«Любимицей народа была». Умерла Ирина Мирошниченко

После тяжелой болезни в одной из московских клиник ушла из жизни актриса Ирина Мирошниченко. Коллеги по сцене отмечают весомый вклад народной актрисы в театр и кино и считают, что помнить о ней будут очень долго. Зрителям Ирина Мирошниченко запомнилась по ролям в фильмах «Вам и не снилось», «Зимняя вишня». В этом сезоне актриса играла в постановке Владимира Петрова «Моя дорогая Матильда» (МХТ имени А. П. Чехова).

Заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил, что Мирошниченко умерла в четверг в 11:35 по московскому времени.

«О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания сообщим дополнительно», — сказал он.

«К сожалению, Ирины Петровны не стало», — цитирует ТАСС ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Умерла, не приходя в сознание.

Сообщения о том, что Ирина Мирошниченко попала в больницу, появились еще 30 июля. По данным «Известий», врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме. Спустя день актрису ввели в состоянии медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое.

close Ирина Мирошниченко в 1971 и в 2022 году (коллаж) Ирина Мирошниченко, 1968 год Ирина Мирошниченко в роли Марины и Олег Стриженов в роли капитана Дудина на съемках фильма «Миссия в Кабуле» режиссера Леонида Квинихидзе, 1972 год Ирина Мирошниченко на съемках фильма Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», 1971 Советская киноактриса Ирина Мирошниченко на VIII Московском международном кинофестивале, 1973 год Полную галерею можно посмореть

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«Известия» со ссылкой на свой источник сообщили, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому. Она умерла, не приходя в сознание.

Telegram-канал Mash назвал возможную причину смерти актрисы — это полиорганная недостаточность, вызванная септическим шоком. Она возникает вследствие тяжелой инфекции: из-за нее ткани не пропускают кислород, а артериальное давление понижается до критических значений.

По данным канала, такие осложнения у актрисы появились из-за инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. Помимо этого, у артистки обнаружили опухоль турецкого седла, что находится в головном мозге.

Ирина Мирошниченко Актриса Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, туда уехала ее семья в эвакуацию из Москвы. Читать дальше

«Очень печальное известие»

Российская актриса и юмористка Клара Новикова в беседе с «Газетой.Ru» назвала «печальным» известие о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. По ее словам, у нее была надежда, что артистка справится с болезнью.

«Для меня это очень печальное известие, потому что мы и знакомы были, и определенные отношения… просто человеческие, мы не были подругами никогда. Но мне очень жаль, что это произошло, — сказала Новикова. — Я знала, что она в больнице, я знала, что совсем нехорошо, но все равно была надежда, как всегда, что справится. Она так справлялась со своей актерской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась! Хотя мне кажется, что ей было немного одиноко. Но в общем, очень жаль, очень жаль, очень жаль».

Актер Станислав Садальский в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что «должен прийти в себя» после известий о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. И отметил, что не может говорить о ней «дежурные слова».

«Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не сейчас так сразу сказать дежурные слова», — сказал он.

Певец Лев Лещенко в разговоре с News.ru сказал, что Мирошниченко была любимицей народа.

«Кошмар какой! Я просто в трансе, — отреагировал Лещенко на известие о смерти актрисы. — Буквально полгода назад отмечали ее юбилей, пели с ней дуэтом. Удивительная личность, актриса, пассионарная. Излучала любовь, добро, желание быть счастливой. Прожила плодотворную жизнь, сыграв огромное количество ролей в театре и кино. Любимицей народа была. Будем помнить ее очень долго».