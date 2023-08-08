«Давным-давно, в далекой-далекой галактике…». Умер голос эпохи VHS Леонид Володарский

Голос эпохи VHS-кассет и переводчик фильмов Леонид Володарский скончался в Москве после продолжительной болезни. Актер озвучивания и радиоведущий начал карьеру в 1970-х, когда к нему за переводами фильмов стали обращаться «пираты». Его голос слышали в «Терминаторе» 1984 года, название которого Володарский перевел как «Киборг-убийца», в «Звездных войнах» и «Крестном отце». «Газета.Ru» рассказывает о жизни переводчика и вспоминает его знаковые работы.

Ведущий радиостанции «Говорит Москва», знаменитый автор переводов фильмов и писатель Леонид Володарский умер на 74-м году жизни, сообщила радиостанция со ссылкой на родственников ведущего.

По словам супруги Володарского, он ушел из жизни в Москве после продолжительной болезни. Telegram-канал Baza пишет, что Володарский страдал воспалением легких.

«5 августа он почувствовал себя плохо, родные вызвали ему «скорую»... Сначала Володарского определили в обычную палату, однако 6 августа состояние всеми любимого переводчика ухудшилось и его перевели в реанимацию, где позже он скончался», — написала Baza.

Mash сообщает, что Володарский умер от сердечной недостаточности. После госпитализации 5 августа у него было затруднено дыхание из-за заболевания сердца и сосудов, пишет Telegram-канал.

Переводы Володарского

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Отучился на переводчика в Московском государственном институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Говорил на английском, французском, испанском и итальянском языках.

Начал переводить и озвучивать иностранные киноленты в 1968 году. С приходом на рынок VHS-кассет с фильмами к нему за услугами начали обращаться «пираты».

Особенность работы Володарского была в том, что фильмы он переводил синхронно и с первого раза.

Его голос звучал в «Крестном отце» (1972), «Терминаторе» (1984), «Крепком орешке» (1988), «Звездных войнах» (1999), «Клане Сопрано» (1999), «Людях Икс» (2000), «Джанго освобожденном» (2012). Переводчик известен специфическим «гнусавым» произношением. По словам Володарского, у него «не было прищепки на носу», он просто сломал нос в молодости, а вопросы о прищепке его раздражали.

Всего за 30 лет работы он, по собственным подсчетам, озвучил более 5 тысяч кинолент.

«Я не считал никогда. Был приятель, тоже переводчик, к сожалению, его с нами уже нет, он записывал. И как-то сказал, что у меня чуть меньше пяти с половиной тысяч. Думаю, сегодня уже все шесть. Процентов семь было шедевров, еще столько же — просто хорошие фильмы, а остальное — полная ерунда», — признавался он.

В конце 1990-х годов переводчик сотрудничал с телеканалом НТВ — переводил фильмы и сериалы для студий. Благодаря Володарскому россияне получили переводы книг Стивена Кинга и Джерома Селинджера.

Деятельность по озвучке Володарский прекратил в конце нулевых, но напомнил о себе в марте 2022 года. Тогда он заявил, что согласен озвучивать голливудские премьеры на фоне отказа американских киностудий от проката своих фильмов в России из-за ситуации на Украине.

«Никаких проблем, деньги платите — переведу. Я готов пойти навстречу, но не бесплатно. Я считаю, что видеопираты не появятся, если только это не будут энтузиасты. Заработать на этом не получится», — говорил он.

Володарский работал на радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года, он вел еженедельную программу о советской истории. В разные годы был ведущим на «Радио Маяк» и «Серебряном дожде».

Легендарный человек

Главный редактор радиостанции Роман Бабаян выразил соболезнования родным и близким Володарского, назвав переводчика легендарным человеком и большим профессионалом.

Переводчик VHS-эпохи, актер озвучивания Андрей Гаврилов заявил, что «потрясен» новостью о смерти Володарского.

«Когда уходит человек — это всегда очень плохо. Когда уходит человек, которого ты знал много лет — это плохо вдвойне», — сказал Гаврилов.

Прощание с Леонидом Володарским пройдет 11 августа в ЦКБ №1 в 11:00 мск.