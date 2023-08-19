Инженер Щукин из «12 стульев» и сосед из «Бриллиантовой руки». Ушел из жизни Игорь Ясулович

«Характер у него, конечно, — кремень»
Народный артист России Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС) в своем официальном Telegram-канале.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в посте.
Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием. 18 июля Mash писал, что Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве. Он чувствовал себя плохо несколько дней, но «скорую» вызвал только после резкого ухудшения состояния. В больницу он попал с острым повреждением почек. Сначала артисту сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из организма. На следующий день стало известно о еще двух хирургических вмешательствах, после которых его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июля состояние Ясуловича стабилизировалось.
Сын артиста Алексей тогда сообщал, что отец рассказывает анекдоты в палате.
«Самочувствие вчера и сегодня получше. Характер у него, конечно, — кремень. Можно позавидовать. Надеемся и верим. Мы каждый день у него. Вчера уже даже «гусарил», анекдоты рассказывал», — заявил родственник.
9 августа состояние Ясуловича ухудшилось — ему установили центральный катетер в подключичную вену для введения препаратов напрямую в кровь. 11 августа Ясуловича выписали, однако спустя четыре дня из-за сильных болей ему снова понадобилась помощь медиков, информирует Baza.
Грандиозный, добрый, безмерно талантливый
Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования по поводу смерти Ясуловича.
«Ой, как жалко! Помимо того, что он грандиозный актер, он был удивительно добрым и отзывчивым человеком, искренним, безумно талантливым. Соболезнования всем его близким и родным. Это, конечно, огромная потеря и для театра нашего, и для кинематографа, потому что второго такого нет актера», — сказал Щербаков.
Соболезнования выразила и актриса Елена Проклова. «Газете.Ru» она рассказала, что Ясулович был одаренным человеком, который оставил после себя богатое наследие: «Считаю, что это безмерно талантливый человек, который очень много сделал в искусстве и в театральном, и в кинематографическом. Он был какой-то удивительно доброй души человек — щедрый и на советы актерские, и на свои знания».
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Ясуловича актером «редкой пластической характерности». По его словам, артист учился у выдающихся мимов. Один из профессоров ГИТИСа Иосиф Райхельгауз в беседе с РБК выразил мнение, что Ясулович — один из главных людей русского театра.
«Он, конечно же, выдающийся артист, его работы, особенно работы в Московском ТЮЗе — работы мирового, высочайшего уровня», — подчеркнул он.
Актриса Светлана Немоляева в разговоре с телеканалом «Звезда» вспомнила о совместной с актером работе:
«Мы снимались в «Дядюшкин сон». Снимались вместе в «Месье Ленуар» и потом снимались в замечательном сериале «Дипломат», где мы играли мужа с женой. Это была прекрасная работа, потому что работать с ним было одно удовольствие. С ним было очень легко и спокойно. Это большая потеря. У нас в театре он играл в спектакле «Цена» Миллера. Спектакль сейчас осиротел».
«Не вписываюсь в визуальные стандарты»
Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской области (сейчас это село Залесье в Самарской области). Будучи ребенком и подростком, жил на Украине, в Румынии и Эстонии. Затем вместе с родителями переехал в Москву, где в 1962 году окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
Карьеру начал в Московском экспериментальном театре пантомимы «Эктемим». Также играл на сцене Московского театра юного зрителя. Дебют в кино состоялся в 1961 году. Ясулович исполнил роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года».
Широкую известность Ясуловичу принесли эпизодические роли в «Бриллиантовой руке» (Виктор Николаевич, сосед с собачкой), «12 стульях» (инженер Щукин) и «Гардемарины, вперед!» (Корн). В качестве режиссера снял фильмы «Каждый мечтает о собаке» (1975) и «Пропал и нашелся» (1976).
Главные роли Ясуловичу не давали, как он сам говорил в интервью, из-за его нестандартной внешности:
«Когда речь заходила о главных ролях, мне часто говорили, что я не вписываюсь в визуальные стандарты — мол, внешность излишне интеллигентная. И не давали».
В возрасте 51 года начал работать на факультете музыкального театра ГИТИСа, руководил мастерской. Выступал с правозащитными инициативами, в том числе требовал освобождения задержанных активистов на Болотной площади в 2012 году, высказывался против уголовного преследования группы Pussy Riot после их «панк-молебна» в храме Христа-Спасителя, в 2014 году подписался под обращением интеллигенции «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма».