея принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству. Помимо прочего, в ассоциации отметили положительный аспект сокращения в прокате иностранных фильмов.

«Потребность импортозамещения неизбежно стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов, что способствует развитию отечественной кинематографии», — полагают в АПКиТ.

На фоне событий на Украине крупнейшие мейджоры – киностудии Disney, Paramount, Warner Bros. и Sony и Universal Pictures — заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России и прекратили деятельность в стране. Фильмов этих киностудий также лишились российские стриминговые площадки. До недавнего времени вопрос «ввоза» голливудских кинокартин решался параллельным импортом, однако четких законодательных рамок процедура не имеет. Так, например, фильмы не входят в перечень Минпромторга на параллельный импорт, поскольку он «не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС». Министерство отметило, что этим вопросом должно заниматься Минкультуры.

Какие в России традиционные ценности

9 ноября 2022 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В документе дается определение традиционных ценностей – «это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

В духовно-нравственным ценностям отнесены:

— жизнь, достоинство, права и свободы человека;

— патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

— высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд;

— приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

— историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Кроме того, в указе угрозой российским ценностям объявляются США и другие «недружественные страны», а к деструктивной идеологии относятся культивирование эгоизма и безнравственности, а также пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.