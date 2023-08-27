Прима Большого, ученица Улановой, педагог Образцовой. Умерла балерина Светлана Адырхаева

Большой театр объявил о смерти своей бывшей солистки и педагога Светланы Адырхаевой. Исполнительница большинства главных партий на сцене ГАБТ в период с 1960 по 1988 год умерла в возрасте 85 лет. До последних дней она оставалась в рабочей форме и работала со своими учениками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни.

«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад. Она умерла дома после продолжительной болезни», — сообщили в пресс-службе Большого театра России.

Время и дата прощания пока не выбраны, о них объявят отдельно.

«Часть великой истории Большого»

«Всю свою жизнь она была связана с Большим театром, ему она служила предано до последних дней. Мы бесконечно скорбим и знаем, что Светлана Дзантемировна навсегда останется частью великой истории Большого театра», — подчеркнул художественный руководитель балета ГАБТ Махар Вазиев.

Он выразил благодарность Адырхаевой за ее любовь к балету, театру и щедрость, с которой она делилась своим талантом. «Мы будем помнить ее столько, сколько живем», — заключил Вазиев.

Адырхаева практически до конца оставалась в рабочей форме, рассказала News.ru артистка Большого театра Ксения Рябинкина. По ее словам, балерина недавно даже съездила со своим учениками с концертом во Владикавказ.

«Светлана Адырхаева была замечательной танцовщицей, очень изысканной и красивой. До самого последнего дня она была еще в рабочей форме, занималась с учениками и даже ездила с ними во Владикавказ. Это замечательный человек и балерина, мне очень жаль, что она умерла», — сказала Рябинкина.

Партии в ГАБТ

Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг Северо-Осетинской АССР.

В 1980-м окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства. После учебы была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, в 1958–1960 годах танцевала в Одесском театре оперы и балета.

С 1960 по 1988 год была солисткой балетной труппы Большого театра, занималась в классе народного артиста СССР Асафа Мессерера (и позировала для фотографий его учебника «Уроки классического танца»). Ее педагогами были великие Галина Уланова и Марина Семенова.

На главной балетной сцене страны исполнила партии Заремы в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Китри в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Хозяйки Медной горы в «Каменном цветке» Сергея Прокофьева и другие.

В 1984 году получила звание народной артистки. Награждена орденом «Знак Почета» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Знаменитые воспитанники

В 1991 году создала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и была ее худруком до 1996 года, когда спонсоры театра, к сожалению, разорились. В 1995–2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

В 2001-м Адырхаева вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора и работала с Анной Антоничевой, Екатериной Крысановой, Евгенией Образцовой, Анастасией Сташкевич, Марией Семеняченко, Анастасией Яценко и другими артистками.

С 2013 года — член Художественного совета балетной труппы Большого театра.

Была замужем за танцовщиком, балетмейстером и педагогом Алексеем Закалинским, есть дочь Фатима.