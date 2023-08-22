Дружил с Пугачевой, пел на русском, выиграл «Евровидение». Чем известен Тото Кутуньо

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в 80 лет после продолжительной болезни, передает агентство ANSA. Он не только написал культовые песни для Джо Дассена и Адриано Челентано, но и сам прославился композицией «L'italiano», а в 1990 году победил на «Евровидении». К России певец относился как ко второй родине, собирался жениться на русской женщине в следующей жизни и выступал вместе со многими отечественными музыкантами. «Газета.Ru» попросила их рассказать о том, каково было стоять на одной сцене с легендой.

Песни для Дассена, Матье и Челентано

В 1974 году творческий тандем композитора Тото Кутуньо и итальянского поэта-песенника Вито Паллавичини создал свою первую композицию — «Africa» («L'ete indien»). Произведение попало в репертуар французского исполнителя Джо Дассена и стало одним из самых популярных хитов XX века. Кутуньо и Паллавичини также написали для Дассена его лучшие песни «Et si tu n'existais pas» и «Salut».

Российский музыкант Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Кутуньо содействовал становлению многих артистов:

«Тото Кутуньо — это мелодист от бога. Такие рождаются, но нечасто. Люди, способные выдать мелодию, кажется, из тех же самых нот, тех же самых сочетаний... Многим артистам он подарил практически биографию. Тому же Джо Дассену, сейчас представить себе Джо Дассена без его песен невозможно. Очень многие люди должны сказать ему спасибо. С него же пели практически все».

В 1970-е итальянский композитор начал работать с другими популярными артистами. Его песни исполняли Адриано Челентано («Amore no», «Soli», «Un'po' artista, un'po' no»), Мирей Матье («Ciao, bambino, sorry»), Мишель Сарду («En chantant», «Musica», «6 milliards 900 millions 980 mille») и прочие. Мелодии Кутуньо вошли в сет-листы оркестров Поля Мориа, Франка Пурселя и Джеймса Ласта.

«Я писал песни для разных людей. Это непросто, надо почувствовать человека, его настроение. Вокальные данные — это вообще в последнюю очередь. Но когда ты чувствуешь, что ему или ей лучше петь о потерянной любви или о новой любви, — это и есть настоящая связь», — признавался композитор.

В конце 1970-х Кутуньо создал первый в своей карьере саундтрек — к киноленте «Укрощение строптивого», в которой главную роль исполнил Адриано Челентано.

Отвергнутый хит «L'italiano»

В 1980 году Кутуньо победил на фестивале в Сан-Ремо с композицией «Solo noi», а также взял гран-при песенного конкурса в Токио. Через три года он написал хит «L'italiano», с которым занял только пятое место в Сан-Ремо. Тем не менее по итогам зрительского голосования композиция обошла другие песни, а альбом «L'italiano» стал «золотым». Как сольный исполнитель Кутуньо участвовал в фестивале в Сан-Ремо 13 раз (дважды — в составе группы «Albatros»).

Соавтором композиции «L'italiano», в которой рассказывается о стереотипной итальянской жизни, стал Кристиано «Попи» Минеллоно. Существует заблуждение, что песню исполнял Челентано. Это не так, но сам Кутуньо рассказывал, что изначально песня была написана именно для Челентано, — однако тот от нее отказался.

Любовь к России

В 1984 году вышла популярная композиция Кутуньо «Serenata», благодаря которой его полюбили в СССР. Через год певец впервые приехал на гастроли в Советский Союз и выступил в Москве и Ленинграде. Вдохновившись столицей страны, музыкант написал песню «Buona notte».

close Тото Кутуньо на выступлении в Дортмунде, Германия, 1990 год Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо на сцене Центрального стадиона имени В. И. Ленина, 1985 год Тото Кутуньо во время выступления в Москве, 1985 год Тото Кутуньо с супругой на 30-м музыкальном фестивале в Сан-Ремо, 1980 год Тото Кутуньо выступает на сцене Дворца спорта в Лужниках, 1985 год Полную галерею можно посмореть

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В марте 2006 года в Московском Кремле состоялся большой сольный концерт Тото Кутуньо. На главную сцену страны поздравить мэтра мировой эстрады вышли многие звезды отечественного шоу-бизнеса — среди них Диана Гурцкая, Игорь Николаев, Александр Маршал, Татьяна Овсиенко. В разные годы Кутуньо выступал дуэтом (в том числе на русском языке) с такими российскими исполнителями, как Михаил Боярский, Ирина Аллегрова и Надежда Кадышева.

В беседе с «Газетой.Ru» Светлана Светикова вспомнила свое выступление с итальянским музыкантом:

«Дуэт с Тото Кутуньо я не забуду никогда. Естественно, он легенда. Но выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной.

Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин. Его музыка говорит об этом. Меня до сих пор спрашивают и ругают женщины за то, что я не вышла за него замуж. Но, если честно, я уверена, что это был просто очень красивый флирт».

Известно, что Кутуньо дружил с Аллой Пугачевой. В 2009-м артист посещал Москву ради участия в шоу «Легенды Ретро FM», а в 2011-м выступил в Кремлевском дворце съездов вместе с Марком Тишманом и группой «Премьер-министр».

В одном из интервью Кутуньо высказался о России как о второй родине: «Я полюбил эту страну с первого взгляда еще в 1985 году, и с тех пор несу эту любовь в сердце».

Композитор также говорил о том, что в будущей жизни мечтает жениться на русской женщине: «Мне очень нравятся русские женщины. С ними не так сложно быть мужчиной!»

Победа на «Евровидении-1990»

В 1990-м Кутуньо представил Италию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Загребе с песней «Insieme: 1992», посвященной единству Европы. Заняв первое место, певец добился для страны права на проведение следующего песенного соревнования в Риме — и стал его ведущим вместе с Джильолой Чинкветти.

Брак длиной в 52 года

На своей единственной супруге Карле Кутуньо певец был женат с 1971 года. Она не смогла родить мужу ребенка и прощала романы на стороне. В 1989 году у артиста появился внебрачный сын Нико от стюардессы Кристины Ланчи.

«У меня было несколько женщин, но дама сердца – всего одна», — так исполнитель высказывался о Карле.