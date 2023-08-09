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«Легкость помогала ей жить». Умерла старейшая народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет

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Вера Васильева, 2015 год

Вера Васильева, 2015 год

Евгений Биятов/РИА Новости
Советская и российская актриса Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщили в Театре Сатиры. Васильева родилась 30 сентября 1925 года, с 1948 года и до последних дней служила в Московском академическом Театре сатиры, сыграв более 60 ролей. Кинозрителю Васильева известна по фильмам «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал». О судьбе и знаковых ролях артистки — в материале «Газеты.Ru».

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева, ей было 97 лет. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры.

Васильева не дожила менее двух месяцев до своего 98-летия. Всего один день — с 8 по 9 августа 2023 года — она являлась самой пожилой из ныне живущих народных артистов СССР.

Прощание с актрисой пройдет на Основной сцене Театра сатиры 12 августа с 12 до 13 часов. Отпевание пройдет 12 августа в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Как жила актриса

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948-м году окончила Московское городское театральное училище при Театре революции. В тот же год поступила в труппу Московского академического театра сатиры, где служила до последних дней и исполнила более 60 ролей. Публике она более всего известна по ролям в спектаклях «Свадьба с приданым», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Трехгрошовая опера», «Воительница», «Реквием по Радамесу». За «Свадьбу с приданым» она в 1951 году получила Сталинскую премию III степени.

Ее фильмография насчитывает более 40 картин. В 1945 году, еще в студенческое время, она сыграла в фильме «Близнецы». Первая крупная роль досталась Васильевой в 1947 году в картине Ивана Пырьева «Сказание о Земле сибирской», за которую актриса получила Сталинскую премию. Она запомнилась зрителям по фильмам «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Выйти замуж за капитана», «Вино из одуванчиков» и «Карнавал». Также она озвучивала мультфильмы «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Васи Куролесова» и другие.

Васильева — обладательница театральных премий «Хрустальная Турандот», «Золотая маска» и актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро». В 1986 году ей присудили звание народной артистки СССР. Также в ее активе ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Она не только играла на сцене и в кино, но и написала три мемуарные книги: «Продолжение души», «Золушка с Чистых прудов» и «Жизнь, похожая на сказку».

«Талантливая и интеллигентная»

Соболезнования выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин в телеграмме отметил, что смерть актрисы – «большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет». Как отметил президент, миллионы людей восхищались ее талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством.

Собянин в свою очередь отметил, что Васильева за свою карьеру прожила десятки «глубоких и незабываемых ролей».

«Талантливая и интеллигентная, с широкой душой и лучезарной улыбкой — такой Вера Васильева навсегда останется в наших сердцах», — отметил мэр в телеграмме.

Театральный критик Григорий Заславский в эфире НСН поделился воспоминаниями о Васильевой. По его словам, именно с нее началась великая эпоха Театра Сатиры. По его словам, артистка была доброжелательной в жизни и вместе с тем умела расположить к себе зрителя:

«Она была замечательна тем, что у нее было такое чувство, будто она кому-то что-то должна. <...> И это чувство долга заставляло ее соглашаться на разные приглашения. Это такое чувство долга, которое, наверное, во многом поддерживало ее в жизни, хотя она была во многих вопросах легким человеком. Может, эта легкость тоже помогала ей жить».

В свою очередь актер Александр Пашутин вспомнил, что в молодости Васильева подверглась домогательствам со стороны режиссера Ивана Пырьева. Об этом Пашутин заявил в беседе с aif.ru.

«К ней Пырьев приставал, когда она снялась у него в фильме», — отметил артист.

По его словам, режиссер «Сказания о земле Сибирской» пригласил Васильеву в номер гостиницы, однако молодая артистка сбежала от кинематографиста.

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